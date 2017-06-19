В полиции Усинска новый руководитель

Министр внутренних дел по Республике Коми представил личному составу усинского отдела полиции нового руководителя.

Владимир Валентинович Хориков родился 11 июня 1967 года в поселке Краснооктябрьский Медведевского района Марийской АССР. В 1999 году окончил Московский открытый социальный университет по специальности «юриспруденция».

К службе в органах внутренних дел Владимир Хориков приступил в 1991 году в должности оперуполномоченный отделения уголовного розыска Центрального ОВД УВД г. Йошкар-Олы Республики Марий-Эл.

До марта 2017 года занимал различные должности в правоохранительных органах Республики Марий-Эл. В марте 2017 года он был назначен на должность заместителя начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска МВД по Республике Коми.

В послужном списке Владимира Хорикова медали «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За отличие в службе» 1,2,3 степени, «За укрепление правопорядка».

Леонид Анатольевич Пискун, который возглавлял усинский отдел полиции с января 2014 года, назначен на должность начальника Центра кинологической службы МВД по Республике Коми.