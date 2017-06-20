ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в реки рекордные 3,5 миллиона мальков сига

Главными действующими лицами традиционного мероприятия по зарыблению стали дети – ученики младших классов из села Усть-Уса и деревни Новикбож. Для них сотрудники ЛУКОЙЛ-Коми устроили развлекательную программу с викторинами, конкурсами, призами и угощением. В конце праздника ребята своими глазами увидели сижков, которым предстоит расти и набираться сил в окрестных реках.
На открытии мероприятия заместитель руководителя администрации городского округа «Усинск» Татьяна Анисимова отметила:
- В Год экологии мы как никогда понимаем необходимость беречь и ценить родную природу. Замечательно, что в сегодняшней экологической акции принимает участие так много детей. Думаю, они надолго запомнят этот день и свою сопричастность к хорошему делу.
Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Сергей Макаров подчеркнул, что в нынешнем году в реки выпускаются 3,5 миллиона мальков. И это рекорд для предприятия, которое, к слову, первым в республике добровольно начало проводить зарыбление рек. С 2007 по 2016 год ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в природу порядка 1,2 млн мальков сига и хариуса европейского.
Отметим, что места выпуска мальков определены Федеральным агентством по рыболовству. Выпуск сижков в реки проводился с участием инспекторов рыбнадзора, сотрудников экологической службы ЛУКОЙЛ-Коми и местных жителей.
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