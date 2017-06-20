Усинский филиал УГТУ подарил учебники Донецку

Сотрудники ДонНТУ с благодарностью обратились к руководству филиала.

Неоценимый вклад в повышение уровня образовательного процесса Донецкого национального технического университета и пополнение фонда научно-технической библиотеки внесла директор филиала Ухтинского государственного технического университета в г. Усинске, кандидат культурологии Наталья Сергеевна Пичко, подарив серию учебников и учебников-практикумов по самым различным отраслям знаний: это математика и информационные технологии, экономика и инженерно-технические дисциплины.

Для научно-технической библиотеки ДонНТУ изречение «Книга – лучший подарок», идущее из глубины веков, стало современным, особенно когда слова подкреплены конкретными действиями. Ни расстояния в тысячи километров, ни границы, ни санкции не стали преградой для сотрудников Усинского филиала УГТУ в желании оказать ощутимую помощь в получении новых профильных изданий нашим университетом и обновлении фонда библиотеки.

Отныне студенты и преподаватели ДонНТУ имеют возможность ознакомиться с трудами российских коллег, выпущенными московским издательством «Юрайт», расширить знания и углубить процесс подготовки специалистов.

Сотрудники НТБ ДонНТУ выражают искреннюю благодарность Н. С. Пичко и ее коллегам за ценный подарок и, прежде всего, за неравнодушное отношение к событиям, происходящим в Донбассе, за добрые сердца, отзывчивость и понимание.

Ознакомиться с изданиями можно в НТБ ДонНТУ (3-й учебный корпус).