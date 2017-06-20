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20.06.2017 17:57
Александр Богатырев: "Я готов выступить за уголовную ответственность по отношению к заводчикам"
В российских СМИ активно обсуждается новый законопроект об ответственном обращении с животными. По мнению экспертов, законопроект еще очень сырой и требует глобального пересмотра.
Aleksandr-Bogatyirev-foto.jpg

Два спорных момент проекта – это установление норматива по площади, который необходим для нормальных условий содержания домашних животных, что позволит определить их предельную численность в жилом помещении. Второй – отлов, стерилизация и возврат на место бездомных животных. В рубрике "Живая речь" газеты "Республика" два эксперта из Коми рассуждают о том, облегчит ли федеральный закон жизнь животным.

Tanya-Kolmakova-foto.jpg

Татьяна Колмакова, профессиональный заводчик собак из Сыктывкара:

– Закон нужен, так как много лет этот вопрос муссируется, а любители животных ломают копья. Нужен потому, что категорически нельзя оставлять ситуацию в таком виде. Правда, непонятно, почему его обсуждение идет на фоне какой-то истерии между зоозащитниками и заводчиками, которых винят во всех смертных грехах.

Но в предлагаемом контексте закон очень сырой, он абсолютно не доработан, многое притянуто за уши. Есть пункты, от которых волосы встают дыбом. Например, отлов, стерилизация (кастрация) и возврат собак на место. Любой профессионал вам скажет, что стерилизованная собака занимает в стае самую низкую ступень иерархической лестницы. Ее будут гнобить свои же сородичи, лишать корма, а могут и вообще загрызть.

У нас миллионы владельцев собак, и ситуация, которая сложилась сегодня с бездомными животными, – это отсутствие правил воспитания и содержания животных и нужных знаний у самих хозяев. Весь корень проблем в тотальной, абсолютной безграмотности населения в этом вопросе, а главное – в нежелании что-то узнать. В советские времена щенка служебной собаки в клубе ДОСААФ могли доверить человеку, который прошел трехмесячные курсы подготовки. Сегодня же нет ничего: ни школ, ни образовательных специализированных курсов, только интернет.

Что касается противостояния зоозащиты и заводчиков: я лично знаю очень много неадекватных зоозащитников, которые просто вот таким образом – угрозами и наездами на тех, кто занимается собаками профессионально, самореализуются. И среди них тоже много случайных людей, не обладающих ни знаниями, ни ветеринарными навыками. Да, они считают себя спасателями, но нельзя везти в приюты диких собак, которые никогда не социализируются.

В приютах должны работать исключительно профессионалы, и вот это тоже должно быть прописано в законе. И разве, когда подбирается сильно искалеченное животное, лечение которого может длиться месяцами, принося бедолаге страшные мучения, – это не жестокое отношение? Я уже не говорю о постоянных сборах средств с населения, при которых просители нередко оказываются мошенниками.

Что касается ограничения количества животных и установления норматива по площади. Безусловно, если в квартире живут 30 кошек или когда недобросовестный заводчик штабелями держит в клетках собак на продажу – закон нужен. Вот к таким «разведенцам» и надо применять уголовную ответственность за жестокое обращение. Нельзя всем подряд заниматься разведением, это однозначно. У профессиональных заводчиков животные находятся в идеальном состоянии, они отслеживают судьбу каждого пристроенного щенка. Но зоозащитники, похоже, никакой разницы не видят, для них и те, и эти – «проклятые разведенцы».

Но если уж на то пошло: граф Орлов – он что, враг? Благодаря ему появились орловские рысаки, гордость России. Благодаря настоящим заводчикам мы имеем такие породы, как кавказская и среднеазиатская овчарка. А селекционеры домашнего скота? Настоящие заводчики жизнь этому посвятили. Зачем я все это говорю? Да потому что закон в том виде, в котором предлагается, всех уравнивает, разжигает ненужные страсти. Складывается ощущение, что его составляли случайные люди, без привлечения профессионалов.

