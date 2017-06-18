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18.06.2017 08:40
В Усинском районе снят режим «Повышенная готовность»
Вчера в администрации Усинска состоялось заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «Усинск». На нем были озвучены выводы комиссии, посетившей 16 июня территории, попавшие в зону подтопления – деревни Праскан и Захарвань.
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Заместитель начальника Главного управления ГУ МЧС по Республике Коми Константин Сухарев положительно оценил уровень спасательных работ.

— Люди с первого дня стихии обеспечены всем необходимым, они не брошены, как говорят некоторые СМИ. Убедился в этом лично. Ситуацию оцениваю положительно, — сказал Константин Вячеславович.

Выводы для себя в этот паводковый период необходимо сделать уже сегодня, сказал руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин.

— Я сегодня вижу недоработки муниципального Управления ГО и ЧС. Поручения главам сел надо не просто давать, но и перепроверять. Нам необходимо сделать выводы и к паводковому периоду следующего года – готовится в этом году, — подчеркнул Станислав Юрьевич.

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Также Станислав Юрьевич отметил работу отделения «Печорские электрические сети».

— Сам лично видел, что со вчерашнего дня ведется осмотр электропроводки в домах для обеспечения безопасности населения и сохранности имущества, — сказал руководитель администрации.

По мере схода воды будет подключено электричество.

— Но в целях безопасности жителей подключение электричества будет только после полной просушки домов и электроподстанции, — подчеркнул заместитель директора ПО «Печорские электрические сети» Александр Петров.

К слову, жители этих деревень год от года попадают в зону подтопления. Многие уже заранее готовы к этой стихии. У хороших хозяев скотина заранее была выставлена на подмостках. Сложнее пришлось жителям Захарвани, так как вода там прибывала более стремительно, и многие не успели принять необходимые меры.

Впереди предстоит еще большая работа по оценке ущерба. По мере отступления стихии с понедельника (19.06.2017г.) будет работать комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления.

На сегодня наблюдается значительный спад воды, в некоторых районах до полутора метра. Паводковая ситуация улучшается. В этой связи Комиссией ЧС и ОПБ МО ГО «Усинск» принято решение снять режим «Повышенная готовность» на территории муниципального образования городского округа «Усинск».

***

По последней информации ЕДДС на 17.06.2017 всего подтоплено:

— 17 жилых домов, в которых проживает 37 человек, в том числе 4 детей.

Всего осушенных территорий:

— 7 жилых домов, в котором проживает 20 человек, из них 0 детей;

— 6 придомовых территорий, в которых проживает 25 человек, их них 0 детей.

Просим население сохранять спокойствие. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», в ЕДДС по телефону «23215». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «010» или «101».

Комментарии (17)

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  • спасибо тебе спаситель н нашаш
    18.06.2017, 11:03:13
    16
    Мог бы и в костюмчиске приехать, да в ботинка лакированных. По сухому то, что не показать свою озабоченность! А Сабашникова что там забыла? Тоже переживала??
  • (((
    18.06.2017, 11:43:27
    16
    (Выводы для себя в этот паводковый период необходимо сделать уже сегодня, сказал руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин.

