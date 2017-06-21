Мам двух и более детей лишили удобного отпуска

Теперь работодатель вправе диктовать сотрудницам с двумя и более малолетними детьми, когда им уходить на отдых.

Матерей с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет лишили возможности брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Согласно общим правилам Трудового кодекса, работодатель сам вправе решать, когда сотрудникам отдыхать. Но есть категории граждан, к которым он обязан прислушиваться – например, инвалиды. До недавнего времени такое право было и у многодетных мам. Однако акт времен СССР, закреплявший эту норму, был отменен еще весной, а новой соответствующей законодательной нормы так и не появилось. Теперь многодетные мамы призывают вернуть им право на отпуск в удобное время.

Несмотря на то, что основным нормативным документом в сфере трудовых отношений считается Трудовой кодекс РФ, по-прежнему действуют и некоторые нормы времён СССР. Они применяются, если не противоречат современному законодательству. Одним из таких документов было постановление Совмина СССР от 22.01.1981 N 235 «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей».

– Оно давало возможность мамам с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет использовать ежегодный отпуск в удобное для них время. По общему правилу отпуск сотрудников работодатель вправе планировать самостоятельно с учётом производственного процесса. Но есть категории, к желаниям которых придётся прислушаться. К ним относятся инвалиды и ветераны войны, работники в возрасте до 18 лет, почетные доноры и т.д. До недавнего времени к действующим советским актам относилось и указанное выше постановление, которое весной было отменено правительством как утратившее силу.

Член комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде РФ, директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова считает, что льготу следует вернуть.

– Дублирующей нормы, возвращающей многодетным матерям право на удобный отпуск, сейчас в Трудовом кодексе нет. Хотя, конечно, при наличии маленьких детей удобно самостоятельно выбирать время отпуска. И то, что отменили этот акт, конечно, печально. Но он, к сожалению, был фактически мертвым. Очень мало кто о нем знал и применял на практике, – пояснила Елена Герасимова.

Однако президент Ассоциации многодетных семей «Много нас», мать шестерых детей Елена Фоминых не согласна с тем, что право на удобный отпуск было неэффективно. Если оно по незнанию довольно редко применялось, то это не значит, что его не должно быть.

- Мы считаем, что такая мера социальной поддержки нужна для всех многодетных матерей, – заявила "Известиям" многодетная мать.

По словам Елены Фоминых, многодетные матери и так зажаты в «тиски», так как государство обязывает их трудоустроиться по достижении каждым ребенком трехлетнего возраста. Так как чтобы иметь возможность получить льготы и социальные пособия, маме нужна справка о трудоустройстве. Но для того, чтобы обеспечить должную заботу о детях, им нужен и более гибкий график.

Кроме того, эксперт утверждает, что зачастую работодатели вообще не исполняют никаких норм и ставят сотрудниц перед фактом, что преференций у них не будет. Если же женщина не соглашается на такие условия, то ее либо не берут на работу, либо пытаются любым способом сократить.

Чтобы бороться с такими негативными явлениями и стабилизировать демографическую обстановку в стране, ассоциация подготовила проект закона «О статусе многодетных родителей», чтобы их труд признавался общественно-полезным, а со стороны государства предоставлялись материальные гарантии – зарплата или безусловный базовый доход.