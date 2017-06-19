Усинец отомстил кировским гопникам



Житель Усинска попал в криминальный сюжет кировского телеканала.

Камера видеорегистратора засняла драку между двумя мужчинами в районе железнодорожного вокзала Кирова.

Позже один из участников, который оказался жителем Усинска, пояснил, что днём ранее его избили в подворотне двое кировчан, которым он не дал денег на пиво. И вот днём позже он увидел обидчика на улице.