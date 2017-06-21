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21.06.2017 12:20
Министр внутренних дел Коми провел личный прием в Усинске

С вопросами и пожеланиями к главному полицейскому республики обратились 13 жителей Усинска. Вопросы, с которыми обратились горожане, касались самых разных направлений деятельности ведомства — от незаконной продажи алкогольной продукции до хода расследования конкретных уголовных дел.

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Фото: пресс-служба усинской мэрии

В Усинском филиале «Республиканской общественной приемной Главы Республики Коми» министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Виктор Николаевич Половников провел личный прием жителей Усинска.

Граждане, пришедшие на личный прием, рассказывали о своих бедах и сложных жизненных ситуациях, просили помочь решить проблемы, с которыми они не смогли справиться самостоятельно. Кроме того, были обращения, связанные с кадровыми проблемами полиции.

Так, по мнению одного из обратившихся, в местном подразделении по вопросам миграции не хватает сотрудников. В настоящее время штатная численность подразделения составляет 7 сотрудников. Министр внутренних дел заверил, что возьмет ситуацию на контроль и в ближайшее время рассмотрит вопрос об увеличении штатной численности подразделения по вопросам миграции в ОМВД России по г.Усинску.

Еще одно обращение касалось незаконной продажи алкогольной продукции. Житель Усинска сообщил, что один магазин продает спиртные напитки в ночное время. В.Половников пообещал гражданину, что по данному факту будет проведена проверка, по итогам которой будут приняты конкретные меры.

Среди обратившихся были и те, кто пришел на личный прием к министру внутренних дел, чтобы выразить слова благодарности сотрудникам полиции за их службу.

По всем обращениям граждан министром были приняты конкретные решения, даны поручения о проведении необходимых проверок. Виктор Николаевич Половников заверил обратившихся, что о результатах проверок они обязательно будут уведомлены и ни одно обращение не останется без внимания.

Кроме того, генерал-майор напомнил, что полиция всегда открыта для общения с населением, граждане могут прийти и на личный прием непосредственно в Министерство внутренних дел по РК по адресу: г. Сыктывкар, ул.Кирова, д.38.

Пресс-служба МВД по Республике Коми

Комментарии (13)

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  • ...
    21.06.2017, 12:27:36
    4
    Ну, увеличат штат УФМС, и что? Кто там за такие копейки работать будет?
    • оленевод Бельдыев
      21.06.2017, 12:35:26
      11
      когда уже прекратятся навязчивые рекламы пRаституток??? Кому то есть до этого дело???
      До приезда генерала в подъездах нашего дома после уборки в недавний субботник не было телефонов пRаституток. Стоило вашему министру уехать, как сегодня весь подъезд снова изгадили телефонами пRаституток. Не надо делать дедуктивное умозаключение,что бы понять очевидную связь ментов- сутенеров с этим негативным явлением нашего города.
      • НаблюдАло
        21.06.2017, 14:19:37
        -2
        Ну как не крути, все равно гораздо меньше стало объявлений этих "ремонтников" передних подвесок!!!
  • Сабаковод
    21.06.2017, 14:12:37
    -3
    Понять и пRостить .
  • оленеводу
    21.06.2017, 14:17:57
    -1
    не трогай прституток они честно зарабатывают на жизнь
    • оленевод Бельдыев
      21.06.2017, 14:36:00
      13
      сутенёру-пусть зарабатывают-только сRать в моем подъезде, а равно как и во всем городе НЕ НАДО
      Есть соцсети,всякие сайты, рекламные газетёнки. В конце концов на лбу у себя и сутенеров пиите эти телефоны. Подъезды зачем загаживать ???
      • а что скажут
        21.06.2017, 14:48:44
        5
        Комментарий удален. Нарушение правил сайта
        • так
          21.06.2017, 15:19:27
          1
          Скажут:- фамилии коверкать не обязательно, это Вас не красит. Админ плохо работает, а вы плохо разговариваете. Хотите что-то сказать - говорите на нормальном русском языке, а не как школяр, который хочет казаться взрослым.
        • казявочник
          21.06.2017, 17:13:39
          1
          я тоже вытираю у себя в подезде.на большее меня не хватает
    • счя
      22.06.2017, 8:08:11
      1
      Они не платят налогов! не проходят медкомиссию и наверно завышают цены !
  • гость
    21.06.2017, 15:17:06
    3
    в Чинар пусть сходит после 23 00... может что нибудь и увидит...
    • сергей
      21.06.2017, 19:07:18
      4
      В Аидо пусть сходить после 23 00 ..... может что нибудь и увидит.Даже реклама написано "24 ЧАСА ПРОДАЖА АЛКЛГОЛ"
  • ***
    22.06.2017, 9:33:24
    2
    нелегальщина
    И Молодежной 15..после 23-00 бурная торговля..а на Ленина 11,,опять запустили ночной киоск..есть все..даже алкагольная продукция..товарищам с ближнего зарубежья...законы неписаны..а налоговые структуры куда смотрят..ночной павильон..а числится как киоск ..с реж.работы 8-22..налоги теряем..
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