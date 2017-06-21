<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

21.06.2017 14:47
Усинского азербайджанца обвинили в возбуждении ненависти и вражды
Вину свою фигурант дела признал в ходе следствия.
a50c7caf-2f78-45b2-ace5-402016363a73.jpg

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего гражданина Республики Азербайджан, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды, сообщает сайт ведомства.

По данным следствия, в 2012-2014 годах фигурант разместил на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе несколько видеофайлов, содержание которых направлено на возбуждение ненависти, вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и отношения к религии.

В ходе предварительного расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии (27)

Добавить комментарий
  • абрашка
    21.06.2017, 15:43:40
    15
    Это нормально. Просто им уже тесно здесь, местные им мешают, вот и высказывают свое недовольство.
    • Дядя
      23.06.2017, 11:13:35
      2
      Понаехали, чебуреки
  • Ливингстон
    21.06.2017, 15:59:34
    -2
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Бармалей
    21.06.2017, 16:05:44
    31
    Им везде тесно. Посмотрите, что происходит в Ставрополье. Там нам наших выживают из собственных домов а особо строптивых убивают. В 2013 году канал Россия1 даже док.фимль делали об этом ужасе. В Усинске не лучше. Сколько Азербайджансов убили и покалечили наших ребят? Уважение к нашей культуре у них нет. Считают, что смогут откупится и всегда решить вопрос. Их даже тюрьма не пугает. Сколько их сидят сейчас? Статистика очень печальна. Но за экстримизм всегда почти сажаю Руссих. Даже меня сейчас можно привлечь за этот комент по желанию. Таковы наши законы. А они зато таксуют на автохламе, без регистрации, без прав рос.образца.
    • Бармалею
      22.06.2017, 2:20:51
      -4
      Бармалею
      Бармалей а ты типа местный да?
    • Я
      22.06.2017, 13:25:54
      2
      Сколько можно?
      Ну почему сразу все начинают про национальность? Вы думаете русские парни только в поле бегают, да ромашки нюхают? Если человек по своей природе гов*о, то к нации это никаким образом не относится. А про таксуют, ну никто не мешает русскому парню купить машину и заниматься легальным извозом. Да и Вы автор можете не садится в машину к нелегальному азербайджанцу, а выбрать такси нужной Вам марки, цвету и национальной принадлежности водителя (свобода выбора). Итог: если человек какаш*а, то какой национальности он не важно.
    • Местный
      23.06.2017, 9:08:09
      -2
      Да уж, национализм в России не искоренить. Не особо люблю я эту нацию, но все же, нельзя всех под одну гребенку.
      Если бы правоохранительные органы вели статистику преступлений с привязкой к национальности, и выкладывали данные в открытый доступ, многие из ораторов были бы "приятно" удивлены соотношению "русских" и "нерусских". Первых было бы в десятки раз больше.
      Но от нациков никуда не деваться. Вон, "Бармалей" аж с 2013 года ходит под впечатлением от фильма телеканала"Россия"...
  • прокурору
    21.06.2017, 16:47:13
    3
    коррупция
    что думаеж
  • Человек
    21.06.2017, 19:02:15
    -3
    Наверное пора повторить флешмоб 1917 года?! Да всех у ногтю, кто не может жить мирно и по человечески!
  • Avgur
    22.06.2017, 0:03:33
    9
    Домой в кишлак, возбуждать кизяк!
  • Вася
    22.06.2017, 2:23:41
    -4
    Всем
    Что за фашистская кодла собралось сюда
    • так
      26.06.2017, 8:56:20
      2
      Соглашусь с Васей на этот раз:- слишком часто стали здесь писать призывы к агрессивным действиям. Кто-то сильно хочет крови. Проходили - не надо. Плохо живётся? После разгрома лучше не будет, точно голодными и полураздетыми ходить будем. Да и так, похоже на большой урожай в этом году не приходится надеяться.
  • Гость
    22.06.2017, 8:23:17
    5
    Надеюсь, будет публикация, чем окончился суд.
