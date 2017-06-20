Россельхознадзор предупредил о появлении некачественной рыбы в магазинах

На рынок попадут запасы, которые не удалось распродать в прошлом году.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области во вторник сообщила, что лососевая путина на Камчатке и на Сахалине уже началась, и сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, «может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей». «Как показывает практика, не все уловы прошлого года проданы. Много прошлогодней рыбы осталось лежать на морозильных складах, дожидаясь продажи», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что поставки свежемороженых лососевых также будут осуществляться во внутренние регионы РФ, это Сибирь и западная часть страны. Однако вместе со свежей рыбой в продажу под видом улова этого года может попасть нереализованная рыбная продукция прошлогоднего улова.

Отмечается, что общий рекомендованный вылов тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет 319,8 тысячи тонн.

Россельхознадзор рекомендует обращать внимание на вид и запах рыбы, а также спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы.