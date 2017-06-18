В Усинском районе снят режим «Повышенная готовность»

Вчера в администрации Усинска состоялось заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «Усинск». На нем были озвучены выводы комиссии, посетившей 16 июня территории, попавшие в зону подтопления – деревни Праскан и Захарвань.

Заместитель начальника Главного управления ГУ МЧС по Республике Коми Константин Сухарев положительно оценил уровень спасательных работ.

— Люди с первого дня стихии обеспечены всем необходимым, они не брошены, как говорят некоторые СМИ. Убедился в этом лично. Ситуацию оцениваю положительно, — сказал Константин Вячеславович.

Выводы для себя в этот паводковый период необходимо сделать уже сегодня, сказал руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин.

— Я сегодня вижу недоработки муниципального Управления ГО и ЧС. Поручения главам сел надо не просто давать, но и перепроверять. Нам необходимо сделать выводы и к паводковому периоду следующего года – готовится в этом году, — подчеркнул Станислав Юрьевич.

Также Станислав Юрьевич отметил работу отделения «Печорские электрические сети».

— Сам лично видел, что со вчерашнего дня ведется осмотр электропроводки в домах для обеспечения безопасности населения и сохранности имущества, — сказал руководитель администрации.

По мере схода воды будет подключено электричество.

— Но в целях безопасности жителей подключение электричества будет только после полной просушки домов и электроподстанции, — подчеркнул заместитель директора ПО «Печорские электрические сети» Александр Петров.

К слову, жители этих деревень год от года попадают в зону подтопления. Многие уже заранее готовы к этой стихии. У хороших хозяев скотина заранее была выставлена на подмостках. Сложнее пришлось жителям Захарвани, так как вода там прибывала более стремительно, и многие не успели принять необходимые меры.

Впереди предстоит еще большая работа по оценке ущерба. По мере отступления стихии с понедельника (19.06.2017г.) будет работать комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления.

На сегодня наблюдается значительный спад воды, в некоторых районах до полутора метра. Паводковая ситуация улучшается. В этой связи Комиссией ЧС и ОПБ МО ГО «Усинск» принято решение снять режим «Повышенная готовность» на территории муниципального образования городского округа «Усинск».

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По последней информации ЕДДС на 17.06.2017 всего подтоплено:

— 17 жилых домов, в которых проживает 37 человек, в том числе 4 детей.

Всего осушенных территорий:

— 7 жилых домов, в котором проживает 20 человек, из них 0 детей;

— 6 придомовых территорий, в которых проживает 25 человек, их них 0 детей.

Просим население сохранять спокойствие. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», в ЕДДС по телефону «23215». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «010» или «101».