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20.06.2017 15:00
ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в реки рекордные 3,5 миллиона мальков сига
Специально выращенная молодь ценной породы рыбы обрела новый дом в реке Уса (в районе устья) и в нескольких ее притоках.
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Главными действующими лицами традиционного мероприятия по зарыблению стали дети – ученики младших классов из села Усть-Уса и деревни Новикбож. Для них сотрудники ЛУКОЙЛ-Коми устроили развлекательную программу с викторинами, конкурсами, призами и угощением. В конце праздника ребята своими глазами увидели сижков, которым предстоит расти и набираться сил в окрестных реках.

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На открытии мероприятия заместитель руководителя администрации городского округа «Усинск» Татьяна Анисимова отметила:

- В Год экологии мы как никогда понимаем необходимость беречь и ценить родную природу. Замечательно, что в сегодняшней экологической акции принимает участие так много детей. Думаю, они надолго запомнят этот день и свою сопричастность к хорошему делу.

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Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Сергей Макаров подчеркнул, что в нынешнем году в реки выпускаются 3,5 миллиона мальков. И это рекорд для предприятия, которое, к слову, первым в республике добровольно начало проводить зарыбление рек. С 2007 по 2016 год ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в природу порядка 1,2 млн мальков сига и хариуса европейского.

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Отметим, что места выпуска мальков определены Федеральным агентством по рыболовству. Выпуск сижков в реки проводился с участием инспекторов рыбнадзора, сотрудников экологической службы ЛУКОЙЛ-Коми и местных жителей.

Комментарии (13)

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  • Актёр
    20.06.2017, 15:48:06
    -4
    Можно покупать сети))
    • Рыбак
      20.06.2017, 16:36:16
      1
      Ни себе - ни людям
      А Вам лишь бы напакостить. Шапокляк прам какая то
  • Афонасий
    20.06.2017, 17:03:48
    0
    Вот за это я Лукойл уважаю.
    • Афоне
      20.06.2017, 17:11:01
      0
      Афоня рубль должен
      Ну еще бы ты не уважал. Молодец Афоня
      • так
        20.06.2017, 17:24:40
        6
        Молодцы! Детям радостно было, да и пример хорош для подражания. И рыбка вкусная...
  • Р
    20.06.2017, 19:17:05
    3
    А нефти сколько?
  • Иван
    20.06.2017, 22:17:05
    3
    какой год экологии, посмотрите что творится на лукойловских кустах 1,2 и 3 Цеха на многих кустах разлита нефть не кто не убирает, малька и выпускают что бы прикрыть своё го.... м****и ,у них год экологии ну так убирайте за собой, опять вся грязь в колву стекла не верите можете съездить до первого моста и посмотреть куст 5016, куст 17оц там ручей в колву впадает вся грязь и стекает в реку... коз......лы
  • андрей
    20.06.2017, 22:34:37
    0
    Тимано-Печора в надёжных руках, такой плакат весит на столовой первого цеха, лично видел как начальник второго цеха угарал над ним, позорники лукойл коми уберитесь на своих кустах.
  • Недовольным
    21.06.2017, 8:28:03
    6
    Как бы положительная информация, на фото дети, Не? Всё равно нагадим, потому что потому не могу не ср....ать в коментах..
  • !!!
    21.06.2017, 21:33:04
    -1
    МОЛОДЦЫ!!!
    • Дон
      21.06.2017, 22:17:38
      1
      для !!!
      А в чем молодцы то? Это их обязанность хоть как то биоресурсы восполнить. Загадили уже все. Объемы воспроизводства очень малы по сравнению с тем, что натворили. От налогов уходят - как могут.
      • Олег
        23.06.2017, 0:17:02
        0
        Кто от налогов уходит? Думай что говоришь. Такое крупное предприяття как лукойл от налогов не может уйти. Ему и льготу налоговую отменили. И все равно бабки в социалку вкладывает, вон 1.7 млр. в 2017 году. По себе не суди, дурик.
        • Дон
          23.06.2017, 0:40:07
          0
          для Олега
          Без оскорблений. Далек видать от КФУ и экономики собственной организации.
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