<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

19.06.2017 10:59
С сегодняшнего дня в Усинске начнут отключать отопление
Как стало известно "Усинск.Онлайн", сегодня руководитель администрации Станислав Хахалкин подписал документ об окончании отопительного сезона.
otopl_t2.jpg

В Усинск по-настоящему пришло лето и администрация МО ГО "Усинск" приняла решение отключить отопления в домах, сообщает пресс-служба мэрии.

Руководитель администрации города Станислав Хахалкин подписал постановление об отключении отопления в домах и установил окончание отопительного сезона с 19 июня текущего года.

Теперь отопление в квартирах должно появиться только при наступлении похолодания, что происходит в Усинске ближе к середине сентября. Сроки начала отопительного сезона зависят от погоды, что регламентируется «Правилами предоставления коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ т 6 мая 2011 г. № 354.

В Правилах говорится:

… Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. …

Таким образом, требования законодательства сводятся к тому, что если в течении пяти дней подряд среднесуточная температура была ниже +8°С, то коммунальщики обязаны отопление включить.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (9)

Добавить комментарий
  • Я понял, Я ВСЁ ПОНЯЛ!!!
    19.06.2017, 11:10:22
    0
    Для того, что бы Хахалкин принял решение ЕГО (решение и Хахалкина) надо ТЩАТЕЛЬНО обсудить на страницах этого уважаемого интернет издания! Браво -Бис! Вот это ход, как там говорили, и волки целы и овцы сыты!
    • qwaz
      19.06.2017, 11:33:48
      0
      !
      Вот только яйца у горожан сварились в крутую)))
  • Андрей
    19.06.2017, 11:50:11
    1
    Горячая вода
    Интересно воду горячую когда отключают? и на какой период?
  • Некто
    19.06.2017, 12:52:04
    1
    Воду наверно через неделю отключат
    • //^
      19.06.2017, 12:55:27
      0
      На парковой 26 июня отключат воду,обьявление уже неделю как висит.
      • //^
        19.06.2017, 12:56:14
        0
        До 17 июля.
        • Ольга
          19.06.2017, 22:50:39
          4
          22 дня??? Не много ли? Вроде не более 2 недель.
  • Е.А.
    19.06.2017, 19:08:43
    1
    Когда уже мы будем платить по факту за отопление, как в других городах?
  • Федя
    19.06.2017, 21:08:12
    0
    Да они в отношении своих работников нарушают даже Конституционное право на неприкосновенность частной жизни.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 