Александр Богатырев, руководитель некоммерческой организации «Центр защиты животных «Белый свет» из Усинска, член Республиканского экспертного совета при Общественной приемной главы Коми:

– Можно рассмотреть две ситуации, когда необходимо ограничивать количество животных, содержащихся в доме. Это когда их хозяева – алкоголики и животные содержатся в ужасных условиях. На них необходимо воздействовать, хотя законодательством этот вопрос уже урегулирован 241-й статьей Гражданского кодекса, но закон не работает.

Второй момент – коммерческое разведение животных. Я готов выступить за уголовную ответственность по отношению к заводчикам. Плодя породистых животных, они непосредственно влияют на проблему бездомных животных. Потому что, когда люди покупают у них животное, они не берут при этом бездомных кошек и собак. Нет нормальных заводчиков, иначе бы к нам в приют не попадали французские бульдоги и доги. Зачем нужно разводить животных? Если они их так любят, пусть подбирают на улице, стерилизуют и помогают таким образом решить проблему. Любой зоозащитник всегда будет против заводчиков. В СССР не было бума на породистых животных, люди подбирали дворняжек и были довольны. Вообще заводческой деятельностью должны заниматься кинологические службы, а не частники, и это должно быть прописано в законе.

Также должно быть указано, что государство должно помогать людям, которые по сути сегодня заменяют его функцию: собирают животных, стерилизуют их, держат в надлежащих условиях. Помогать, а не мешать. Уверен, что и после выхода закона государство не будет вкладываться в приюты. Все это не прописано, вообще в законе есть много спорного, боюсь, что с его принятием пострадают прежде всего зоозащитники.

Комментарии (65)

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  • 111
    20.06.2017, 18:07:04
    18
    Как у самого дома по 30 кошек и 20 собак, так у него площадь позволяет)))) Зоофил херов.
  • Матроскин
    20.06.2017, 18:09:30
    5
    .... а паспорт у тебя есть? ....ага...усы,хвост......яйц@
  • ...
    20.06.2017, 18:09:38
    6
    Если я хочу себе папийона, зачем мне дворняжка?
  • БГБ
    20.06.2017, 18:14:17
    9
    " я лично знаю очень много неадекватных зоозащитников"
    Ахахахахахахахахахахахахахахаха! Я тож знаю!
    • Барков
      20.06.2017, 18:51:21
      3
      Не надо так о Богатыреве. У него страшный юрист. Может навести порчу на смерт. Просите прощение )
      • БГБ
        20.06.2017, 21:07:07
        1
        КЛП
  • чувствую подвох
    20.06.2017, 18:16:14
    14
    Вот не зря в одном анонсе выставили фоты Хахалкина и Богатырёва. Было бы шикарненько если бы звучало вот так: Ст Хахалкин вместе с Ал Богатырёвым проведёт совместно встречу с гражданами по личным вопросам и вопросам бездомных животных.
  • Отец
    20.06.2017, 18:54:11
    5
    У нас куча особей мужского пола от алиментов бегает, детский дом при живых двуногих особях не пустует, а тут мля с Богатыревым советуюся, что с псинами делать. Жил площадь заводчикам увеличивать.
    • ?
      21.06.2017, 9:35:22
      -1
      Интересно, как можно бегать от алиментов?

      И на счёт обоих живых родителях, не всегда получается жить абы с кем.
      А сейчас что не женщина, то шалава.

