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20.06.2017 08:42
Россельхознадзор предупредил о появлении некачественной рыбы в магазинах

На рынок попадут запасы, которые не удалось распродать в прошлом году.

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Пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области во вторник сообщила, что лососевая путина на Камчатке и на Сахалине уже началась, и сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, «может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей». «Как показывает практика, не все уловы прошлого года проданы. Много прошлогодней рыбы осталось лежать на морозильных складах, дожидаясь продажи», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что поставки свежемороженых лососевых также будут осуществляться во внутренние регионы РФ, это Сибирь и западная часть страны. Однако вместе со свежей рыбой в продажу под видом улова этого года может попасть нереализованная рыбная продукция прошлогоднего улова.

Отмечается, что общий рекомендованный вылов тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет 319,8 тысячи тонн.

Россельхознадзор рекомендует обращать внимание на вид и запах рыбы, а также спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы.

Комментарии (6)

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  • Хамид
    20.06.2017, 9:44:57
    7
    А до этого прям высшего качества только продовалась.
  • FG
    20.06.2017, 9:49:34
    8
    Рыба в Усинск и среднего качества редко попадает, новость ни о чем
    • (((
      20.06.2017, 21:05:19
      0
      Вроде местной рыбы достаточно,зачем магазинную привозную покупать?
  • Имя *
    20.06.2017, 10:17:51
    11
    Ха, удивили, в Усинск и так везут все то, что в других регионах свиньи не доели. Так что для нас это нормально.
    • //^
      20.06.2017, 21:07:16
      1
      Для вас может и нормально,а многие сами ловят хорошую рыбу и не покупают непонятно что в магазинах!
      • Имя *
        20.06.2017, 22:37:29
        0
        Тут то рыба однообразная, хочется чего нибудь новенького
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