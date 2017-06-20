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20.06.2017 07:34
Мобильный телефон заменит платежную карту

Для перевода денег на сторонние карты россиянам достаточно будет знать номер мобильного телефона обладателя счета.

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Россияне смогут переводить друг другу деньги — причем между разными банками — по номеру мобильного телефона. Для этого номер телефона будет привязываться к определенному номеру карточного счета, и вместо реквизитов карты отправителю нужно будет указать только мобильный телефон. По словам «Известий», новая система переводов средств заработает с 2018 года. По мнению экспертов, она существенно упростит процесс переводов между гражданами. Однако нововведение не исключает роста количества ошибочных трансакций и атак хакеров, опасаются эксперты.

Сегодня банки из десяти крупнейших уже предлагают услугу перевода между счетами клиентов по номеру телефона. Однако сделать это со счета, например, в Сбербанке на счет клиента Бинбанка пока нельзя — для такого перевода потребуется заполнять все реквизиты. Однако платежные системы Visa и MasterCard, на которых выпущены абсолютное большинство карт российских банков, планируют сделать такие переводы реальностью.

Новая система переводов денег по номеру мобильного телефона будет действовать в рамках любых каналов дистанционного обслуживания, в том числе интернет- и мобильного банка, банкоматов.

Комментарии (6)

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  • q
    20.06.2017, 9:03:33
    4
    транЗакций!
  • изя
    20.06.2017, 9:24:13
    4
    1
    акция трансов
  • Tina
    20.06.2017, 10:18:00
    3
    Мошенники уже потирают руки))) Хха-ха"...нововведение не исключает роста количества ошибочных транзакций и атак хакеров..." - оно не только не исключает, оно предполагает!
  • так
    20.06.2017, 10:53:25
    4
    Чем больше новых систем оплат и переводов, тем больше лазеек для "умников",тем больше обманутых доверчивых людей.
  • Бугага
    20.06.2017, 16:17:57
    1
    РЖУНИМАГУ
    "ошибочных трансакций" редактроры Вы уморили. Ну когда уже научитесь грамотно писать!
    • тогда
      20.06.2017, 17:34:15
      2
      когда будут писать русскими словами...наверное...
      Столько новых не понятных слов, что даже журналисты не успевают учиться правильно их писать.
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