      Всё мужики козлы, потому что все бабы *ляди.
      • так
        21.06.2017, 9:59:30
        3
        Жить абы с кем не получается, а рожать детей с абы с кем получается? Чего с шалавами балуетесь, уважаемые козлы?? Не знаете, что от такого баловства дети в детский дом попадают?
        Думать хоть иногда не пробовали до того как...? Все у вас виноваты после того как... кроме вас.
  • гость
    20.06.2017, 19:02:27
    1
    Затойчи сейчас оттянется)
    • Затойчи
      20.06.2017, 19:04:17
      1
      Не могу . Меня в этой теме банят :-( .
      • Затойчи
        20.06.2017, 19:06:28
        -5
        Со мной так нельзя . Метнусь в рассадник и нагоню сюда целый выводок по настоящему злых троллей . Попомните . Все комменты во всех темах отключить придётся .
        • анон Антон
          21.06.2017, 16:18:58
          1
          Сап двач, мы уже тут
  • Затойчи
    20.06.2017, 19:14:26
    1
    Почитайте что думают о помойных псах в Сыктывкаре . Комменты завораживают ...
    В Коми бродячая собака укусила пятилетнего мальчика за голову

    Сейчас ребенок проходит лечение

    В Инте пятилетний ребенок стал жертвой бездомной собаки. Животное сильно искусало ребенка. Сейчас мальчик проходит лечение. Об этом сообщает "БНК".

    Инцидент произошел накануне, 18 июня, на улице Мира в Инте. Пятилетний мальчик вышел погулять вместе со своей старшей сестрой. Неожиданно на него набросилась бродячая собака.

    По словам матери мальчика, животное серьезно поранило ее сына. В том числе, укусило за голову. Поэтому ребенка тут же доставили в больницу. Сейчас пострадавший ходит в больницу на перевязки. Скоро мальчику начнут делать уколы.

    По словам пострадавшей семьи, нападение произошло неподалеку от детского сада, магазина и приюта для животных. И собаки там гуляют постоянно.
    *ссылка удалена*
  • Затойчи
    20.06.2017, 19:43:41
    1
    В Прикамье собака набросилась на 7-летнего ребенка
    В Прикамье собака напала на 7-летнего ребенка и покусала его. Об этом в соцсетях сообщила мама пострадавшего малыша, Татьяна П.

    По словам девушки, происшествие случилось вечером 17 июня в деревне Катино Кунгурского района. Татьяна рассказывает, что ее сын пошел провожать девочку, которая живет через два дома от них. Неожиданно из кустов выбежала собака в ошейнике. Животное набросилось на мальчика. Пес хватал ребенка за одежду и кусал.
    *ссылка удалена*
  • Затойчи
    20.06.2017, 19:59:32
    0
    В Марий Эл кавказская овчарка напала на 7-летнего ребенка
    18 июня 2017 Служба новостей *ссылка удалена*

    В Марий Эл кавказская овчарка напала на 7-летнего ребенка
    18 июня 2017 Служба новостей *ссылка удалена* Возрастное ограничение: 12+
    В возбуждении дела в отношении хозяина животного отказано

    Местное СМИ сообщает о произошедшем следующее.

    Во время прогулки на 7-летнего ребенка напала кавказская овчарка, собака изувечила его правую ногу. Животное было на цепи, но без намордника, более того, собака не была привита. Хозяин, заметив происходящее, помощи малышу не предложил. Мужчина одернул собаку назад и скрылся за калиткой.

    Ночью у ребенка поднялась температура, потребовалась срочная госпитализация - рана оказалась глубокой. По данным автора, участковый уполномоченный полиции постановил отказать в возбуждении дела об административном правонарушении по факту укуса домашним животным несовершеннолетнего.
  • Avgur
    20.06.2017, 20:11:25
    2
    Он же сейчас задушит котейку, не хотел бы я с ним встретиться, в темном дворе
  • Усинка
    20.06.2017, 20:42:49
    8
    Собаки
    Когда уже этот д**** успокоится.Задолбали эти собаки и кастрированые и некастрированые. Этого члена республиканского экспертного совета самого стерелизовать.
    • Затойчи
      20.06.2017, 20:56:59
      7
      "Этого члена республиканского экспертного совета самого стерелизовать."
      И не говорите . Полностью Вас поддерживаю . Самому интересно, как этот член стал членом . Ведь он-же психически больной . И справка инвалида детства у него есть . И не прижмёшь, заразу . Будет как всегда лыбиться и слюни по подбородку пускать .
      • Иванов
        20.06.2017, 21:33:24
        -5
        это его наверное после оскорблений назначили ...