  • я
    22.06.2017, 12:17:36
    1
    Надеюсь УО взяло себе на заметку чем грозят тупые заметки
  • @
    22.06.2017, 13:35:39
    2
    В годы войны против фашизма воевали рядом русские, азербайджанцы, украинцы, узбеки и люди других национальностей СССР. Они не выясняли отношений. Они воевали против фашизма. Почему вам не живется в мирное время? Среди всех народностей бывают люди хорошие и не очень. Надо мирно жить и радоваться солнцу над головой! Для Бога все равны.
    • Грибник
      26.06.2017, 8:10:21
      -1
      Во время Отечественной войны все народы были в составе одного государства и воевали за это государство. А сейчас все эти торгаши иностранцы в России, поэтому вести себя должны как гости, а не как хозяева.
  • ---
    22.06.2017, 15:12:30
    3
    Азербайджанцу, завербовавшему на войну в Сирии студентов из Коми, ужесточили наказание. Суд добавил Рамилю Мирзамову четыре месяца колонии. Теперь ему предстоит отсидеть 8 лет и 4 месяца колонии общего режима. Об этом сообщает «Комионлайн».
  • 1
    23.06.2017, 10:29:15
    -1
    Втух Маис
  • Не нацист
    26.06.2017, 1:20:19
    2
    Читаем внимательно нацики
    Прошла 72-ая годовщина Великой Победы советского народа над фашистской Германией. В этой Войне плечом к плечу сражались все народы бывшего Союза, каждый проявил отвагу и доблесть. Ни при каких условиях нельзя выделять какой-либо народ или республику, поскольку Победа досталась общими усилиями, у каждого была своя незаменимая роль, каждый внес свой неоценимый вклад. Не хватит и целой энциклопедии, чтобы описать героизм не только советского народа, но и каждого в отдельности. Не принижая роль ни одного из народов СССР, огромная благодарность всем, кто отвоевал для нас эту победу. Слава и земной поклон вам, дорогие ветераны!
    Всем нам необходимо знать историю и героизм наших народов и стран.
    Каждый пятый житель Азербайджана с оружием в руках сражался в Великой Отечественной войне: при населении 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт ушли 681 тыс. человек, из них более 10 тыс. были женщины. Для воинских частей были подготовлены 15 тыс. медсестёр и санитарных дружинниц, 750 связистов, 3 тыс. шофёров. 300 тыс. граждан СССР, призванных из Азербайджана, погибли на полях сражений.
    Главной заслугой Азербайджана считалась нефть. В годы войны азербайджанские нефтяники поставляли на фронт около 80% нефти и нефтепродуктов, производимых в тот период в СССР. Об этом достоинстве Азербайджанской республики высказывались многие выдающиеся советские военачальники, например:
    Маршал Советского Союза Георгий Жуков: “Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над врагом”;
  • Не националист
    26.06.2017, 1:21:14
    2
    Читаем внимательно
    Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский: «В каждом боевом ударе бесстрашных соколов, в каждом рейде советских танкистов, в каждой победе над немецко-фашистскими силами немалая доля успеха принадлежит бакинским нефтяникам»;
    Маршал Советского Союза Фёдор Толбухин: «Красная армия в долгу перед азербайджанским народом и отважными бакинскими нефтяниками …».;
    Маршал Советского Союза Семён Будённый: «Не будь вашей нефти в войне, вряд ли мы могли пойти далеко с помощью кавалерии»;
    Бывший посол России в Азербайджане Василий Истратов: «Без природных ресурсов Азербайджана не было бы победы в Великой Отечественной войне».
    Первый секретарь посольства Республики Беларусь в Азербайджане Глеб Красневский: «Именно азербайджанская нефть стала одним из решающих факторов победы в Великой Отечественной войне»;
    Государственный советник при Совете Министров СССР Н.К.Байбаков: «Советская боевая машина на 75-80 % приводилась в движение благодаря доблестному труду бакинцев».
