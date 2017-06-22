В Усинске девушка кинула собственников квартир

В полицию обратились двое жителей Усинска - мужчина и женщина. Ранее они были незнакомы, но объединило их одно - они сдавали квартиру девушке, которая им не заплатила.

Общая сумма причиненного собственникам жилья ущерба - 56 тысяч рублей. В настоящее время, сотрудниками полиции ведутся розыскные действия, с целью привлечь девушку к ответственности.

Порядок возмещения причиненного ущерба собственникам жилья будет определяться в гражданском судопроизводстве.

(с) Усинск.Онлайн