        здорово - вместо наказать .... а может его так и наказали !!!!!???? :-)
        • БГБ
          20.06.2017, 21:53:08
          -2
          Это
          как ефрейтора дать.
    • Я-За!!!
      20.06.2017, 22:40:32
      5
      Я за то, чтобы этого республиканского члена самого кастрировать! Однажды была свидетелем того, что мальчик лет семи пришёл в бассейн, но бассейн по техническим причинам был закрыт.На мальчика набросилась собака и не знаю ,то ли играючи,то ли нет ,стала подпрыгивать и ртом стягивать с него шапку( собака была большая).Я бы на месте ребёнка испугалась сильно, да и мальчик сам был испуган.Спросила у него, где мол родители? Он ответил, что на работе.Я сама стала отпугивать собаку, а той хоть бы хны.Взяла палку и криком стала на неё орать и пацана проводила до дома. Это хорошо, что в городе произошло нападение собаки на ребёнка, а если бы было на окраине города??? Что бы было с ребёнком??? Я представила своего сына на месте этого мальчика! Я за то , чтобы этого республиканского эксперта стерилизовать!!! ДЕТИ НА ДОРОГАХ НЕ ВАЛЯЮТСЯ!!!
  • Затойчи
    20.06.2017, 21:05:34
    -2
    богатырелло, вот ты заводчиков породистых собак сажать собрался за то, цитирую тебя-же : -"Потому что, когда люди покупают у них животное, они не берут при этом бездомных кошек и собак."
    Ну а ствоими, "зоозащитничками " из "верного друга" что делать будешь ? Сажать их или не сажать ? Ведь они по всему городу собак помоями кормят . Напомнить как они от меня на Нефтяников одинадцать щенков прятали ?
  • Петр
    20.06.2017, 21:07:02
    4
    На фото какой то больной маньяк.
    • БГБ
      20.06.2017, 21:38:00
      -2
      Интересно?
      Он внатуре такой суровый или жути нагоняет?
      • Затойчи
        20.06.2017, 21:42:47
        -5
        У него зубы гнилые и когда лыбится у него слюни по подбородку течь начинают .
  • ///
    20.06.2017, 21:07:38
    2
    Инвалид не инвалид а голова соображает. Вот уже членом стал. Погодите, щас поднатареет и вылезет в Сыктывкар поближе к Гапликову.
    • Затойчи
      20.06.2017, 21:17:59
      -1
      "голова соображает"
      Нихрена она у него не соображает . богатырелло марионетка и чей-то проект . Сами подумайте, кто мог подарить на второй день после пожара новый балок для собачьего гадюшника . Он немалых денег стоит что-бы раскидываться .
      И возня вокруг мера нашего . Шумиха, пЭтЫции . Кому это надо ? Кем заменят, если что ? Кто на место Станислава Юрьевича метит ?
      Вот это и есть "голова" . А богатырелло - всего лишь головка :-) .
  • Затойчи
    20.06.2017, 21:38:57
    0
    Вот собрался богатырелло в Усинске власть менять . Чёта там суетится, подписи собирает . Жалобы в странные места стрюкает . Казалось бы - идиот . Ан нет .
    Когда-то все смеялись над зоозащитничками с их "собачьими правами" . А вот теперь не смешно . Дорвались таки зооэкстремисты до власти . И собачьими правами нас самих похоже скоро наделят .
    Так и богатырёв со своими "заменами меров" . Это всего лишь пробный шар . А ну как получится ? Представляете ? Эта злобная мягкая сила в лице сектантов-псинопоклонников начнёт по всей стране посредством петицый и жалоб действующую власть менять . И НАТО не надо . Сами себя в кровавое месиво превратим .
    Зайдите на страничку вконтактика богатырёва . Там вся стена завалена испражнениями от навального . И у подруги его, светки уваркиной .
    А раз так, то значит Станислав Юрьевич всё правильно делает . Раз враги беснуются .
  • БГБ
    20.06.2017, 21:47:08
    1
