Усинского азербайджанца обвинили в возбуждении ненависти и вражды

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего гражданина Республики Азербайджан, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды, сообщает сайт ведомства.
По данным следствия, в 2012-2014 годах фигурант разместил на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе несколько видеофайлов, содержание которых направлено на возбуждение ненависти, вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и отношения к религии.
В ходе предварительного расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Если бы правоохранительные органы вели статистику преступлений с привязкой к национальности, и выкладывали данные в открытый доступ, многие из ораторов были бы "приятно" удивлены соотношению "русских" и "нерусских". Первых было бы в десятки раз больше.
Но от нациков никуда не деваться. Вон, "Бармалей" аж с 2013 года ходит под впечатлением от фильма телеканала"Россия"...
Всем нам необходимо знать историю и героизм наших народов и стран.
Каждый пятый житель Азербайджана с оружием в руках сражался в Великой Отечественной войне: при населении 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт ушли 681 тыс. человек, из них более 10 тыс. были женщины. Для воинских частей были подготовлены 15 тыс. медсестёр и санитарных дружинниц, 750 связистов, 3 тыс. шофёров. 300 тыс. граждан СССР, призванных из Азербайджана, погибли на полях сражений.
Главной заслугой Азербайджана считалась нефть. В годы войны азербайджанские нефтяники поставляли на фронт около 80% нефти и нефтепродуктов, производимых в тот период в СССР. Об этом достоинстве Азербайджанской республики высказывались многие выдающиеся советские военачальники, например:
Маршал Советского Союза Георгий Жуков: “Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над врагом”;
Маршал Советского Союза Фёдор Толбухин: «Красная армия в долгу перед азербайджанским народом и отважными бакинскими нефтяниками …».;
Маршал Советского Союза Семён Будённый: «Не будь вашей нефти в войне, вряд ли мы могли пойти далеко с помощью кавалерии»;
Бывший посол России в Азербайджане Василий Истратов: «Без природных ресурсов Азербайджана не было бы победы в Великой Отечественной войне».
Первый секретарь посольства Республики Беларусь в Азербайджане Глеб Красневский: «Именно азербайджанская нефть стала одним из решающих факторов победы в Великой Отечественной войне»;
Государственный советник при Совете Министров СССР Н.К.Байбаков: «Советская боевая машина на 75-80 % приводилась в движение благодаря доблестному труду бакинцев».
Трудясь под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!», нефтяники Азербайджана 160 раз получали переходящее Красное знамя, что являлось в те годы показателем высокой оценки труда.
После потери Украины резко выросло значение Кавказа и Кубани как источника зерна, также здесь находились другие запасы стратегического сырья. Не отставали и лёгкая, химическая, пищевая и местная промышленности, военно-промышленный комплекс.
Азербайджанские солдаты принимали участие в обороне Брестской крепости, в обороне Ленинграда и Москвы, в битве за Сталинград, Кавказ, на Курской дуге, на Украине – в основном на Крымском полуострове, а также в освобождении Прибалтики и Восточной Европы, в битве за Берлин. Также активное участие уроженцы Азербайджана принимали и в других частях и соединениях. Наравне с этим, активно противостояли врагам партизанские отряды.
За воинскую доблесть и подвиги, совершённые во время Второй Мировой войны, 128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза, среди которых 42 были азербайджанцами по национальности, 14 из них были награждены посмертно. А Ази Асланов–советский военачальник, гвардии генерал-майор танковых войск – получил это звание дважды. Первым азербайджанцем, ставшим Героем Советского Союза, стал лейтенант Исрафил Мамедов. А последний оставшийся в живых наш Герой – Мурадали Гейдаров, живет в селе Мамедгасымлы Зардабского района.
Из-за ценности данного региона, на территории Кавказа разворачивались одни из важнейших операций, в ходе которых азербайджанцы самоотверженно защищались, да и сами участвовали в ответных операциях. Одна из немецких операций имела кодовое название «Эдельвейс». Но уже за 1-й этап сражения немецко-румынская Группа армий «A» потеряла убитыми почти 100 тыс. человек; фашистам не удалось прорваться в Закавказье и на Ближний Восток. Наши летчики и зенитчики не пропустили ни одного самолета врага, а пехоте врага даже не удалось проникнуть на нашу территорию.
