Усинского азербайджанца обвинили в возбуждении ненависти и вражды

Вину свою фигурант дела признал в ходе следствия.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего гражданина Республики Азербайджан, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды, сообщает сайт ведомства.

По данным следствия, в 2012-2014 годах фигурант разместил на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе несколько видеофайлов, содержание которых направлено на возбуждение ненависти, вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и отношения к религии.

В ходе предварительного расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.