    " боюсь, что с его принятием пострадают прежде всего зоозащитники."
    От это радует! Не только деткам малым бояться. Бойся, правильно делаешь. Разум возобладает. Денег нет деткам помочь, а ему в приют вкладываться. За свои все хотелки.
    • Затойчи
      20.06.2017, 21:59:14
      -1
      "Денег нет деткам помочь, а ему в приют вкладываться"
      И не говори . Были поползновения типа свой муниципальный приют строить . А когда прикинули по цене . Сколько всего надо и что по чём . На том похоже и угомонились . Клеткой печкой и забором хрен обойдёшся . А собачий дворец-санаторий с полным пансионом и содержанием гавкучего биомусора до глубокой старости - реально денег нет .
      Вбухать же деньги в богатырёва - лыдки обгадит . И так семь лет ему здорово жилось .
  • 1
    20.06.2017, 21:58:45
    4
    Я чето за кота на фото переживаю
    • Затойчи
      20.06.2017, 22:06:06
      -4
      Думаешь снасильничает ? Ну это врядли . Вот если-бы он собаку на руках держал ....
      Что-то зоозашитник панин вспомнился ...
      https://pp.userapi.com/c637518/v637518981/64727/RLdt8lmj8bM.jpg
      • 1
        20.06.2017, 23:18:00
        2
        Снасильничает или нет не знаю, но взгляд недобрый уж очень
  • Ай боюсь
    20.06.2017, 22:23:17
    2
    Как бы на шаверму или на шапку котика не пустил.
  • ...
    20.06.2017, 22:32:52
    5
    Интересно, в каких сложных житейских условиях воспитывался комментатор СКРЫТЫЙ под ником затойчи. Бедняга. Быть таким недалеким неадекватом это надо, чтобы его с утра до ночи пи...л кто-то, игрушки отбирал и чмырил с раннего детства. Яркий образец современного общества дикого и далекого от мыслительной деятельности.
    Продолжай, бедолага разоряться, может обратит на тебя практикующий психиатр, интересующийся темой возникновения маниакальных маний, глядишь поможет. Хотя, вряд ли.
    • БГБ
      20.06.2017, 22:41:35
      1
      Да, он резковат, потому - Затойчи.
      Но эти жидкие испражнения трех точек явный признак светского воспитания без элементов чмырения.
      • lol
        20.06.2017, 22:53:44
        2
        ты его фанат? или вас вместе воспитывали... с элементами чмырения?
        • БГБ
          21.06.2017, 22:01:22
          0
          Я его не знаю.
          Но "псячую" позицию разделяю-в расход. А чмырят нас всех, не обольщайся.
      • Иванов
        20.06.2017, 23:12:16
        -1
        согласен с БГБ ...
        Затойчи еще какой адекват ... а инфой владеет какой ...
        не пустословит ... и как ниже написано - на Лали совсем не похож ....
        да и в тесте пролетает от М рода ...
  • Муфлон
    20.06.2017, 22:50:40
    2
    Мне тут по секрету в администрации сказали, что Затойчи это Лали. Очень похоже по стилю письма
  • Вопрос
    20.06.2017, 23:01:30
    -1
    Ага а ещё возле универмага малолетних детишек заставляет собирать деньги типо для сабак.
  • Криптон
    20.06.2017, 23:03:11
    5
    Что-то я не вижу на улица породистых или дорогих пород шатающихся толпами в бродячих стаях. Ну был дог как-то у нас по Усинску. Колли помню бегала бродячая. Но это единичные случаи. Почему же Богатырь вместе со своей неадекватной командой выступает против заводчиков, которые не были замечены в пополнении популяции бродячих псов. Мы дочери подарили на день рождения дорогую породу кошки. Нам очень давно нравилась эта порода и долго наблюдали за этими животными. Стояли в очередь на котенка и платили за него деньги. Мы не хотели дворового кота. Это было наше требование и желание. Почему всякие Богатыревы и прочая шайка-лейка должны указывать нам. кого нам заводить и кого любить?
