С сегодняшнего дня в Усинске начнут отключать отопление

Как стало известно "Усинск.Онлайн", сегодня руководитель администрации Станислав Хахалкин подписал документ об окончании отопительного сезона.

В Усинск по-настоящему пришло лето и администрация МО ГО "Усинск" приняла решение отключить отопления в домах, сообщает пресс-служба мэрии.

Руководитель администрации города Станислав Хахалкин подписал постановление об отключении отопления в домах и установил окончание отопительного сезона с 19 июня текущего года.

Теперь отопление в квартирах должно появиться только при наступлении похолодания, что происходит в Усинске ближе к середине сентября. Сроки начала отопительного сезона зависят от погоды, что регламентируется «Правилами предоставления коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ т 6 мая 2011 г. № 354.

В Правилах говорится:

… Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. …

Таким образом, требования законодательства сводятся к тому, что если в течении пяти дней подряд среднесуточная температура была ниже +8°С, то коммунальщики обязаны отопление включить.

(с) Усинск.Онлайн