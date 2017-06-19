19.06.2017 17:10
У управления ЖКХ угнали бесценный автомобиль
В том смысле, что остаточная стоимость его - 0 рублей 0 копеек.
В полицию Усинска обратилось руководство УЖКХ с заявлением.
Выяснилось, что с территории базы в Пионерном в период с 14 по 16 июня неизвестными лицами был угнан автомобиль "Волга".
Похитителей и саму машину пока не обнаружили. Сообщается, что остаточная стоимость "Волги" - 0 рублей 0 копеек.
(с) Усинск.Онлайн
Надо все "подснежники" оформить под клумбы!!! Чего зря глаза мозолить и места во дворах занимать. Если уж стоят, то пусть украшают дворы и улицы!