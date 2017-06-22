В Усинске за небрежное хранение оружия возбуждено уголовное дело в отношении родителей

Следователи СУ СКР по Коми продолжают расследовать уголовное дело по факту обнаружения трупов двух подростков с огнестрельными ранениями на окраине деревни Денисовка усинского района.

фото: videocore.tv

Напомним, 14 мая 2016 года два подростка, 13-летний и 16-летний, самостоятельно отправились на охоту, имея при себе огнестрельное оружие. Их родственники, обеспокоенные длительным отсутствием, начали поиски.

По одной из версий следствия, с учетом обстановки места происшествия, один из несовершеннолетних мог по неосторожности выстрелить в своего товарища, а затем покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя.

В ходе предварительного расследования было установлено, что рядом с болотистой местностью, на расстоянии около одного км от деревни были обнаружены трупы несовершеннолетних с признаками насильственной смерти: огнестрельными ранениями в область головы. При осмотре месте происшествия трупы располагались в метре друг от друга, рядом с каждым несовершеннолетним находилось огнестрельное оружие.

В ходе предварительного следствия установлен факт невозможности причинения смерти детям от действий третьих лиц.

Следствие считает, что в ходе охоты один из них решил попробовать выстрелить из ружья товарища в птиц, но попал в своего друга. Подросток получил огнестрельное дробовое слепое ранение с расстояние двух метров сзади , после которого скончался на месте.

Юный охотник осознал произошедшее, и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил самоубийство. Указанные выводы основаны на генотипической, медицинской, баллистической и химической экспертизах, а также посмертной психолого-психиатрической экспертизе.

Сегодня следователям необходимо провести следственный эксперимент, получить от операторов сотовой связи сведений о телефонных соединениях в районе места происшествия, проверить гильзы с места происшествия.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что отцы погибших небрежно хранили огнестрельное оружие, в результате чего дети им и воспользовались. Дознаватель ОМВД по Усинску возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 224 УК РФ. Наказание предусматривает обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

(с) Юлия Николаева, Комиинформ