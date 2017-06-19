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19.06.2017 16:12
В полиции Усинска новый руководитель
Министр внутренних дел по Республике Коми представил личному составу усинского отдела полиции нового руководителя.
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Владимир Валентинович Хориков родился 11 июня 1967 года в поселке Краснооктябрьский Медведевского района Марийской АССР. В 1999 году окончил Московский открытый социальный университет по специальности «юриспруденция».

К службе в органах внутренних дел Владимир Хориков приступил в 1991 году в должности оперуполномоченный отделения уголовного розыска Центрального ОВД УВД г. Йошкар-Олы Республики Марий-Эл.

До марта 2017 года занимал различные должности в правоохранительных органах Республики Марий-Эл. В марте 2017 года он был назначен на должность заместителя начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска МВД по Республике Коми.

В послужном списке Владимира Хорикова медали «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За отличие в службе» 1,2,3 степени, «За укрепление правопорядка».

Леонид Анатольевич Пискун, который возглавлял усинский отдел полиции с января 2014 года, назначен на должность начальника Центра кинологической службы МВД по Республике Коми.

Комментарии (26)

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  • так
    19.06.2017, 17:07:16
    17
    С почином!
    Может с вашим приходом порядка будет больше.
    • Да ладно ..
      19.06.2017, 18:01:45
      5
      такУ
      .... и вы верите ???? После недавней новости , отпала даже МЫСЛЬ о том , что кто-то будет выполнять добросовестно , честно свою работу для города, людей , проживающих в нём . Надо надеяться только на себя - сделать всё для того , чтобы уехать как можно быстрее из Усинска.
    • оленевод Бельдыев
      21.06.2017, 10:49:36
      3
      надежда умирает последней.
      полковнику Хорикову. Оборотней-сутенёров искоренить надо из ваших рядов. До приезда вашего генерала в подъездах после нашей уборки не было телефонов пRаституток. Стоило вашему министру уехать, как весь подъезд изгажен телефонами пRаституток. Не надо делать дедуктивное умозаключение,что бы понять очевидную связь ваших сутенеров в погонах с этим негативным явлением нашего города. Остается уповать,что свою работу вы начнете с очистки рядов своих от пRаститутской грязи.
      • полковник Хориков
        21.06.2017, 11:30:48
        0
        так точно.будет исполнено.все для спокойствия граждан.
  • Н.
    19.06.2017, 17:11:29
    -3
    Ого, даже пошутить в комментарии боюсь, а вдруг по Ай Пи вычислят? Ник поменял я тоже на всякий случай.
    • -=-=
      19.06.2017, 17:18:26
      -1
      Боишься? Значит уважаешь.
  • !
    19.06.2017, 17:25:10
    14
    Поздравляем с 50 летием! Желаем здоровья, счастья и наведения порядка в Усинске в вопросах коррупции!
    • КС
      19.06.2017, 21:02:23
      7
      Ага, а то коррупция у нас беспорядочная - давайте порядок в ней наведем...
      • Маша
        20.06.2017, 8:00:23
        4
        Тут имеется ввиду борьба с ворами. а то плодятся в геометрической прогрессии. Деньги бюджетные пилят. А потом отмазки -техническая ошибка. молодой руководитель, и вообще это не мы . а мы белые и пушистые. Только кредиты берем по 5000000 наворованного возвращать. А потом возмущаемся- как это СМИ о нас плохое писать смеют. Ведь это утечка информации ! Айайай! А про гласность в государстве мы не слышали. А конституция России это вообще не для нас.
      • "
        20.06.2017, 8:09:42
        8
        Имейте ввиду, что народ, который вы сильно прессуете и обворовываете , уже обозлился до крайности. Уже вспоминает революционные песни и готовит вам место на цугундере. Так что сухари вам не помешают и вазелин в аптеке если что.
  • Машенька
    19.06.2017, 19:02:56
    12
    назначение
    Ура! Сейчас все собаки будут под охраной и покровительством Пискуна!
    • Затойчи
      20.06.2017, 9:52:39
      0
      Ага, переПись всем бродячим собакам и поганым зоозащитничкам сделает и мне эти списки любезно предоставит . А уж я подумаю как их половчее позоозащищать :-) .
  • Джордж Псаки
    19.06.2017, 19:50:54
    13
    Надеюсь, под руководством Владимира Валентиновича полиция Усинска прессанет вконец оборзевших азеров, скупивших всё и вся, в открытую торгующих в ночное время бухлом
  • Бармалей
    19.06.2017, 19:55:56
    12
    Награжден за перепись населения. Солидная награда. Даже увожение проснулось к нему.
  • ***
    19.06.2017, 22:05:22
    2
    что-то час нас меняются..органы..дай бог чтоб от этого был толк
  • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    19.06.2017, 22:06:27
    3
    приду на прием...пока не испортили..
  • Ник
    20.06.2017, 0:02:49
    0
    Смешно...
    Это что за покемон?
    По мне этот Чебурашка будет такой же как и предыдущие до него,да и заслуги у него какие-то сомнительные,это что за медаль такая которую дают за "заслуги" в проведении перепись населения?
    Он что один переписал население целого региона или что он такого сделал,что ему дали такую сомнительную медальку?
    • так
      20.06.2017, 9:23:23
      2
      Вы , вероятно никогда не участвовали в переписи населения, а то бы знали, сколько там "подводных камней". Мне приходилось в советское время на рядовом уровне "переписывать". Это вам не в офисе и не тетрадки в школе переписать.
      В жизни больше никогда не соглашусь это делать, даже за медальку. Тем более в наше неспокойное время.
  • Дима
    20.06.2017, 0:26:18
    3
    Епушки воробушки.
  • о064ре11
    20.06.2017, 6:16:22
    -3
    Какие у него локаторы!!!!!
  • Наталья
    20.06.2017, 7:52:11
    -1
    О Господи сколько можно их менять?
  • абрашка
    20.06.2017, 9:39:34
    2
    серьезный такой судя по всему дядя)) может хоть сабантуй на парковой наконец-то разгонит и таксёров на жд вокзале ох-ших
  • ту 95
    20.06.2017, 10:02:37
    -1
    вова бомби
  • Местный.
    20.06.2017, 16:05:11
    2
    Хозяин в городе нужен-ХОЗЯИН!!! Порядок навести давно нужно а то не город а гадюшник!!!
  • 0_0
    20.06.2017, 21:31:10
    0
    очень хочется надеяться, что обратит внимание на "украшения" в подъездах от женщин нижайшего социального поведения и найдет крышующих этот бизнес. Все подъезды города (даже тот, где жил Пискун был обильно урашен.....) испоганены этими вандалками и заставить их покрасить все подъезды. ..
  • ГОСТЬ
    21.06.2017, 16:24:07
    0
    украшен одно это не вредно но ,,,,,,,,,,,,
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