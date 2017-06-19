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19.06.2017 12:40
В Усинском районе начала работу комиссия по оценке ущерба от паводка
С 19 июня 2017 года, в зоне подтопления начинает работу комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления.
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В зоне подтопления оказалось пять сельских населенных пунктов — Праскан, Захарвань, Колва, частично село Усть-Уса и деревня Васькино. Сейчас функционирует режим «Повседневная деятельность».

На сегодня, 19 июня 2017 г., наблюдается значительный спад воды, во всех районах, ранее попавших в зону подтопления. Паводковая ситуация улучшается с каждым днем, сообщает пресс-служба администрации городского округа "Усинск".

Порядок выделения и расходования средств резервного фонда администрации Усинска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий определен официальным Постановлением МО ГО «Усинск» от 06 апреля 2016 года № 532 «Об утверждении Положения о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

С Положением можно ознакомиться со ссылке.

Комментарии (8)

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  • Всё через одно место
    19.06.2017, 13:20:51
    6
    Хотел посмотреть условия в положении (ссылка указана в статье). А там все нормативные правовые акты за 2016 год. Я так понимаю Администрация на предлагает самим покавыряться и найти необходимый документ. Чувствую, ой чувствую будет много шума по компенсациям!
    • Гость
      19.06.2017, 19:56:21
      1
      Так и в статье ссылка на Положение, которое утверждено в 2016 году. Оно действующее. Что непонятного?
  • Лавров
    19.06.2017, 13:59:51
    4
    дальше сами знаете определение
    Ну что ж, всё в стиле Администрации, всё в заботе о людях. Вы бы пальчиком своим толстеньким тыкнули для начала по ссылочке, да проверили, прежде чем информацию давать. Так и регламенты по ЧС утверждали ..... спустя в рукава
  • Пармчанка
    19.06.2017, 15:18:26
    4
    Очередное бла бла бла для отписки. Так же и пармским жителям обещали компенсации после аварии на котельной. Но никому ничего и не выплатили.
    • Алекс
      19.06.2017, 19:45:53
      1
      зачем вводе в заблуждение?
      компенсации по Парме были.
      • Пармчанка
        20.06.2017, 8:52:53
        1
        Алексу
        Кому? Почему мы пострадавшие не видели?
      • Пармчанка
        20.06.2017, 9:32:04
        2
        Алексу
        Лично мне вместо взорвавшихся батарей привезли Трубу 2 метра и сказали дальше сами болгаркой разрежете, сваркой заварите и будет вам батарея отопления! У нас пол дома без отопления , а перерасчет не делают !!! Так кому и что компенсировали? Это Вы вводите в заблуждение .
  • интересно
    19.06.2017, 15:58:33
    7
    Как будут оценивать скот ???
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