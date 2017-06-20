Усинскому воришке дали время для признания

В ОМВД по городу Усинску обратилась женщина. Она заявила о пропаже банковской карточки.

Как рассказала женщина, она забыла карточку в банкомате, а когда вернулась за ней, то уже не обнаружила ее на месте. В след за пропажей, с ее денежного счета неизвестное лицо похитило 6600 рублей, а похищенные денежные средства были переведены на аккаунт онлайн-игры.

Полиция без труда сняла видеозапись с камеры видеонаблюдения банкомата, на которой, в очень хорошем качестве, запечатлено лицо похитителя. Личность игромана установлена и полицейские предлагают ему самостоятельно прийти в отделении полиции с повинной, в противном случае меры наказания будут строже.

(с) Усинск.Онлайн