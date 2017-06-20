Мобильный телефон заменит платежную карту

Для перевода денег на сторонние карты россиянам достаточно будет знать номер мобильного телефона обладателя счета.

Россияне смогут переводить друг другу деньги — причем между разными банками — по номеру мобильного телефона. Для этого номер телефона будет привязываться к определенному номеру карточного счета, и вместо реквизитов карты отправителю нужно будет указать только мобильный телефон. По словам «Известий», новая система переводов средств заработает с 2018 года. По мнению экспертов, она существенно упростит процесс переводов между гражданами. Однако нововведение не исключает роста количества ошибочных трансакций и атак хакеров, опасаются эксперты.

Сегодня банки из десяти крупнейших уже предлагают услугу перевода между счетами клиентов по номеру телефона. Однако сделать это со счета, например, в Сбербанке на счет клиента Бинбанка пока нельзя — для такого перевода потребуется заполнять все реквизиты. Однако платежные системы Visa и MasterCard, на которых выпущены абсолютное большинство карт российских банков, планируют сделать такие переводы реальностью.

Новая система переводов денег по номеру мобильного телефона будет действовать в рамках любых каналов дистанционного обслуживания, в том числе интернет- и мобильного банка, банкоматов.