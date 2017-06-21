Усинский Плюшкин вернул свое имущество

В отделение полиции по городу Усинску обратился пожилой мужчина с жалобой на кражу имущества.

Как пояснил гражданин, на его дачном участке находилось большое количество металла, части которого он и не досчитался. Сотрудники полиции выехали на место предполагаемого хищения и обнаружили неогражденную территорию - поляну, на которой были в беспорядке набросаны ржавые металлоконструкции. Определить, что данный участок кому то принадлежит, а не является стихийной свалкой, было очень сложно.

Полицейские начали опрос свидетелей. Выяснилось, что трубы с участка потерпевшего взял себе на забор один из дачников. Мужчина не мог предположить, что данная свалка металла кому то принадлежит и использовал металл в своих нуждах. Трубы благополучно вернули хозяину.

(с) Усинск.Онлайн