<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

21.06.2017 07:21
Мам двух и более детей лишили удобного отпуска

Теперь работодатель вправе диктовать сотрудницам с двумя и более малолетними детьми, когда им уходить на отдых.

mnogodet_mama.jpg

Матерей с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет лишили возможности брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Согласно общим правилам Трудового кодекса, работодатель сам вправе решать, когда сотрудникам отдыхать. Но есть категории граждан, к которым он обязан прислушиваться – например, инвалиды. До недавнего времени такое право было и у многодетных мам. Однако акт времен СССР, закреплявший эту норму, был отменен еще весной, а новой соответствующей законодательной нормы так и не появилось. Теперь многодетные мамы призывают вернуть им право на отпуск в удобное время.

Несмотря на то, что основным нормативным документом в сфере трудовых отношений считается Трудовой кодекс РФ, по-прежнему действуют и некоторые нормы времён СССР. Они применяются, если не противоречат современному законодательству. Одним из таких документов было постановление Совмина СССР от 22.01.1981 N 235 «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей».

– Оно давало возможность мамам с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет использовать ежегодный отпуск в удобное для них время. По общему правилу отпуск сотрудников работодатель вправе планировать самостоятельно с учётом производственного процесса. Но есть категории, к желаниям которых придётся прислушаться. К ним относятся инвалиды и ветераны войны, работники в возрасте до 18 лет, почетные доноры и т.д. До недавнего времени к действующим советским актам относилось и указанное выше постановление, которое весной было отменено правительством как утратившее силу.

Член комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде РФ, директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова считает, что льготу следует вернуть.

– Дублирующей нормы, возвращающей многодетным матерям право на удобный отпуск, сейчас в Трудовом кодексе нет. Хотя, конечно, при наличии маленьких детей удобно самостоятельно выбирать время отпуска. И то, что отменили этот акт, конечно, печально. Но он, к сожалению, был фактически мертвым. Очень мало кто о нем знал и применял на практике, – пояснила Елена Герасимова.

Однако президент Ассоциации многодетных семей «Много нас», мать шестерых детей Елена Фоминых не согласна с тем, что право на удобный отпуск было неэффективно. Если оно по незнанию довольно редко применялось, то это не значит, что его не должно быть.

- Мы считаем, что такая мера социальной поддержки нужна для всех многодетных матерей, – заявила "Известиям" многодетная мать.

По словам Елены Фоминых, многодетные матери и так зажаты в «тиски», так как государство обязывает их трудоустроиться по достижении каждым ребенком трехлетнего возраста. Так как чтобы иметь возможность получить льготы и социальные пособия, маме нужна справка о трудоустройстве. Но для того, чтобы обеспечить должную заботу о детях, им нужен и более гибкий график.

Кроме того, эксперт утверждает, что зачастую работодатели вообще не исполняют никаких норм и ставят сотрудниц перед фактом, что преференций у них не будет. Если же женщина не соглашается на такие условия, то ее либо не берут на работу, либо пытаются любым способом сократить.

Чтобы бороться с такими негативными явлениями и стабилизировать демографическую обстановку в стране, ассоциация подготовила проект закона «О статусе многодетных родителей», чтобы их труд признавался общественно-полезным, а со стороны государства предоставлялись материальные гарантии – зарплата или безусловный базовый доход.

Комментарии (12)

Добавить комментарий
  • Афанасий
    21.06.2017, 7:49:36
    26
    Как то я начинаю догадываться где в нашей стране больше всего инвалидов на голову!
    • Гость
      21.06.2017, 8:15:06
      0
      Че-то поздновато...
  • :)_
    21.06.2017, 9:12:41
    3
    Как так-то, какой "умный" так решил, дети на каникулах и так сами себе предоставлены зачастую, а теперь и вообще выбора нет, и все остальное отсюда вытекающие...рожать или как???....и на работу не берут с маленькими..!!!! а как же демография.....Какая же умненькая Фоминых так в точку сказано: "Если оно по незнанию довольно редко применялось, то это не значит, что его не должно быть."
  • Знать
    21.06.2017, 9:18:13
    0
    Когда страна сражается со множеством внешних врагов нужно вернуть крепостное право, но временно во славу России во славу Путина!
  • Трудяга
    21.06.2017, 9:24:09
    6
    Отличная новость
    Ну наконец то! В нашем небольшом коллективе примерно четверть мамаш, которые за 15 лет стажа 6-9 лет были в декрете, из оставшегося времени по 8-10 раз в году больничный по уходу за ребенком и ежегодно по 2 месяца отпуска летом. Получают наравне с мужиками, но тяжелое им носить нельзя, снег чистить у них руки болят и прочее нытье. Теперь же будет и на нашей улице праздник!
    • так
      21.06.2017, 9:42:16
      6
      Трудяга, вы хоть одного ребенка вырастили? Сами, без помощников?
    • Девушка
      21.06.2017, 10:15:06
      22
      С одной стороны плохо, что отменили данный закон, детей надо вывозить на отдых, особенно с нашего города, но не каждый год, хотя бы через год. Я работаю в отделе кадров, с двумя женщинами у которых есть дети, они ежегодно берут отпуск май-июнь, июль-август, уже в течение лет пяти, но допустим мне бы тоже разок хотелось сходить в отпуск летом. Получается, если у меня нет детей, то я не достойна летнего отдыха?
      • женщина
        21.06.2017, 10:32:22
        13
        последние 10 лет работаю с женщинами, у которых дети до 12 лет и все эти годы я не могу летом идти в отпуск. А тоже очень хочется летом отдохнуть....
      • ...
        21.06.2017, 10:39:51
        0
        При наличии денег и открытых границ лето можно устраивать и зимой, было бы желание. С другой стороны, бабушкам своим в деревне тоже летом помогать надо.
        • да
          21.06.2017, 12:41:44
          1
          вот именно, хочется ехать к старенькой матушке, помочь по хозяйству. Зимой приезжать на все готовенькое стыдно уже...
      • я
        21.06.2017, 16:53:18
        1
        Про закон о северах не слышали не? Одна из частей отпуска должна быть летом, поэтому не обязательно весь отпуск давать мамашам, можно и по чуть чуть.
  • Ольга
    22.06.2017, 23:57:02
    -1
    Радует, что где то этот закон еще исполняли.... Я вот работаю на одном из крупнейших предприятии города, а мне начальник сказал Отдыхай, когда я ему заявила что могу отпуск выбирать. Говорит, в первую очередь начальник выбирает. Работодатели и так наглеют и редко когда следуют букве закона, а когда такие вещи отменяют, вообще обнаглеют.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 