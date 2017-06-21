Вода от сёл окончательно отступила

В усинском районе остаётся подтопленной лишь одна придомовая территория в Мутном Материке.

На сегодня, 21 июня 2017 г., наблюдается значительный спад воды во всех районах, ранее попавших в зону подтопления, сообщает пресс-служба Администрации.

Напомним, что это пять сельских населенных пунктов — Праскан, Захарвань, Колва, частично село Усть-Уса и деревня Васькино. Паводковая ситуация продолжает улучшаться с каждым днем.

По данным ЕДДС по состоянию на 21 июня 2017 года всего на территории МО ГО «Усинск» остается подтоплена 1 придомовая территория в селе Мутный Материк (р.Печора).

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми г. Усинске» ведется работа по оценке качества воды в водозаборных скважинах. Так 16 июня был проведен отбор проб образцов воды из трех водозаборных скважин в деревне Захарвань. По результатам исследований, измерений, испытаний установлено, что исследованный образец соответствует требованиям СанПина.

В связи с принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РК Постановлением от «14» июня 2017 года № 2 «О проведении вакцинации по эпидемическим показаниям против вирусного гепатита «А» на территориях МО ГО «Усинск» и МО МР «Усть-Цилемский» принято решение о проведении дезинфицирования во всех подтопленных домах. Будут привиты 89 человек, в том числе 21 ребенок.

В настоящее время продолжается работа по оценке ущерба. С 19 июня 2017 года, в зоне подтопления работает комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления.

Порядок выделения и расходования средств резервного фонда администрации Усинска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий определен официальным Постановлением МО ГО «Усинск» от 06 апреля 2016 года № 532 «Об утверждении Положения о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», в ЕДДС по телефону «23215». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «010» или «101».