Россияне получат в 2018 году второй полноценный оплачиваемый отпуск

По второму полноценному оплачиваемому отпуску получат россияне в следующем году. Благодаря праздничным дням каждый будет отдыхать дополнительно по 28 дней.

И эти дни работодатели должны будут оплатить. На портале нормативных правовых актов размещен проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2018 году. Подготовлен он Минтрудом. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, сообщает "РГ".

Новогодние каникулы продлятся десять дней - с 30 декабря по 8 января, если проект постановления одобрят на всех уровнях. При этом праздничные дни 6 и 7 января, совпадающие с субботой и воскресеньем, перенесут на 9 марта и 2 мая.

Также предполагается перенос дней отдыха с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Таким образом, россияне будут отдыхать в следующем году в феврале - с 23 по 25 число, в марте - с 8 по 11, в мае - с 29 апреля по 2 мая. А вот на День Победы 9 мая будем отдыхать только один день, и это будет среда. День России через год будем праздновать три дня - с 10 по 12 июня, а День народного единства - с 3 по 5 ноября.