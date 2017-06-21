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21.06.2017 08:48
Как жить Коми в долгах?

Госсовет обсудил дополнительные налоги, дотации из фонда, а также эффективность расходования бюджета при госдолге более 40 миллиардов рублей.

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В Комитете Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике состоялось рабочее совещание, посвященное рассмотрению проектов законов "Об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за 2016 год" и "О внесении изменений в закон "О Фонде финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми", сообщает пресс-служба парламента Коми.

Как рассказала министр финансов Республики Коми Галина Рубцова, в 2016 году доходы республиканского бюджета составили 60,3 млрд рублей, расходы – 65,7 млрд рублей. При этом удалось значительно снизить дефицит главного финансового документа. Основными источниками поступления средств стали: налоги на имущество и прибыль организаций, налоги на доходы физических лиц и акцизные платежи. При этом большая часть финансовых ресурсов – 66 процентов – была направлена на развитие социальной сферы.

Кроме того, Министерство финансов ведет активную работу по сокращению государственного долга, который составляет более 40 миллиардов рублей. В этих условиях особое внимание необходимо обратить на эффективность использования ресурсов. Так, например, более 100 миллионов рублей были направлены на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Однако, дальнейшая работа по строительству не проводилась.

Что касается Фонда поддержки муниципальных образований Республики Коми, то, как пояснил председатель Комитета Государственного Совета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков, со следующего года будут пересмотрены принципы его распределения.

"Изменится порядок расчета налогового потенциала, теперь в него будут включаться два дополнительных налога. Кроме того, дотации из фонда будут получать только наименее обеспеченные муниципальные образования. Это в основном сельские районы республики. Такой подход позволит перераспределить порядка 10% средств Фонда в пользу менее обеспеченных муниципалитетов", – отметил депутат.

Оба законопроекта будут рассмотрены народными избранниками на ближайшем заседании сессии Государственного Совета Республики Коми, которое состоится 22 июня, сообщает ИА "Комиинформ".

Комментарии (9)

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  • Краус
    21.06.2017, 9:27:41
    1
    Опять Усинск ничего не получит.
  • так
    21.06.2017, 9:51:53
    7
    Честно надо работать и тратить деньги на необходимое, а не транжирить куда попало, глядишь, и в долг залезать не надо будет.
    Жить в долг - это легкомысленно и не позволительно.
  • не жить в долг
    21.06.2017, 10:28:12
    6
    это значит не воровать
  • LoL
    21.06.2017, 10:33:31
    12
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • LoL
      21.06.2017, 17:33:06
      3
      Свобода слова, в чистом виде, коммент со словом подс***ник, удаляется, настолько бредовые редакторы сидят, да еще видимо и русских слов не знающие (Срака
      СРАКА -и; ж. Вульг. Зад, ягодицы. // Заднепроходное отверстие; анус. Толковый словарь Кузнецова), остальное производные, никого не оскорб**ющие слова, читайте русскую литературу классическую, а не Пауло Коэльо

      П.С.: лучше освещайте разрастание чиновничье-номенклатурного аппарата, которому сидеть до 70 лет разрешили на должностях, и ничего не делать, а только ныть что бюджета мало...
  • 123
    21.06.2017, 11:16:48
    12
    Откуда долги в Коми? Один Усинск может свими налогами за недропользование покрыть дефицит бюджета и долги Республики. Не смешите людей, воруйте меньше!
    • КС
      21.06.2017, 12:40:34
      1
      А вы уверены, что нефтяные организации платят налог нашему городу, не тому региону в котором зарегистрированы? =)
  • Суждение
    21.06.2017, 17:52:56
    4
    мысли скакуны.....
    Урезать отчисления первопрестольной ! Сколько ей отчисляем , озвучте пожалуйста ... Как в Татарстане - всё себе оставляют , потому там всё делается для людей . А у нас как : выжимает москва всё что можно , оставляют чтоб не померли + разворовывается = то , что имеем. Ну а коррупция везде есть , на любом уровне власти..... Это РоссЕЯ....
  • !!!
    21.06.2017, 21:52:12
    4
    Коми в коме.
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