    Трудясь под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!», нефтяники Азербайджана 160 раз получали переходящее Красное знамя, что являлось в те годы показателем высокой оценки труда.
    После потери Украины резко выросло значение Кавказа и Кубани как источника зерна, также здесь находились другие запасы стратегического сырья. Не отставали и лёгкая, химическая, пищевая и местная промышленности, военно-промышленный комплекс.
  • Не фашист
    26.06.2017, 1:22:34
    3
    Читаем и мотаем на ус
    На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1123 отряда самообороны, были сформированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, с боями прошедшие от предгорья Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы и Берлина. Как пишет маршал Жуков в книге “Воспоминания и размышления”, “среди первых, ворвавшихся в Берлин с Востока, была 416-я дивизия: командир – Д.М. Сызранов”. А ранним утром 2 мая 1945 года бойцы Мамедов, Ахмедзаде, Бережной и Андреев под руководством лейтенанта А.Меджидова водрузили знамя победы над Бранденбургскими воротами.
    Азербайджанские солдаты принимали участие в обороне Брестской крепости, в обороне Ленинграда и Москвы, в битве за Сталинград, Кавказ, на Курской дуге, на Украине – в основном на Крымском полуострове, а также в освобождении Прибалтики и Восточной Европы, в битве за Берлин. Также активное участие уроженцы Азербайджана принимали и в других частях и соединениях. Наравне с этим, активно противостояли врагам партизанские отряды.
    За воинскую доблесть и подвиги, совершённые во время Второй Мировой войны, 128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза, среди которых 42 были азербайджанцами по национальности, 14 из них были награждены посмертно. А Ази Асланов–советский военачальник, гвардии генерал-майор танковых войск – получил это звание дважды. Первым азербайджанцем, ставшим Героем Советского Союза, стал лейтенант Исрафил Мамедов. А последний оставшийся в живых наш Герой – Мурадали Гейдаров, живет в селе Мамедгасымлы Зардабского района.
    Из-за ценности данного региона, на территории Кавказа разворачивались одни из важнейших операций, в ходе которых азербайджанцы самоотверженно защищались, да и сами участвовали в ответных операциях. Одна из немецких операций имела кодовое название «Эдельвейс». Но уже за 1-й этап сражения немецко-румынская Группа армий «A» потеряла убитыми почти 100 тыс. человек; фашистам не удалось прорваться в Закавказье и на Ближний Восток. Наши летчики и зенитчики не пропустили ни одного самолета врага, а пехоте врага даже не удалось проникнуть на нашу территорию.
  • Благодарный
    26.06.2017, 1:25:23
    1
    Делаем выводы
    Азербайджанские подразделения участвовали в защите нефтяных промыслов Ирана. Каспийский флот занимался поставками нефтепродуктов и других грузов по Волжско-Каспийскому водному пути и являлся связующим звеном в доставке военной помощи из США и Великобритании в рамках программы ленд-лиза.
    Также существует ряд малоизвестных, но немаловажных фактов. В годы войны в Баку производилось более 130 видов вооружения и боеприпасов. Из личных сбережений трудящихся в фонд обороны было передано 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн. рублей. Отправлено на фронт более 1,6 млн. единиц необходимых товаров и 125 вагонов теплой одежды. Только Ленинграду до лета 1942 г. бакинские предприятия собрали и отправили 2 вагона икры паюсной, 40 тонн сухофруктов, 12 вагонов томата-пюре и соков, множество килограммов печеночного экстракта, гематогена, желатина и других продуктов питания, а также медикаменты и перевязочные средства. Значительная помощь – как продовольствием, так и оборудованием и деньгами – была оказана также Сталинграду, Ставропольскому и Краснодарскому краям. Бакинские предприятия участвовали в восстановлении ДнепроГЭС и порта Азов, других важных объектов. В годы войны республика была покрыта сетью эвакуационных госпиталей, через которые прошло более 440 тыс. раненых.
