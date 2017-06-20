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20.06.2017 14:03
Россияне получат в 2018 году второй полноценный оплачиваемый отпуск
По второму полноценному оплачиваемому отпуску получат россияне в следующем году. Благодаря праздничным дням каждый будет отдыхать дополнительно по 28 дней.
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И эти дни работодатели должны будут оплатить. На портале нормативных правовых актов размещен проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2018 году. Подготовлен он Минтрудом. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, сообщает "РГ".

Новогодние каникулы продлятся десять дней - с 30 декабря по 8 января, если проект постановления одобрят на всех уровнях. При этом праздничные дни 6 и 7 января, совпадающие с субботой и воскресеньем, перенесут на 9 марта и 2 мая.

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Также предполагается перенос дней отдыха с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Таким образом, россияне будут отдыхать в следующем году в феврале - с 23 по 25 число, в марте - с 8 по 11, в мае - с 29 апреля по 2 мая. А вот на День Победы 9 мая будем отдыхать только один день, и это будет среда. День России через год будем праздновать три дня - с 10 по 12 июня, а День народного единства - с 3 по 5 ноября.

Комментарии (9)

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  • 321
    20.06.2017, 14:43:54
    5
    Если ты сидишь на окладе, то должно быть абсолютно все равно сколько праздничных и выходных дней в месяце.
    А вот если часовая ставка или вахтовый метод, то эта да...
  • Иван
    20.06.2017, 14:58:11
    2
    А вот скажите пожалуйста ,юристы.Имеют ли право отправлять работника,на отгулы по 50дней за переработаные часы. и ведь они не оплачиваются.А потом уж в отпуск.Разве так можно а на что жить!
    • lol
      20.06.2017, 15:58:18
      1
      все одробно
      http://pershickow.ru/otgul.
    • lol
      20.06.2017, 16:02:09
      0
      еще
      http://pershickow.ru/otgul-za-rabotu-v-prazdnik.
  • Игорь
    20.06.2017, 15:18:53
    1
    В отгул только по письменному согласию раба.
    • Илона
      20.06.2017, 17:40:03
      0
      Игорь а если принудительно!
  • Она
    20.06.2017, 19:14:49
    3
    Девочки, наконец-то 8 марта нормально отпразднуем)))
    • ...
      20.06.2017, 19:16:04
      2
      Лучше бы те выходные, что в теплое время года, подлиннее были.
  • я
    20.06.2017, 19:50:33
    2
    С суббот 29 декабря на 31 декабря? Но 29 декабря пятница, а 31е воскресенье.... странно
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