    — Я сегодня вижу недоработки муниципального Управления ГО и ЧС. Поручения главам сел надо не просто давать, но и перепроверять. Нам необходимо сделать выводы и к паводковому периоду следующего года – готовится в этом году, — подчеркнул Станислав Юрьевич.) И какие выводы они сделали??? Как всегда одно балабольство!!!
  • тьфу на тебя!
    18.06.2017, 11:55:40
    24
    Виноваты все вокруг! И Богачёв и главы, а сам то я всё правильно сделал и главное во время сдернул из Усинска. Противно смотреть и слушать этот бред. Будь мужиком - извинись хоть перед людьми за свою несостоятельность и халатность!!!
    • так
      18.06.2017, 12:15:07
      11
      Спасение утопающих, дело рук самих утопающих:- делайте подмостки для скота, делайте вышки на число членов семьи с н/з запасом продуктов, пледов, батарейки для фонариков.....
      Потому, что когда помощь прибудет может быть уже поздно. Когда приедет админ, их ждёт большая работа по оценки ущерба...
  • Как сможет сделать выводы ГО и ЧС?
    18.06.2017, 12:16:56
    -2
    Если их начальник не понимает обращенную к нему речь... Он даже на совещания ходит не один, потомучто не понимает что и как. Каждый раз удивляюсь этому. Если начальник ГО и ЧС такой, что говорить об Управлении, какую вы от них работу и качество хотите?
    • прапорщик Задов
      18.06.2017, 12:27:35
      16
      Для того что бы исполнять приказы и задачи - их надо грамотно и правильно ставть. А председатель комиссии по ЧС у нас кто? Так и получается, Богачёв на справился, а руководство ни причём. Так не бы-ва-ет ...
  • ну ну
    18.06.2017, 15:15:19
    9
    .. ключевая фраза из всего текста : ...сам лично видел....)))
  • Задову
    18.06.2017, 15:28:49
    -3
    А разве это не ежегодные мероприятия и не одни и те же задачи ставятся перед этим Управлением? Тем более Богачев с большим опытом работы в МЧС и как "профессионал" должен был доказать и сделать так как надо. Разве не так должен поступить профессионал своего дела? Я, как работник не этой сферы, так понимаю.
    • не Задов, но соглашусь с бойцом
      18.06.2017, 15:47:51
      10
      Нет не одни и те же. После природного смерча в Москве на места были спущены приказы о проверке готовности, чтобы уйти от формального подхода. Ситуация в Ставропольском крае, можно было избежать таких разрушений если бы на местах власти реагировали и во время чистили ливнёвки и пр., в нашем случае: почему ДЭСки нельзя было завезти заранее? Почему нелзя было поставить баржу для скота? Подход комиссии по ЧС зимой подтвердил свою некомпетентность и ещё посмотрим, как будут считать ущерб, учитывая что не все строения были зарегистрированы в юстиции и на всё есть документы.
      • я же о том и пишу
        18.06.2017, 16:11:17
        2
        Что ежегодная задача этого управления, наверное, подготовка к чрезвычайным ситуациям и если уж они произошли, то оказание качественной и быстрой помощи людям. Вот поэтому он и должен был и ДЭСки подготовить и провести сразу эвакуацию и уйти от формальности, а показать слаженость и оперативность. Или вы думаете, что это все должен делать мэр? А зачем тогда столько разных управлений и отделов? Я так понимаю, у них есть регламенты что и как им делать в определенных обстоятельствах
        • всё верно друг мой
          18.06.2017, 16:18:28
          7
          только регламенты эти, где прописываются все силы и средства, мощности работа предприятий, УТВЕРЖДАЕТ мэр. И соответственно, если при утверждении он обратил бы внимание и указал бы Богачёву о его формальном подходе-ВСЁ было оКЭЙ!
          • следовательно
            18.06.2017, 16:27:24
            1
            Зная, что документы составлены формально он отдал их на подпись и отчитался, что все на 100% готовы к паводку? Значит этому начальнику нет веры если он формально готовится и такие документы несет на подпись? Я так и знала... по лицу на фотографиях видно, что он еще тот ...
            • и закончим
              18.06.2017, 16:32:35
              6
              Стас, это чтоли ты пытаешься здесь свою версию отработать? Побойся Бога!
              • закончим
                18.06.2017, 16:43:37
                1
                Я не Стас )))
  • Северный
    18.06.2017, 19:29:36
    5
    Вам Путин уже говорил, что нужно углуб***ь наши реки!!! Какого хрена Вы этим не занимаетесь? Что толку, от того что намываете по всей реке песок с одного места на другое! Нужно баржами вывозить и делать карьеры!!! Сидите и ждете, когда вам пинок под сраку дадут!!!
    • ага
      18.06.2017, 20:28:31
      2
      Надо вывозить и зимой посыпать дороги и тротуары.
  • Макар
    19.06.2017, 1:25:26
    2
    Кто это?
    А чье это испуганное лицо выглядывает из-за голов на совещании? Кого это так напугали?
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