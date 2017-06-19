В Усинском районе начала работу комиссия по оценке ущерба от паводка

С 19 июня 2017 года, в зоне подтопления начинает работу комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления.

В зоне подтопления оказалось пять сельских населенных пунктов — Праскан, Захарвань, Колва, частично село Усть-Уса и деревня Васькино. Сейчас функционирует режим «Повседневная деятельность».

На сегодня, 19 июня 2017 г., наблюдается значительный спад воды, во всех районах, ранее попавших в зону подтопления. Паводковая ситуация улучшается с каждым днем, сообщает пресс-служба администрации городского округа "Усинск".

Порядок выделения и расходования средств резервного фонда администрации Усинска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий определен официальным Постановлением МО ГО «Усинск» от 06 апреля 2016 года № 532 «Об утверждении Положения о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

С Положением можно ознакомиться со ссылке.