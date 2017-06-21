Министр внутренних дел Коми провел личный прием в Усинске

С вопросами и пожеланиями к главному полицейскому республики обратились 13 жителей Усинска. Вопросы, с которыми обратились горожане, касались самых разных направлений деятельности ведомства — от незаконной продажи алкогольной продукции до хода расследования конкретных уголовных дел.

Фото: пресс-служба усинской мэрии

В Усинском филиале «Республиканской общественной приемной Главы Республики Коми» министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Виктор Николаевич Половников провел личный прием жителей Усинска.

Граждане, пришедшие на личный прием, рассказывали о своих бедах и сложных жизненных ситуациях, просили помочь решить проблемы, с которыми они не смогли справиться самостоятельно. Кроме того, были обращения, связанные с кадровыми проблемами полиции.

Так, по мнению одного из обратившихся, в местном подразделении по вопросам миграции не хватает сотрудников. В настоящее время штатная численность подразделения составляет 7 сотрудников. Министр внутренних дел заверил, что возьмет ситуацию на контроль и в ближайшее время рассмотрит вопрос об увеличении штатной численности подразделения по вопросам миграции в ОМВД России по г.Усинску.

Еще одно обращение касалось незаконной продажи алкогольной продукции. Житель Усинска сообщил, что один магазин продает спиртные напитки в ночное время. В.Половников пообещал гражданину, что по данному факту будет проведена проверка, по итогам которой будут приняты конкретные меры.

Среди обратившихся были и те, кто пришел на личный прием к министру внутренних дел, чтобы выразить слова благодарности сотрудникам полиции за их службу.

По всем обращениям граждан министром были приняты конкретные решения, даны поручения о проведении необходимых проверок. Виктор Николаевич Половников заверил обратившихся, что о результатах проверок они обязательно будут уведомлены и ни одно обращение не останется без внимания.

Кроме того, генерал-майор напомнил, что полиция всегда открыта для общения с населением, граждане могут прийти и на личный прием непосредственно в Министерство внутренних дел по РК по адресу: г. Сыктывкар, ул.Кирова, д.38.

Пресс-служба МВД по Республике Коми