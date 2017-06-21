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21.06.2017 17:19
Подростка ударило током в электрощитовой
Исследования заброшенных зданий Усинска привели с тяжелым последствиям.
trans1404.jpg

На минувшей неделе в больницу Усинска попал подросток. Вместе с другом они гуляли по заброшенным зданиям за городской котельной и в какой-то момент наткнулись на электрощитовую, которая оказалась незапертой. Молодой человек дотронулся до кабеля, после чего его ударило током. Его друг несколько позже обнаружил отсутствие друга, а когда нашел его без сознания - позвонил в "скорую".

В данный момент подросток находится в больнице. У него диагностированы многочисленные ожоги.

На минувшей неделе ещё трое подростков были обнаружены на территории "Северянки", здание которой законсервировано. Ночью они гуляли по зданию и в 3 часа их задержали полицейские. Всем им - от 13 до 15 лет.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (25)

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  • LoL
    21.06.2017, 17:51:15
    11
    В соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством РК : Согласно ч.5-2 ст. 4 Закона об административной ответственности штраф от 300 рублей до 1 тысячи рублей: 5-2. Допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) в размере от трехсот до одной тысячи рублей; наложение административного штрафа:(в ред. Закона Республики Коми от 02.11.2015 N 77-РЗ)на должностных лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
    Но наши добрые палицаи как обычно все спустили на тормозах, ведь зачем портить статистику ненужными штрафами и никому ненужными беседами с родителями, это же не пьяный водятел с которого можно рубануть 50к и отпустить, тут всего то 500р штраф... З - закон один для всех... П - правосудие... Ч - честь носителя погон полюции... Д - достоинство... давно забытые для полюцаев слова...
  • вопрос
    21.06.2017, 19:57:36
    -4
    а есть родители у этих подростков, интересно? Лишить родительских прав.
    • Гость
      21.06.2017, 20:15:47
      15
      Ну да чё возиться пытаться объяснить что к чему, проще же лишить родительских прав пусть ребёнок в детдоме растёт разрушить семью. Страна богатая сирот прокормит.
      • гостю
        22.06.2017, 7:53:08
        -5
        если до 13 лет ребенка не воспитали, значит уже от родителей толку ноль. Детей нужно изолировать от таких родителей
    • Ювенальщику сраному
      22.06.2017, 23:44:26
      2
      Лиши себя языка. Все равно умного ничего не скажет.
  • ангел
    21.06.2017, 20:32:35
    17
    А как положено не судьба закрыть. Или как всегда на авось. Дети конечно тоже виноваты, но ответственные лица то у таких зданий должны быть?! Или как?, развалили и плевать!!!!
    • Маргоша
      21.06.2017, 21:19:14
      3
      Северянка - муниципальная собственность, и заброшенные здания, наверное тоже муниципалитет. А вот вопрос к родителям - почему Ваш ребенок в такое время не дома! Интересно, а отдел ПДН будет проводить беседы и с детьми и их семьями? И привлечь по статье АПН родителей необходимо!!!
      • о дааа
        22.06.2017, 7:54:03
        1
        эта собственность обогатила некоторых бизнесменов и чиновников.....
  • Дон
    21.06.2017, 21:25:38
    11
    На счет котельной - 100 % вина компании. Понятно, что заброшено. Кто там за чем смотрит? Подростки - это переходный возраст, лезут везде и всюду-каникулы. Вопрос к родителям на счет "Северянки" - не чешемся чем сын занимается ночью? Честно, не жалко. Это урок! Для всех!
  • ХХ
    21.06.2017, 22:20:06
    2
    ХХ
    кругом пивные алкаши и прокуренные мамаши, попробуй им что-то объяснить... , а у них и дети такие же не воспитанные. Образование не перевоспитывает, а горбатых могила не исправляет.
    • для ХХ
      21.06.2017, 22:42:47
      5
      Бедный ХХ, какое у вас грустное окружение, наверное рядом с пивнушкой живёте.
  • Ус нск
    21.06.2017, 23:12:05
    6
    Мы в ус нске все живем вокруг пивнушек империй вин.лвз алкомаркетов.
  • Усинск
    21.06.2017, 23:15:28
    3
    Мы в усинске все живем вокруг пивнушек.империй вин.лвз.алкомаркетов.
    • Усинск-у
      21.06.2017, 23:52:30
      7
      Пивнушки и империи вин во всех городах- пруд пруди, но не все пивные алкаши и прокуренные мамаши. Вокруг меня все нормальные, слава богу.
    • Rio
      22.06.2017, 10:00:29
      4
      Где спрос, там и предложение. Пить никто не заставляет. Проблема в праздности и культуре.
  • гость
    22.06.2017, 7:31:54
    1
    вы где такое фото окопали
  • 1
    22.06.2017, 7:59:42
    3
    Желаем скорейшего выздоровления парню!
  • Симон
    22.06.2017, 9:13:06
    4
    В первую очередь-вина родителей,что их дети в 3 часа ночи бродят неизвестно где,значит нет контроля или дети,трудновоспитуемые,есть и такие Которым с садика мать не указ,хоть убивай.Во вторых-халатность взрослых.Вот за это тоже надо жостко наказывать.Сейчас лето-каникулы,и поэтому дети предоставлены сами себе-ходят где хотят и когда хотят.Таким детям ничего не чуждо-поломать,испортить.Разве не для горожан облагородили Молодежку?да для нас.Но беречь мы не научили своих детей-ломают-на днях свиделем была,как поломали качель,ведь садятся по 8-9 подростков,и сказать ничего нельзя-посылают туда,на 3 буквы.Так и хочется подойти и по губам треснуть,но увы...нельзя,они сразу о своих правах человека говорят.Вот вам и воспитание.
    • так
      22.06.2017, 11:00:13
      4
      Пока вы у компа сидите, ваше чадо там, за стенкой на кухне или в другой комнате, может такое натворить, что вашему разуму даже в голову не придёт. А когда на работе- подавно. Вы будете думать, что он в школе и даже в садике,а у ребенка в голове совершенно другие "затеи".
      А в 3 часа ночи родители могут быть на работе или даже спать и не знать, что ваше дитя с друзьями договорились по-шляться по городу светлой ночью- ускользнёт и не заметите.
  • да ладно вам!
    22.06.2017, 9:49:47
    7
    мы все детство провели то на стройках, то в романтике, то на мосту. Облазили весь Усинск! Никто из моих родителей, родителей друзей, не кипишевал по этому поводу. Так закалялась сталь!

