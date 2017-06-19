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19.06.2017 14:41
Жители усинских сел посетили месторождение им. А.Алабушина
Жители Щельябожа, Колвы, Усть-Усы, Новикбожа и Мутного Материка побывали сегодня на кусте №2 месторождения им. А.Алабушина.
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Специалисты ЛУКОЙЛ-Коми рассказали сельчанам, среди которых были представители общественных организаций, о мероприятиях по ликвидации последствий возгорания и подготовке к пропуску паводка.

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В центре внимания оказалась скважина №2Р, возгорание на которой было устранено в начале мая. Впоследствии здесь было восстановлено обвалование кустовой площадки, частично демонтированное для организации доступа спецтехники и противовыбросового оборудования к месту возгорания.

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Осмотрев площадку, жители сел и главы сельских администраций смогли убедиться в надежности отсыпки, которая сдержала паводковые воды в пик половодья. Высота отсыпки вместе с обвалованием – более 8 метров. Сейчас паводок идет на спад, и опасений в подтоплении куста скважин нет.

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- Уровень отсыпки куста на сегодня достаточный. Этого хватило, чтобы пройти паводок, а в этом году он рекордный за последние несколько десятков лет, - сказал житель села Щельябож Георгий Третьяков.

Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • ...
    19.06.2017, 14:46:47
    2
    Ну и местечко выбрали...
  • *
    19.06.2017, 15:17:57
    -4
    показуха
    • В чем?
      19.06.2017, 19:57:41
      11
      В чем показуха? В том что Лук взялся наконец то за ум и при рекордном уровне паводка этот куст не затопило? Или что сельчан свозили туда своими глазами посмотреть и убедиться? По моему неплохо, люди должны знать
  • не
    19.06.2017, 17:19:47
    2
    Не показуха, а туризм.
  • Александр
    19.06.2017, 21:17:31
    3
    Алабушино
    Было бы плохо никого никуда-бы не повезли, но и это радует что хоть так.Кстати я тоже участник поездки. Впечатление? - после многочисленных просчетов и ошибок со стороны Лукойл-Коми,которые признали специалисты Лукойла в этот раз выглядело неплохо.
  • !
    20.06.2017, 9:58:21
    0
    Красиво
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