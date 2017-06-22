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22.06.2017 12:05
В Усинске девушка кинула собственников квартир

В полицию обратились двое жителей Усинска - мужчина и женщина. Ранее они были незнакомы, но объединило их одно - они сдавали квартиру девушке, которая им не заплатила.

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Общая сумма причиненного собственникам жилья ущерба - 56 тысяч рублей. В настоящее время, сотрудниками полиции ведутся розыскные действия, с целью привлечь девушку к ответственности.

Порядок возмещения причиненного ущерба собственникам жилья будет определяться в гражданском судопроизводстве.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (14)

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  • Тоже кинули
    22.06.2017, 13:08:02
    1
    А сдавали по договору?
    • ДЛ
      22.06.2017, 13:28:49
      2
      неее. натурой обещала им расплатиться она
      • Деллу
        22.06.2017, 15:56:08
        1
        Если натурой зря они в милицию обратились шансов привлечь кидалу воровку, никаких
  • Русский язык
    22.06.2017, 13:21:22
    7
    Что за сленг гапасячий в названии статьи? Не стыдно? Журналистами себя выдаете.
  • Иаков
    22.06.2017, 14:10:24
    2
    Интересно у нас в городе процентов 10 всех квартир сдаётся. Это 2 тысячи квартир, средняя цена аренды 20 тысяч, 2600 налог с квартиры. Получается ежемесячно налог в городской бюджет должен поступать более миллионов. Сколько собирается налогов от аренды? И куда эти деньги тратятс?
    • ...
      22.06.2017, 14:19:42
      5
      А что, налог с физ лиц идет в городской бюджет?
      • 777
        22.06.2017, 17:03:05
        1
        НДФЛ
  • 123
    22.06.2017, 16:24:24
    7
    имя девушки напишите, чтобы не попали другие. Усинцы, проявим солидарность. Составим черный список неплательщиков!
    • 123-у
      22.06.2017, 18:28:24
      5
      что вам даст имя,таких имён по городу...
      Берите с них плату при въезде и ровно через месяц. Не заплатили +- 3 дня- прощайтесь.
      • Местный.
        22.06.2017, 18:35:54
        2
        Согласен с 123-у. Огласите список кидальщиков пжлуста!!!
  • Ливингстон
    22.06.2017, 20:16:20
    3
    "но объединило их одно - они сдавали квартиру девушке, которая им не заплатила" и чо, они теперь поженяцца? Совет да любовь!
  • павел
    23.06.2017, 8:22:42
    1
    сдали по договору, зовут её алина ,на квартирах был евро ремонт,после двух лет сдачи требуется новый ,есть ещё и третий человек пострадавший от неё,девушка родила месяц тому,а алина не платит уже пол года хотя квартиру сдаёт посуточно за 2000р а ей отдавала за месяц 15000р просто------
  • павел
    23.06.2017, 8:28:58
    1
    а фамилия её матюшина ,кстати она встаёт на лыжи с усинска,у людей есть расписки о том что она должна отдать деньги 9,06,2017г
  • Юлиана
    26.06.2017, 19:49:35
    0
    Откуда такая информация .если за квартиры не платилось почему люди их сразу не забрали.а счет выставали за то что месяц не пользовались .,логично почему он должен платить.
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