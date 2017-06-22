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22.06.2017 11:13
Стало известно когда в Усинске отключат горячую воду
В этом году в связи с плановыми работами три недели в Усинске не будет горячей воды в домах горожан.
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Отключение горячей воды – это уже почти традиция в летнее время, нет наверно в нашей стране города, где не отключают горячую воду.

Как стало известно "Усинск.Онлайн", в связи с планируемым проведением капитального ремонта сетевых трубопроводов в пределах центральной водогрейной котельной города Усинска планируется отключение горячего водоснабжения в период с 26 июня по 17 июля 2017 года.

В соответствии с п.3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09, утвержденного постановлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (главный государственный санитарный врач РФ) от 7 апреля 2009 г. №20: В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Таким образом, в летнее время горячую воду можно отключать только на 14 суток!

"Длительность срока отключения обусловлена необходимостью проведения текущих и капитальных ремонтов не только инженерных коммуникаций (плановых и по результатам гидравлических испытаний), но также основного и вспомогательного оборудования котельной ЦВК, в том числе, проведение которых возможно только при полном прекращении технологического процесса на источниках теплоснабжения". - пишет пресс-служба администрации города.

ООО «Усинская тепловая компания» просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Комментарии (23)

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  • Гость
    22.06.2017, 11:34:57
    20
    Какие на... 3 недели ??? 14 дней вам на всё про всё.
  • Воды
    22.06.2017, 11:35:25
    13
    Закон, он ведь не для всех писан
  • так
    22.06.2017, 11:36:16
    9
    Да плевали мы на эти СанПиНы- мы не будем их выполнять... хоть на недельку, но дольше помучаем народ.
  • 777
    22.06.2017, 12:08:06
    18
    В сыктывкаре отключают на 2 дня!!! Почему наши власти не контролируют предприятия ЖКХ?
    • Иванов
      22.06.2017, 13:01:16
      11
      в Ухте 2 раза по 4 дня отключают каждый год (в июне 4 и в июле 4) ... перед этим проводят все вспомогательные - и иногда даже меньше времени тратят ... у нас просто власти и прокуратуры НЕТ ...
  • саша
    22.06.2017, 12:08:40
    9
    Ну зашибись бл***
    Мне как голову перед отъездом мыть теперь?1
    В суд подам за нарушение такое!!!!!
    • 11
      22.06.2017, 12:19:12
      3
      Саша, из кастрюльки!)
      • саша
        22.06.2017, 12:41:04
        5
        Уффф
        На мои длинные волосы 10 кастрюль надо!
        • Затойчи
          22.06.2017, 12:44:11
          1
          Александра, а фото можно ?
          • Я
            22.06.2017, 21:17:54
            1
            Для задройчи
            Соси
  • Хам
    22.06.2017, 13:33:56
    2
    У нас объявление висит что на месяц выключат.
    • э
      22.06.2017, 14:48:50
      2
      фото объявления в студию!
  • Анна
    22.06.2017, 14:24:52
    4
    Отключение горячей воды на летний период.
    В соответствии с п.3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09, утвержденного постановлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (главный государственный санитарный врач РФ) от 7 апреля 2009 г. №20: В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Таким образом, в летнее время горячую воду можно отключать только на 14 суток! А ОТКЛЮЧАЮТ ТО НА ДЕНЬ ЭТО ЖЕ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА!!!!!???? Или я что то не понимаю???
    • ...
      22.06.2017, 14:47:21
      0
      "Длительность срока отключения обусловлена необходимостью проведения текущих и капитальных ремонтов не только инженерных коммуникаций (плановых и по результатам гидравлических испытаний), но также основного и вспомогательного оборудования котельной ЦВК, в том числе, проведение которых возможно только при полном прекращении технологического процесса на источниках теплоснабжения." - читайте внимательно: не только профилактического, но и капитального
      • -=-=
        22.06.2017, 18:33:05
        3
        Котельную на кап. ремонт в прошлом году закрывали. - Нет? Или каждый год капитально надо?
  • 132
    22.06.2017, 14:26:16
    1
    УО как всегда - метиор!
    У меня на двери при входе в подъезд объявление о прекращении подачи горячего водоснабжения весит уже как 1,5 недели!
    • 321
      22.06.2017, 14:49:50
      3
      Метеор, Карл, м е т е о р!
  • Рома
    22.06.2017, 15:56:00
    1
    отключение
    А вы что холопы хотели если контора ЖКХ в Москве и в Усинске творят беспредел местные жулики. Терпение и только терпение.
  • Еше раз
    22.06.2017, 16:29:28
    1
    Если можно отключать горячую воду только на 14 суток, почему в нашем городе отключают на 21 ? Почему надо куда-то жаловаться и писать? В рамках закона сразу можно? Кто виноват: УТК или УО?
  • усинка
    22.06.2017, 18:19:33
    3
    А в том году , депутаты даже решение какое то принимали о продлении срока отключения горячей воды, тоже наверно по поводу капитального процесса?!
  • Игорь
    22.06.2017, 23:41:04
    5
    Все работы, и текущие и капитальные, должны сделать в срок не более 2 недель по закону. Все остальное - халтура. Тянут время, потому что работать не умеют. Интересно, как в других городах капитальные ремонты делают, так же кота за хвост 3 недели тянут?
  • Наталия
    23.06.2017, 10:34:18
    2
    Кроме того, в этом году, как никогда, всё для людей. Городскую баню закрывают на этот же период. Прошлые годы можно было хоть в баньку сходить. Баня закрывалась на ремонт только тогда, когда в городе возобновлялась подача горячей воды. Где справедливость?
  • 11
    24.06.2017, 8:18:45
    1
    Халтурят они и дураку ясно
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