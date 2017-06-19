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19.06.2017 17:10
У управления ЖКХ угнали бесценный автомобиль
В том смысле, что остаточная стоимость его - 0 рублей 0 копеек.
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В полицию Усинска обратилось руководство УЖКХ с заявлением.

Выяснилось, что с территории базы в Пионерном в период с 14 по 16 июня неизвестными лицами был угнан автомобиль "Волга".

Похитителей и саму машину пока не обнаружили. Сообщается, что остаточная стоимость "Волги" - 0 рублей 0 копеек.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • так
    19.06.2017, 17:17:33
    7
    Классная идея.
    Надо все "подснежники" оформить под клумбы!!! Чего зря глаза мозолить и места во дворах занимать. Если уж стоят, то пусть украшают дворы и улицы!
  • Гость
    19.06.2017, 17:45:09
    6
    Волга в тумане
    Интересно, это случайно не та "Волга", которая "утонула" в луже возле ледового дворца, да так и осталась там памятником советскому автопрому.
  • Вячеслав
    19.06.2017, 18:41:09
    -1
    Машину,из грязи мы вытащили стоит,на сухом покрытии. У этой волги есть хозяин .
  • Черчиль
    20.06.2017, 9:46:42
    0
    А может...
    Это та волга, которая стоит возле парка с вертолетом. Покрашенная вся такая, закамуфлированная во все цвета радуги. Стоит проверить!!!
    • Мимопроходил
      20.06.2017, 10:34:06
      0
      Не может
      Около парка покрашенной волги уже нет, массовая пропажа волг в Усинске.
  • Местный.
    20.06.2017, 15:58:16
    0
    Однако....по ходу металлисты работают в городе Волга то вес по любасу имеет!!!
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