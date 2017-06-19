У управления ЖКХ угнали бесценный автомобиль

В том смысле, что остаточная стоимость его - 0 рублей 0 копеек.

В полицию Усинска обратилось руководство УЖКХ с заявлением.

Выяснилось, что с территории базы в Пионерном в период с 14 по 16 июня неизвестными лицами был угнан автомобиль "Волга".

Похитителей и саму машину пока не обнаружили. Сообщается, что остаточная стоимость "Волги" - 0 рублей 0 копеек.

(с) Усинск.Онлайн