    не то , что сейчас!
    • Наталья
      22.06.2017, 23:51:12
      3
      для да ладно вам
      Не ври, детство здесь провела. Матери переживали и еще как. Может подзабыл - на поселении много сидельцев было, вели себя они конечно тихо, но это не значит что родители не беспокоились. Ели тебя не контролировали, то значит по барабану родителям было. Извини, обидеть не хотела, но рассуждаешь как буд то в Совке еще живешь.
      • Наталье
        24.06.2017, 10:20:27
        0
        Конечно, родители переживали и искали,но никто родителей прав не лишал, и детей "дегенератами" никто не называл. Детям всегда было и есть интересно там, где им не рекомендовано было быть.
        Да, и "сидельцы", как-то детей не обижали.
  • Анна
    23.06.2017, 7:25:55
    1
    Виновата будет вновь школа, что дети попали в 3 часа ночи в э. щитовую.
    • LoL
      23.06.2017, 9:41:37
      3
      Предсказуемость тупизны
      И школа в том числе виновных, школа чем у нас занимается? Воспитанием будущих поколений Граждан РФ, или оказанием образовательных услуг, что дети не то что про свою страну ничего не знают, а об элементарной собственной безопасности не представляют? Зато конкурсы сделай из мусорного пакета платье - это так креативно, просто фурор...АЗАЗАЗАЗАЗА...
    • Анне
      24.06.2017, 10:25:38
      1
      безразличный учитель-враг
      И школа в том числе,учитывая то, что родители не все образованы, не все психологи, не все умеют "подать" ребёнку знания и умение жить в обществе- этим и должны заниматься преподаватели. Участь у них такая.
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