    • -_-
      20.06.2017, 23:15:20
      3
      Есть, есть. У нас во дворе с**** бульдожиха шастает
      .
  • -_-
    20.06.2017, 23:11:10
    -1
    Бггг. А чо котик-то на руках
    .
    • -_-
      20.06.2017, 23:12:15
      -1
      И такая фотка зловещая)))
      )
  • Адвантыч
    20.06.2017, 23:31:21
    4
    Хаски
    Хасок куча бегает которых по 30 тысяч покупают. Зажрался народ. А еще пишут что нет бродяг породистых.
    • Криптон
      20.06.2017, 23:46:36
      1
      Именно хаски? Я видел много похожих на хаски, но это были лайки. Видать одна хаска в свое время наделала шороху с коми лайками. Но чистых породистых даже в Усинске мало.
  • 555
    21.06.2017, 0:17:56
    8
    Вам бы, люди, найти крайнего и хаить. В проблеме бездомных собак виноваты власть и сами жители города. Хоть кто-то как-то пытается решить эту проблему, а вам всё не так. Из всех комментариев не увидел конструктивного предложения по решению данной проблемы,одни упреки и обвинения. Не думаю, что на данной сфере можно наживиться так, как в сфере ЖКХ или, например,тех заборах,которые ставят, а они падают, или разметка на дорогах,на которую тратят миллионы, а действует она максимум 3 месяца. А то, что Богатырев типа кого-то заставляет выпрашивать деньги, бред. Попробуйте в наше время заставить наших детей что-то делать…
    • Затойчи
      21.06.2017, 3:06:17
      5
      Конечно в проблеме бродячих собак виноваты власти . Нечего было идти на поводу мошенников-зоозащитников . Где нет поганых зоозащитников там нет и проблемы с бродячими собаками .
      А богатырелло за семь лет уже нарешал досыта с бродячим биомусором . Превратил город в псарню .
      На счёт "на бродячих собаках не наживиться" . Ха ! Да это золотое дно ! Кто и когда за богатыреллом считал, кого и когда он там пастеризовал . Тем более что его подружайки из верного друхха задолбали щенят по помойкам выкармливать .
      И да, сейчас богатырёв весьма активно побирается на пса с гнившей мордой .
      • lol
        21.06.2017, 11:09:38
        2
        Затойчи, а ты никогда не задумывался, что для некоторых людей, ты такой же "бродячий биомусор", бесполезный и не нужный. Может таких как ты тоже в утиль?
    • так
      21.06.2017, 9:36:27
      6
      пятёркам и...
      "Хоть кто-то пытается решить проблему".... Да не пытается решить проблему, а загоняет в тупик это решение.
      Любит собак -это хорошо. Но от большой любви они неухоженные, голодные бегают по улицам, вызывая страхи и даже принося боль от укусов??? Когда любят- лелеют и берегут, а не кастрируют и отпускают пугать людей и становиться жертвами таким же беспризорным псам на их разборках. Это не любовь и не забота-это издевательство.
      А по поводу Затойчи- да резок излишне, но правду говорит.
  • человек
    21.06.2017, 0:33:54
    5
    ЗЛые вы люди
  • 11
    21.06.2017, 9:06:52
    6
    Богатырев на фото на уголовника похож))))))))))))
    • Дон
      21.06.2017, 21:57:01
      8
      Для 11
      Похож не на уголовника. Взгляд тяжелый, либо шизофреника, либо озлобленный, либо вызов обществу. В первый раз фото героя созерцаю - теперь со многими комментами согласен. Молодой человек не адекватен.
    • Усинка
      22.06.2017, 12:47:16
      2
      На упыря он похож. Видно что человек с отклонениями.
  • Сорока
    21.06.2017, 9:08:19
    9
    А более позитивной фотки не нашлось? А то как-то страшно за жизнь животных в этих руках...
    • БГБ
