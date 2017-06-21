21.06.2017 17:19
Подростка ударило током в электрощитовой
Исследования заброшенных зданий Усинска привели с тяжелым последствиям.
На минувшей неделе в больницу Усинска попал подросток. Вместе с другом они гуляли по заброшенным зданиям за городской котельной и в какой-то момент наткнулись на электрощитовую, которая оказалась незапертой. Молодой человек дотронулся до кабеля, после чего его ударило током. Его друг несколько позже обнаружил отсутствие друга, а когда нашел его без сознания - позвонил в "скорую".
В данный момент подросток находится в больнице. У него диагностированы многочисленные ожоги.
На минувшей неделе ещё трое подростков были обнаружены на территории "Северянки", здание которой законсервировано. Ночью они гуляли по зданию и в 3 часа их задержали полицейские. Всем им - от 13 до 15 лет.
(с) Усинск.Онлайн
Но наши добрые палицаи как обычно все спустили на тормозах, ведь зачем портить статистику ненужными штрафами и никому ненужными беседами с родителями, это же не пьяный водятел с которого можно рубануть 50к и отпустить, тут всего то 500р штраф... З - закон один для всех... П - правосудие... Ч - честь носителя погон полюции... Д - достоинство... давно забытые для полюцаев слова...
А в 3 часа ночи родители могут быть на работе или даже спать и не знать, что ваше дитя с друзьями договорились по-шляться по городу светлой ночью- ускользнёт и не заметите.
не то , что сейчас!
Да, и "сидельцы", как-то детей не обижали.