19.06.2017 14:55
Усинец отомстил кировским гопникам
Камера видеорегистратора засняла драку между двумя мужчинами в районе железнодорожного вокзала Кирова.
Позже один из участников, который оказался жителем Усинска, пояснил, что днём ранее его избили в подворотне двое кировчан, которым он не дал денег на пиво. И вот днём позже он увидел обидчика на улице.
И еще, это точно новость про драку? Или это реклама магазина автозапчастей?
В таком ключе и детей своих воспитывать нужно . Что-бы девки на дискотеке не били и помойных пёсиков под хвост целовать не заставляли .