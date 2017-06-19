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19.06.2017 09:36
До гробовой доски

В регионах чиновникам разрешили занимать руководящие посты до 70 лет. Так в госучреждениях намерены сохранять высококвалифицированные кадры, а об обучении молодых кадров речи не идет.

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Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, согласно которому предельный возраст чиновника, занимающего руководящую должность на гражданской службе в регионе, может быть продлен до 70 лет.

Поправки к части 1 статьи 251 закона «О государственной гражданской службе РФ» были подготовлены ставропольской краевой думой, пишет ТАСС. В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что, увеличив предельный возраст чиновника, будет возможным сохранить высококвалифицированный руководящий состав госучреждений.

При этом право на продление срока службы, согласно закону, предоставляется назначившему чиновника на должность государственному органу или соответствующему должностному лицу.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном 25 мая рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст для главврачей. Проект поправок в Трудовой кодекс предполагает, что занимать должность руководителя государственной или муниципальной медорганизации и его зама не могут лица старше 65 лет.

А 1 января 2017 года вступил в силу закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин — 63 года. Ранее госслужащие уходили на пенсию, как и остальные граждане: в 60 лет мужчины и в 55 лет женщин.

Комментарии (7)

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  • ддд
    19.06.2017, 11:00:37
    9
    вот как раз "маразм крепчает",а потом удивляемся почему законы такие и ничего не делается,а если делается то через ж...
  • кота за хвост
    19.06.2017, 11:12:20
    5
    Себя любимых не обидят.
    Представляю состояние потенциальных пенсионеров:-Только соберется на пенсию, а неееет жди еще и так до 65.
  • Ххх
    19.06.2017, 11:55:35
    3
    А дальше по завещанию на внуков
  • ну да
    19.06.2017, 13:07:35
    6
    чиновники о себе любимых только и заботятся. Ни о преемниках, ни о народе. Как такое возможно???
  • во как!
    19.06.2017, 16:36:48
    1
    О себе позаботились, ещё бы такой лакомый кусочек никому не хочется отдавать!
  • Е.А.
    19.06.2017, 19:16:46
    2
    А чего главврачей обидели? Их как раз с такой квалификацией и надо оставлять на рабочем месте, врачи сейчас на вес золота. А чиновников можно и в 60 отправить на покой. Пусть на грядках сидят, вреда обществу меньше.
    • :-)
      20.06.2017, 7:31:42
      1
      С*** все хапают,хапают но в ящике карманов нет!и это факт!
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