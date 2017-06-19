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19.06.2017 14:55
Усинец отомстил кировским гопникам
Житель Усинска попал в криминальный сюжет кировского телеканала.
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Камера видеорегистратора засняла драку между двумя мужчинами в районе железнодорожного вокзала Кирова.

Позже один из участников, который оказался жителем Усинска, пояснил, что днём ранее его избили в подворотне двое кировчан, которым он не дал денег на пиво. И вот днём позже он увидел обидчика на улице.

Комментарии (24)

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  • 11
    19.06.2017, 15:07:27
    61
    Красавчик!!!), мало дал вятичу...
  • -_-
    19.06.2017, 15:48:47
    22
    Чем история закончилась? Для усинца, надеюсь без последствий. По делу в ухо быдлу двинул
    .
    • -=-=
      19.06.2017, 17:14:20
      10
      А пусть не лезут...
    • Имя
      19.06.2017, 21:00:04
      9
      Всё хорошо обошлось)
  • Имя *
    19.06.2017, 17:21:40
    -14
    Так у него акцент хохляцкий. По ходу украинский гастербайтер, каким то образом из Усинска попал в Киров, а там его окрестили жителем Усинска.
    И еще, это точно новость про драку? Или это реклама магазина автозапчастей?
    • Ира
      19.06.2017, 18:45:58
      27
      Он коренной Усинец! И родился и живет в Усинске. По себе других не судят!
      • Меня зовут
        19.06.2017, 18:54:14
        16
        Ну тогда красавчик!
  • Оксана
    19.06.2017, 20:51:34
    10
    Мой папочка
  • алекс
    19.06.2017, 21:08:30
    13
    этот паренек местный житель! я его давно знаю! хороший парень
  • имя
    19.06.2017, 21:40:23
    12
    Миха КРАСАВА!
  • Олежек
    19.06.2017, 21:43:33
    12
    Парнишка молодец!!! Показал гопнику, кто прав)))))
  • ***
    19.06.2017, 22:16:35
    8
    этих ч**шников надо ставить на место
  • Злой
    19.06.2017, 22:19:59
    9
    Да им ещё в поезде Усинск - Киров надо по ушам давать .
    • Если не обознался,
      19.06.2017, 22:35:24
      12
      Мишаня-то, железнодорожник! Красава!!!
      • .
        20.06.2017, 11:52:05
        0
        Не ошибся
  • сосед Миши
    20.06.2017, 10:55:22
    2
    Мишаню, знаю давно, у него самого по синьке фляга едет будь здоров, не удивлен!
    • соседу
      20.06.2017, 11:00:03
      7
      Ну давайте теперь всю подноготную будем высказывать сюда. Мало ли кто и что про вас знает или про меня . Обсуждается сам факт, а не его достоинства и недостатки.
  • Затойчи
    20.06.2017, 11:47:52
    4
    Да молодец Миха . Настоящий мужчина . Отлавливать обидчиков по одному и давать им в бубен - это поступок .
    В таком ключе и детей своих воспитывать нужно . Что-бы девки на дискотеке не били и помойных пёсиков под хвост целовать не заставляли .
  • Неизвестен
    20.06.2017, 11:56:17
    5
    Миха КРАСАВА!!!
  • Субатян
    20.06.2017, 12:08:15
    3
    Карма
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Субатян
    20.06.2017, 12:13:20
    1
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Местный.
    20.06.2017, 16:13:14
    2
    Ну чё...молодчага братела дал по кумполу синюшнику Кировскому!!! Я только-За!!! Скорейшего возвращения на вотчину Мишаня!!!
  • Вася
    20.06.2017, 22:00:50
    0
    Кировские гопники они такие!!!
  • ...
    20.06.2017, 23:08:34
    2
    Респект таким парням! Быдло получило по заслугам
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