      21.06.2017, 22:05:14
      2
      Со слюной на бороде?
  • 54
    21.06.2017, 10:49:26
    -3
    Вот тут некоторые пишут - не хотим дворнягу, хотим породистую(кошку, собаку) бабки отвалить готовы, и не чего кому-то указывать чего мы хотим. Вам что животное автомобиль, что вы его по марке и экстерьеру выбираете. Любили бы животных, любая дворняжка бы вызывала умиление и радость, как это происходит у чистых сердцем детей. А вы к животному как товару: ликвид не ликвид. Омерзительно. О любви к животным вряд ли тут можно говорить. Да, и вряд ли можно говорить о любви к животным тех, кто держит их в неволе, в жаре, в четырех стенах в квартирах. Не обманывайте себе. Все, держатели животных в квартирах и отбирающие животных по внешним признакам - потенциальные садисты или просто одержимые потребители. Как вообще живую душу можно покупать и продавать? А животные, для держателей и заводчиков не живые души, а товар. И, не говорите, что любите сильно. Не пнет дворнягу любитель животных выгуливающий на поводке купленную шавку. А владельцы собак часто даже натравливают своих псин на беспризорных. Люди сами не осознают своего скотства и подлости. Шопоголики брендовые, мля.
    • уцй
      22.06.2017, 8:26:46
      1
      Может у людей вкус получше ? Когда человек что-то хочет, он хочет что-то конкретное. Лучшее. Мечта. Моя мечта - это не помоишный котик или дворняжка. Я хотел конкретную породу с определенными признаками. Это не значит, что я плохо отношусь к остальным животным. И не надо людям навязывать свои представления о жизни. Кто сказал, что у вас они правильные? Кто важнее бродячий пес или ребенок? Правильно , человеческий детеныш. Бродячие собаки . если угрожают человеку , нарушают чистоту и порядок, должны быть или на привязи или уничтожены. Молодец Шпектр в свое время. Сделал все по тихому , никого не спрашивая.дети должны гулять по городу не опасаясь ничего. И ходить в школу не боясь. Родители должны работать спокойно. Администрация должна напрячь то, что у них в голове и решить проблему . А товарища на фото надо показать врачу. Так любить животных и не любить людей- это не нормально. В библии написано . Возлюби ближнего своего. А про собак написано - не пускать в храм. Вот и все. Все гениальное просто.
  • абрашка
    21.06.2017, 11:41:15
    1
    вот это действительно глобальные проблемы подняты )) Повальный алкоголизм, безработица, неконтролируемая миграция, падение уровня рождаемости и жизни, нищета, засилье импорта это все подождет, а сегодня мы будем обсуждать бедственное положение блоховозов и пожелания неадекватов типа Богатырева. Все это напоминает искусственно созданную проблему с дискриминацией геев и тому подобных п****в. Вроде вещи разные, но суть одна: меньшинство настойчиво и упорото требует себе дополнительных прав и преференций в ущерб большинству.
  • Он нам не Димон
    21.06.2017, 16:58:39
    5
    Панина на Вас нет...
  • 111
    21.06.2017, 21:42:15
    1
    В последней сцене фильма Затойчи бредёт по дороге, за кадром звучит его голос: «Можно быть слепым и ни разу не упасть, а можно быть зрячим и споткнуться о первый попавшийся камень».
  • Друг
    27.06.2017, 20:36:32
    0
    Александр сам узнал из новостей, что он где то в должности у Гапликова. И очень интересная история о свержении Хахалкина и темного заговора. Да есть люди в кругу бизнеса, то помогает приюту и есть люди среднего достатка, которые помогаю. А кому то смотрю завидно, что в приют балок отдали? эх людишки...
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