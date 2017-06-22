22.06.2017 12:05
В Усинске девушка кинула собственников квартир
В полицию обратились двое жителей Усинска - мужчина и женщина. Ранее они были незнакомы, но объединило их одно - они сдавали квартиру девушке, которая им не заплатила.
Общая сумма причиненного собственникам жилья ущерба - 56 тысяч рублей. В настоящее время, сотрудниками полиции ведутся розыскные действия, с целью привлечь девушку к ответственности.
Порядок возмещения причиненного ущерба собственникам жилья будет определяться в гражданском судопроизводстве.
(с) Усинск.Онлайн
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