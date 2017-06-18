Поздравление Александры Халиловой с праздником

В этот день самые лучшие пожелания адресуются тем, кто связал свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе профессией.
Примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм, верность избранному делу, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях.
Низкий поклон вам за умелые руки и добрые сердца!
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде!
Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть не черствеют ваши души, а сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием.
Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
Главный врач ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ»
А.И. Халилова