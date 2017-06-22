Как получить медицинскую помощь в отпуске?

В период летних отпусков очень часто бывают случаи, когда нам требуется оказание медицинской помощи в больнице или поликлинике за пределами родного города. Для этого потребуются минимальные знания юридических прав.

В таких ситуациях многие люди предпочитают обращаться в частные клиники или частные кабинеты на возмездной основе. Но если ваш отпуск проходит на территории нашей страны, то у каждого гражданина Российской Федерации есть законное право получить гарантированную бесплатную помощь в районной поликлинике или больнице населенного пункта. Такое право всем гражданам РФ дает полис обязательного медицинского страхования. Поэтому не забываем положить его с собой в документы вместе с карточкой пенсионного страхования (СНИЛС) а особо заботливые люди могут так же взять с собой и ксерокопии этих документов, ведь в 98% из 100 вас попросят сделать копии в поликлинике при оформлении.

Но бывает и так, что в больницах другого региона пытаются отказать в оказании медицинской помощи, ссылаясь на то, что вы житель другого региона, у вас нет прописки по месту обращения и много разных причин ещё вдогонку. Не забывая конечно предложить медицинскую помощь на платной основе. В таких ситуациях нам потребуются минимальные знания юридических прав.

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в 45 статье нам прямо говорит, что «Полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования». А в 20 статье того же закона прописаны обязанности медицинского учреждения, где ясно дается понимание, что застрахованным лицам помощь должна оказываться бесплатно в рамках программ обязательного медицинского страхования.

Если после этой информации, сотрудники мед. учреждения будут настаивать на своем, смело вызывайте заведующего медицинского учреждения и просите дать официальный отказ на оказание медицинской помощи на бумажном носителе. Не забудьте при этом производить видеосъемку, т.к. нарушаются ваши права, вы имеете полное право защищать себя в суде, используя видеофиксацию нарушения закона.

После того, как вам отказали в устной или письменной форме в оказании законной медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования, вам придется обратиться в прокуратуру с заявлением о проведении прокурорской проверки. Но в подавляющим большинстве случаев, отказ заканчивается при цитировании норм закона и вызова заведующей. В наше время мало кто желает получить прокурорскую проверку в своем учреждении.

Но как быть, если вы поехали в отпуск с несовершеннолетними детьми и вам требуется пройти плановую или периодическую медкомиссию в дошкольное или школьное образовательное учреждение?

Как и в первом случае, нам вежливо (или не очень) могут отказать, сославшись на другие законы данного субъекта РФ и (скорее всего) предложат пройти медкомиссию на платной основе. В данном случаи, мы опять вспоминаем и цитируем закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", но в дополнение к этому приводим ещё и приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2013 N 27961) где под пунктом № 6 указано, что медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. То есть на основе всё того же полиса ОМС.

Отдыхая в отпуске, вы можете заранее пройти медкомиссию детям, чтобы по приезду домой не делать это в сжатые сроки в нашей детской поликлинике. Вам никто не может в этом отказать и никто не вправе требовать оплаты за медкомиссию несовершеннолетнего. Ведь это ваше право. Отправляясь на заслуженный отдых в летний период лучше не сталкиваться с ситуацией, когда понадобится медицинская помощь специалиста, но ситуации случаются разные. Редакция нашего сайта желает всем хорошего отпуска и ярких летних впечатлений.

(с) Усинск.Онлайн