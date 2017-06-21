Подростка ударило током в электрощитовой

Исследования заброшенных зданий Усинска привели с тяжелым последствиям.

На минувшей неделе в больницу Усинска попал подросток. Вместе с другом они гуляли по заброшенным зданиям за городской котельной и в какой-то момент наткнулись на электрощитовую, которая оказалась незапертой. Молодой человек дотронулся до кабеля, после чего его ударило током. Его друг несколько позже обнаружил отсутствие друга, а когда нашел его без сознания - позвонил в "скорую".

В данный момент подросток находится в больнице. У него диагностированы многочисленные ожоги.

На минувшей неделе ещё трое подростков были обнаружены на территории "Северянки", здание которой законсервировано. Ночью они гуляли по зданию и в 3 часа их задержали полицейские. Всем им - от 13 до 15 лет.

(с) Усинск.Онлайн