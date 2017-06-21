Как жить Коми в долгах?

Госсовет обсудил дополнительные налоги, дотации из фонда, а также эффективность расходования бюджета при госдолге более 40 миллиардов рублей.
В Комитете Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике состоялось рабочее совещание, посвященное рассмотрению проектов законов "Об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за 2016 год" и "О внесении изменений в закон "О Фонде финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми", сообщает пресс-служба парламента Коми.
Как рассказала министр финансов Республики Коми Галина Рубцова, в 2016 году доходы республиканского бюджета составили 60,3 млрд рублей, расходы – 65,7 млрд рублей. При этом удалось значительно снизить дефицит главного финансового документа. Основными источниками поступления средств стали: налоги на имущество и прибыль организаций, налоги на доходы физических лиц и акцизные платежи. При этом большая часть финансовых ресурсов – 66 процентов – была направлена на развитие социальной сферы.
Кроме того, Министерство финансов ведет активную работу по сокращению государственного долга, который составляет более 40 миллиардов рублей. В этих условиях особое внимание необходимо обратить на эффективность использования ресурсов. Так, например, более 100 миллионов рублей были направлены на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Однако, дальнейшая работа по строительству не проводилась.
Что касается Фонда поддержки муниципальных образований Республики Коми, то, как пояснил председатель Комитета Государственного Совета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков, со следующего года будут пересмотрены принципы его распределения.
"Изменится порядок расчета налогового потенциала, теперь в него будут включаться два дополнительных налога. Кроме того, дотации из фонда будут получать только наименее обеспеченные муниципальные образования. Это в основном сельские районы республики. Такой подход позволит перераспределить порядка 10% средств Фонда в пользу менее обеспеченных муниципалитетов", – отметил депутат.
Оба законопроекта будут рассмотрены народными избранниками на ближайшем заседании сессии Государственного Совета Республики Коми, которое состоится 22 июня, сообщает ИА "Комиинформ".
Жить в долг - это легкомысленно и не позволительно.
СРАКА -и; ж. Вульг. Зад, ягодицы. // Заднепроходное отверстие; анус. Толковый словарь Кузнецова), остальное производные, никого не оскорб**ющие слова, читайте русскую литературу классическую, а не Пауло Коэльо
П.С.: лучше освещайте разрастание чиновничье-номенклатурного аппарата, которому сидеть до 70 лет разрешили на должностях, и ничего не делать, а только ныть что бюджета мало...