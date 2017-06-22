В Усинске директор школы получила выговор после ранения ученицы из пистолета

Напомним, 12 мая в одной из школ города произошел инцидент. Девочке попали в глаз из пневматическо го пистолета.

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Усинска, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении ученика усинской школы №2 2001 года рождения. К настоящему времени установлено, что он днем 12 мая находился возле учебного заведения и произвел не менее шести выстрелов из пневматического пистолета марки Stalker S92 RL в сторону других учащихся школы. Подросток действовал из хулиганских побуждений, грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу. В результате стрельбы одна из учениц 2003 года рождения получила телесные повреждения в виде травмы глаза, от чего испытала физическую боль и моральные страдания.

Ведется расследование дела. Несовершеннолетнего допросили в качестве подозреваемого, он дал признательные показания.

Специалисты городского управления образования провели проверку школы№2, по результатам которой директору объявлен выговор. Кроме того привлекли к дисциплинарной ответственности заместителей по воспитательной работе и безопасности, классного руководителя стрелявшего и педагога по соцработе.

Прокуратура Усинска при проверке в школе нашла нарушения закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Директору внесено представление об их устранении.