Также существует ряд малоизвестных, но немаловажных фактов. В годы войны в Баку производилось более 130 видов вооружения и боеприпасов. Из личных сбережений трудящихся в фонд обороны было передано 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн. рублей. Отправлено на фронт более 1,6 млн. единиц необходимых товаров и 125 вагонов теплой одежды. Только Ленинграду до лета 1942 г. бакинские предприятия собрали и отправили 2 вагона икры паюсной, 40 тонн сухофруктов, 12 вагонов томата-пюре и соков, множество килограммов печеночного экстракта, гематогена, желатина и других продуктов питания, а также медикаменты и перевязочные средства. Значительная помощь – как продовольствием, так и оборудованием и деньгами – была оказана также Сталинграду, Ставропольскому и Краснодарскому краям. Бакинские предприятия участвовали в восстановлении ДнепроГЭС и порта Азов, других важных объектов. В годы войны республика была покрыта сетью эвакуационных госпиталей, через которые прошло более 440 тыс. раненых.
9 мая – праздник, который для всех людей во всем бывшем Советском Союзе останется хранимым в сердце и святым. В нашем прошлом были события, которые совершались народом вопреки всем невзгодам. Победа над фашизмом – наша общая победа, победа всех тех, кого коммунисты называли «советскими людьми». Сегодня важно, чтобы мы, постсоветское поколение, сохранили узы дружбы и братства, помогавшие нам ранее одолеть врага. И уважая свое прошлое, строили свое новое будущее без гнева и упреков. А вечный огонь в честь памяти павших в Великую Отечественную войну всегда будет гореть в бывших республиках Советского Союза.
А завершить мне бы хотелось словами общенационального лидера азербайджанского народа, Гейдара Алиева, к которым с удовольствием присоединяюсь: «Героические сыны Азербайджана проявили отвагу в Великой Отечественной войне, продемонстрировали миру героизм нашего народа. Сегодня – в День Победы, мы с чувством большой признательности чтим память граждан Азербайджана… и всех, кто погиб, сражаясь с германским фашизмом во Второй мировой войне. Их героизм никогда не будет забыт. Потому что избавление человечества от фашизма есть образец исторического героизма… Я выражаю Вам свое уважение и почтение. От имени народа и государства Азербайджана, выражаю Вам всем благодарность за Ваши прошлые заслуги, образцы героизма, проявленные в Великой Отечественной войне, за пролитую кровь. Еще раз желаю Вам здоровья, долгой жизни. Желаю Вам успехов в жизни, в будущих делах. С праздником Вас! С прошедшим праздником Великой Победы!».
А то что если бы они не помогали россии и русскому народу,его (народа) сейчас в принципе не было бы,так как немцы занесли бы все население россии в красную книгу как вымирающий вид.Ну и о заслугах этих народов перед русскими так же не кто не вспоминает.
Вот почему русских ненавидят многие страны и многие народы мира,именно за то что те неблагодарные и очень быстро забывают все то добро которое им делали,а д.е.р.ь.м.о которое им сделали помнят очень и очень долго!!!
УО не стоило заострять внимание на национальности, особенно в названии статьи. Простите, но вы как-то уподобились именно этому азербайджанцу.
Это на сайте пишут всякую хрень,которая может скрытно разжигать национальную рознь,я же лишь сделал комментарий к этой бесполезной статейке.
Я разве не прав?
Укажите где конкретно я не прав,я же в свою очередь обосную за каждое свое слово!!!
Что касается земли,кто ты такой чтобы у кого-то и что-то требовать?
Работайте и делайте бабки кто вам не дает,а то привыкли на печи сидеть как Ванька-дурак и жаловаться что работы нету.
Хочешь жить,умей вертеться!!!