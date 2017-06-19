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19.06.2017 07:21
Россияне не жалуются - россияне терпят

74% обманутых потребителей ничего не делают, чтобы отстоять свои права.

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Около трети россиян за последние полгода сталкивались с нарушением своих прав в повседневной жизни. Чаще всего это происходит при покупках товаров в магазинах, а также в сферах здравоохранения и ЖКХ.

При этом отстаивать свои права не готовы 74% пострадавших, сообщили в аналитическом центре НАФИ, проводившем исследование. Эксперты считают причиной этого отсутствие эффективного механизма защиты своих прав у граждан, что приводит к их правовой пассивности.

Согласно результатам опроса, если в целом о нарушении прав в течение полугода сообщили 28% респондентов, то среди жителей Москвы и Петербурга их доля составляет 36%, а в других городах-миллионниках — 37%. Причем 11% обратившихся указывают, что у них было пять и более таких случаев в течение полугода.

Среди тех, кто сталкивался с нарушениями своих прав, 33% признались, что они были связаны с розничной торговлей. Например, покупателям отказывали в возврате некачественного товара. 32% отметили нарушение своих прав в сфере ЖКХ и медицины — когда стоимость услуг оказывалась завышенной.

Реже опрошенные сообщали о нарушениях в сфере транспортных услуг (13%), связи (12%), общественного питания и финансовых услуг (по 10%).

Отвечая на вопрос, что они предпринимали, когда их права были нарушены, большинство участников исследования (32%) сообщили, что обращались за советом к близким. 26% в такой ситуации искали информацию в интернете. К услугам профессиональных юристов прибегали лишь 13% опрошенных, а 11% самостоятельно изучали законы и постановления.

По данным юридической компании «Амулекс», совместно с которой проводилось исследование, механизм жалоб использовал лишь каждый пятый пострадавший: напрямую к нарушителям обращались 11%, в вышестоящую инстанцию — 6%, в прокуратуру и Роспотребнадзор — 2%. При этом граждане с высшим образованием писали жалобы вдвое чаще, чем те, кто не оканчивал вуз (28% против 15%).

А 74% никаких активных действий при нарушениях их прав не предпринимали (среди людей с высшим образованием их доля составила 67%).

Комментарии (13)

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  • LoL
    19.06.2017, 7:44:23
    4
    Сами хотели рыночную экономику, голые сиски, жвачку и джинсы, вот и получайте, схемы мошенничества, поддельную жратву и электронику, распилы из машин, и многое что другое, большая граждан до сих пор думает что кто то другой будет изучать за них их же права и защищать их, что государство должно дать им высокооплачиваемую работу, создать все условия для благоденствия, а они будут только хмыкать и говорить мало, стадо, тупорогое стадо...
    • оленевод Бельдыев
      19.06.2017, 8:41:55
      5
      ЗАДЕРЖАН ТАКСИСТ- БАРЫГА, КОТОРЫЙ ДОВЕЗ ЧИЛИЙСКОГО ЖУРНАЛИСТА ИЗ ДОМОДЕДОВА ДО ГОСТИНИЦЫ ЗА 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
      эту "новость" многие слышали из новостей. Казалось бы-единичный случай, однако барыжная суть урвать побольше присуща многим Личный пример с билайном. Был у меня много лет тариф "Добро пожаловать +" Держал его ради звонков в ближнее зарубежье, для связи с Роднёй. Стоимость звонка была первые 2 мин., 5 руб. 50 коп., с 3 мин по 9 ю мин - !!! 1 руб. 25 коп., и далее снова 5 руб 50 коп. Тариф великолепный, давал возможность еженедельно связываться со всеми близкими мне людьми. На прошлой неделе,пришло смс о том,что тариф мой успешно заменен на "Ноль сомнений" Я в офис билайна,почему ,что да как.....итог теперь мне минута разговора с близкими мне встанет в !!! 21 руб\мин!!! Вот такой барыжный билайн, который ничем не отличается от того таксиста заSранца. Но в этой истории есть еще другая сторона медали. Нам всем чешут уши со всех каналов, про безик на украине,типа того что ныне правящие там пытаются разорвать связи братских народов БИЛАЙН- КУДА ТАКАЯ ВАША БАРЫЖНАЯ ПОЛИТИКА ВЕДЕТ-ПОНИМАЕТЕ???
      • -=-=
        19.06.2017, 10:55:50
        3
        У меня точно такая же история с Билайном.
        • оленевод Бельдыев
          19.06.2017, 18:22:36
          3
          ха-прощай билайн....хорошо что мир не без добрых людей.
          Подсказали-иду завтра в МТС,пишу заявление-остается номер билайновский который все знают,и МТС делает мне тариф звонки по 3 руб 50 коп в ближнее зарубежье ....бай-бай барыжный билайн навсегда!!!
          • -=-=
            19.06.2017, 18:40:31
            1
            Какой тариф?,если не секрет.
            • оленевод Бельдыев
              19.06.2017, 19:31:57
              2
              толком не знаю.
              Завтра пойду, оформлю-отпишусь обязательно.
              • оленевод Бельдыев
                20.06.2017, 12:54:47
                1
                тарифный план "гостевой" звонок на МТС и Vodafone 3,5 руб первые 30 мин в сутки
                Так еще за то что ушел с билайна 300 руб положили для звонков.
                • -=-=
                  20.06.2017, 14:17:35
                  1
                  Спасибо!
  • справедливость
    19.06.2017, 8:43:25
    17
    жалоба
    А кому здесь жаловаться вся страна в месте с президентом жулики, ведь сами голосуем за этих уродов, безмозглое стадо.
  • Грустно
    19.06.2017, 10:37:43
    5
    Чтобы защитить свои права - здоровье потеряешь и получишь стандартный ответ ни о чем.
  • Е.А.
    19.06.2017, 19:29:05
    2
    Мне билайн тоже на обоих номерах поменял тариф. А чаще всего я страдаю не от жкх или торговли, а от сбербанка. Вот где жаловаться бесполезно. Беспредел полный.
    • Рен
      20.06.2017, 0:18:43
      0
      Е.А.
      А ты что хотел,ведь глава Сбербанка Герман Греф кореш Владимира Пукина и не кто его не когда не посадит,так как он на этой должности находится больше чем некоторые усинские памятники.
      Кто его посадит,он ведь памятник?Кто знает тот поймет...
    • -=-=
      20.06.2017, 14:25:33
      1
      Что в сбербанках не так?
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