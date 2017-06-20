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20.06.2017 10:15
Усинскому воришке дали время для признания

В ОМВД по городу Усинску обратилась женщина. Она заявила о пропаже банковской карточки.

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Как рассказала женщина, она забыла карточку в банкомате, а когда вернулась за ней, то уже не обнаружила ее на месте. В след за пропажей, с ее денежного счета неизвестное лицо похитило 6600 рублей, а похищенные денежные средства были переведены на аккаунт онлайн-игры.

Полиция без труда сняла видеозапись с камеры видеонаблюдения банкомата, на которой, в очень хорошем качестве, запечатлено лицо похитителя. Личность игромана установлена и полицейские предлагают ему самостоятельно прийти в отделении полиции с повинной, в противном случае меры наказания будут строже.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Ливингстон
    20.06.2017, 10:48:10
    7
    поцан к успеху шел
  • Затойчи
    20.06.2017, 11:38:59
    -1
    Вот ведь идиот :-) .
    Кстати, карточку можно и специально "забыть" в терминале . А потом требовать с лошары тысяч сто "отступных" .
    • ну
      21.06.2017, 9:19:59
      0
      подлый поступок ведь тоже
    • Дмитрий
      21.06.2017, 21:06:47
      0
      каждная операция с банкоматом записывается в терминале и в банке --чей терминал , так что у них всё записано , когда сняли и сколько !!
  • -0-0-
    20.06.2017, 12:01:32
    1
    я видел как деньги забыл в банкомате клиент сбербанка и ушел, рядом было два оператора , так они даже в руки не стали деньги брать - банкомат их сам забрал обратно.
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