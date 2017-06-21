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21.06.2017 10:45
Усинский Плюшкин вернул свое имущество

В отделение полиции по городу Усинску обратился пожилой мужчина с жалобой на кражу имущества.

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Как пояснил гражданин, на его дачном участке находилось большое количество металла, части которого он и не досчитался. Сотрудники полиции выехали на место предполагаемого хищения и обнаружили неогражденную территорию - поляну, на которой были в беспорядке набросаны ржавые металлоконструкции. Определить, что данный участок кому то принадлежит, а не является стихийной свалкой, было очень сложно.

Полицейские начали опрос свидетелей. Выяснилось, что трубы с участка потерпевшего взял себе на забор один из дачников. Мужчина не мог предположить, что данная свалка металла кому то принадлежит и использовал металл в своих нуждах. Трубы благополучно вернули хозяину.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • закон
    21.06.2017, 14:25:35
    0
    воровство
    Не клал не бери. Так ведь можно и схлопотать.
    • Ливингстон
      21.06.2017, 15:47:02
      3
      наклал убери
      • Усинка
        23.06.2017, 9:22:32
        0
        :)))))))))))))))))))))))))
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