В Усинском районе снят режим «Повышенная готовность»

Заместитель начальника Главного управления ГУ МЧС по Республике Коми Константин Сухарев положительно оценил уровень спасательных работ.
— Люди с первого дня стихии обеспечены всем необходимым, они не брошены, как говорят некоторые СМИ. Убедился в этом лично. Ситуацию оцениваю положительно, — сказал Константин Вячеславович.
Выводы для себя в этот паводковый период необходимо сделать уже сегодня, сказал руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин.
— Я сегодня вижу недоработки муниципального Управления ГО и ЧС. Поручения главам сел надо не просто давать, но и перепроверять. Нам необходимо сделать выводы и к паводковому периоду следующего года – готовится в этом году, — подчеркнул Станислав Юрьевич.
Также Станислав Юрьевич отметил работу отделения «Печорские электрические сети».
— Сам лично видел, что со вчерашнего дня ведется осмотр электропроводки в домах для обеспечения безопасности населения и сохранности имущества, — сказал руководитель администрации.
По мере схода воды будет подключено электричество.
— Но в целях безопасности жителей подключение электричества будет только после полной просушки домов и электроподстанции, — подчеркнул заместитель директора ПО «Печорские электрические сети» Александр Петров.
К слову, жители этих деревень год от года попадают в зону подтопления. Многие уже заранее готовы к этой стихии. У хороших хозяев скотина заранее была выставлена на подмостках. Сложнее пришлось жителям Захарвани, так как вода там прибывала более стремительно, и многие не успели принять необходимые меры.
Впереди предстоит еще большая работа по оценке ущерба. По мере отступления стихии с понедельника (19.06.2017г.) будет работать комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления.
На сегодня наблюдается значительный спад воды, в некоторых районах до полутора метра. Паводковая ситуация улучшается. В этой связи Комиссией ЧС и ОПБ МО ГО «Усинск» принято решение снять режим «Повышенная готовность» на территории муниципального образования городского округа «Усинск».
***
По последней информации ЕДДС на 17.06.2017 всего подтоплено:
— 17 жилых домов, в которых проживает 37 человек, в том числе 4 детей.
Всего осушенных территорий:
— 7 жилых домов, в котором проживает 20 человек, из них 0 детей;
— 6 придомовых территорий, в которых проживает 25 человек, их них 0 детей.
Просим население сохранять спокойствие. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», в ЕДДС по телефону «23215». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «010» или «101».
— Я сегодня вижу недоработки муниципального Управления ГО и ЧС. Поручения главам сел надо не просто давать, но и перепроверять. Нам необходимо сделать выводы и к паводковому периоду следующего года – готовится в этом году, — подчеркнул Станислав Юрьевич.) И какие выводы они сделали??? Как всегда одно балабольство!!!
Потому, что когда помощь прибудет может быть уже поздно. Когда приедет админ, их ждёт большая работа по оценки ущерба...