    9 мая – праздник, который для всех людей во всем бывшем Советском Союзе останется хранимым в сердце и святым. В нашем прошлом были события, которые совершались народом вопреки всем невзгодам. Победа над фашизмом – наша общая победа, победа всех тех, кого коммунисты называли «советскими людьми». Сегодня важно, чтобы мы, постсоветское поколение, сохранили узы дружбы и братства, помогавшие нам ранее одолеть врага. И уважая свое прошлое, строили свое новое будущее без гнева и упреков. А вечный огонь в честь памяти павших в Великую Отечественную войну всегда будет гореть в бывших республиках Советского Союза.
    А завершить мне бы хотелось словами общенационального лидера азербайджанского народа, Гейдара Алиева, к которым с удовольствием присоединяюсь: «Героические сыны Азербайджана проявили отвагу в Великой Отечественной войне, продемонстрировали миру героизм нашего народа. Сегодня – в День Победы, мы с чувством большой признательности чтим память граждан Азербайджана… и всех, кто погиб, сражаясь с германским фашизмом во Второй мировой войне. Их героизм никогда не будет забыт. Потому что избавление человечества от фашизма есть образец исторического героизма… Я выражаю Вам свое уважение и почтение. От имени народа и государства Азербайджана, выражаю Вам всем благодарность за Ваши прошлые заслуги, образцы героизма, проявленные в Великой Отечественной войне, за пролитую кровь. Еще раз желаю Вам здоровья, долгой жизни. Желаю Вам успехов в жизни, в будущих делах. С праздником Вас! С прошедшим праздником Великой Победы!».
  • Благодарный
    26.06.2017, 1:33:28
    2
    А теперь что?
    А теперь же,те народы которые в тяжелые для русских и россии времена вытаскивали ее из д.е.р.ь.м.а являются для этих самых русских ч.у.р.к.а.м.и-х.а.ч.и.к.а.м.и-ч.е.р.н.о.ж.о.п.ы.м.и обезьянами,которые к тому же еще и как теперь выясняется "понаехали".
    А то что если бы они не помогали россии и русскому народу,его (народа) сейчас в принципе не было бы,так как немцы занесли бы все население россии в красную книгу как вымирающий вид.Ну и о заслугах этих народов перед русскими так же не кто не вспоминает.
    Вот почему русских ненавидят многие страны и многие народы мира,именно за то что те неблагодарные и очень быстро забывают все то добро которое им делали,а д.е.р.ь.м.о которое им сделали помнят очень и очень долго!!!
    • так
      26.06.2017, 9:12:27
      -1
      Гордиться своей национальностью надо, а возвышать её над другими не стоит. В каждой нации есть свои герои и свои подонки, позорящие свою нацию.
      УО не стоило заострять внимание на национальности, особенно в названии статьи. Простите, но вы как-то уподобились именно этому азербайджанцу.
      • Благодарный
        27.06.2017, 0:40:24
        1
        таку
        Я лишь констатировал факты и если они кому-то колят глаза,так это его проблемы.
        Это на сайте пишут всякую хрень,которая может скрытно разжигать национальную рознь,я же лишь сделал комментарий к этой бесполезной статейке.
        Я разве не прав?
        Укажите где конкретно я не прав,я же в свою очередь обосную за каждое свое слово!!!
  • Александр
    26.06.2017, 22:26:35
    1
    Гости Усинска
    Разрушили свою страну, теперь в России селется, пускай тогда свою землю отдают, а то в своё время пиршество устроили, видите ли ЕС дружбу предложил, а теперь утопия.. зато фейерверки пускали как в Украине сейчас плясали по безвизовой туристической ... Смех и грех ..
    • Благодарный
      27.06.2017, 0:43:23
      2
      Алесандру
      Кто свою страну разрушил,ты о чем вообще?
      Что касается земли,кто ты такой чтобы у кого-то и что-то требовать?
      Работайте и делайте бабки кто вам не дает,а то привыкли на печи сидеть как Ванька-дурак и жаловаться что работы нету.
      Хочешь жить,умей вертеться!!!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 