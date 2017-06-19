Россияне не жалуются - россияне терпят

74% обманутых потребителей ничего не делают, чтобы отстоять свои права.

Около трети россиян за последние полгода сталкивались с нарушением своих прав в повседневной жизни. Чаще всего это происходит при покупках товаров в магазинах, а также в сферах здравоохранения и ЖКХ.

При этом отстаивать свои права не готовы 74% пострадавших, сообщили в аналитическом центре НАФИ, проводившем исследование. Эксперты считают причиной этого отсутствие эффективного механизма защиты своих прав у граждан, что приводит к их правовой пассивности.

Согласно результатам опроса, если в целом о нарушении прав в течение полугода сообщили 28% респондентов, то среди жителей Москвы и Петербурга их доля составляет 36%, а в других городах-миллионниках — 37%. Причем 11% обратившихся указывают, что у них было пять и более таких случаев в течение полугода.

Среди тех, кто сталкивался с нарушениями своих прав, 33% признались, что они были связаны с розничной торговлей. Например, покупателям отказывали в возврате некачественного товара. 32% отметили нарушение своих прав в сфере ЖКХ и медицины — когда стоимость услуг оказывалась завышенной.

Реже опрошенные сообщали о нарушениях в сфере транспортных услуг (13%), связи (12%), общественного питания и финансовых услуг (по 10%).

Отвечая на вопрос, что они предпринимали, когда их права были нарушены, большинство участников исследования (32%) сообщили, что обращались за советом к близким. 26% в такой ситуации искали информацию в интернете. К услугам профессиональных юристов прибегали лишь 13% опрошенных, а 11% самостоятельно изучали законы и постановления.

По данным юридической компании «Амулекс», совместно с которой проводилось исследование, механизм жалоб использовал лишь каждый пятый пострадавший: напрямую к нарушителям обращались 11%, в вышестоящую инстанцию — 6%, в прокуратуру и Роспотребнадзор — 2%. При этом граждане с высшим образованием писали жалобы вдвое чаще, чем те, кто не оканчивал вуз (28% против 15%).

А 74% никаких активных действий при нарушениях их прав не предпринимали (среди людей с высшим образованием их доля составила 67%).