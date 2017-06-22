Стало известно когда в Усинске отключат горячую воду

В этом году в связи с плановыми работами три недели в Усинске не будет горячей воды в домах горожан.

Отключение горячей воды – это уже почти традиция в летнее время, нет наверно в нашей стране города, где не отключают горячую воду.

Как стало известно "Усинск.Онлайн", в связи с планируемым проведением капитального ремонта сетевых трубопроводов в пределах центральной водогрейной котельной города Усинска планируется отключение горячего водоснабжения в период с 26 июня по 17 июля 2017 года.

В соответствии с п.3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09, утвержденного постановлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (главный государственный санитарный врач РФ) от 7 апреля 2009 г. №20: В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Таким образом, в летнее время горячую воду можно отключать только на 14 суток!

"Длительность срока отключения обусловлена необходимостью проведения текущих и капитальных ремонтов не только инженерных коммуникаций (плановых и по результатам гидравлических испытаний), но также основного и вспомогательного оборудования котельной ЦВК, в том числе, проведение которых возможно только при полном прекращении технологического процесса на источниках теплоснабжения". - пишет пресс-служба администрации города.

ООО «Усинская тепловая компания» просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.