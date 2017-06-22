<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

22.06.2017 14:37
В Усинске директор школы получила выговор после ранения ученицы из пистолета
Напомним, 12 мая в одной из школ города произошел инцидент. Девочке попали в глаз из пневматического пистолета.
malchik.jpg

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Усинска, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении ученика усинской школы №2 2001 года рождения. К настоящему времени установлено, что он днем 12 мая находился возле учебного заведения и произвел не менее шести выстрелов из пневматического пистолета марки Stalker S92 RL в сторону других учащихся школы. Подросток действовал из хулиганских побуждений, грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу. В результате стрельбы одна из учениц 2003 года рождения получила телесные повреждения в виде травмы глаза, от чего испытала физическую боль и моральные страдания.

Ведется расследование дела. Несовершеннолетнего допросили в качестве подозреваемого, он дал признательные показания.

Специалисты городского управления образования провели проверку школы№2, по результатам которой директору объявлен выговор. Кроме того привлекли к дисциплинарной ответственности заместителей по воспитательной работе и безопасности, классного руководителя стрелявшего и педагога по соцработе.

Прокуратура Усинска при проверке в школе нашла нарушения закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Директору внесено представление об их устранении.

Комментарии (26)

Добавить комментарий
  • ?
    22.06.2017, 14:46:38
    3
    как состояние здоровья девочки?
  • Гриша
    22.06.2017, 15:40:27
    3
    А родителям что?
  • Я
    22.06.2017, 16:36:08
    11
    Наградили непричастных, наказали невиновных.
  • Дон
    22.06.2017, 22:59:55
    9
    Что за чушь? Виноваты все кроме подростка безбашенного и его родителей? За воспитание ребенка, его действия, время препровождения, образ жизни несут его родители!!!!!!!!! И никто другой!!!! Об этом в статье не слова, почему то остались виноваты преподаватели?
    • Анна
      22.06.2017, 23:27:42
      3
      Потому что в школе они за детей отвечают. Жаль что вспоминают про это только после таких случаев.
      • Дон
        22.06.2017, 23:30:54
        1
        Для Анны
        Скажите как уследить за таким количеством, если собственные родители за одним не в состоянии?
    • LoL
      23.06.2017, 9:12:21
      1
      Виноваты и родители ребенка, потому что не проследили куда он носит пистолет, но также виноваты и ответственные должностные лица, отвечающие за безопасность детей в школе, это им еще мягко всё сошло, прокуратура наша усинская настолько неквалифицированная, что в больших городах могли бы и по УК РФ Статья 293. Халатность привлечь нескольких должностных лиц, а у нас чо, выговор и занимайся попустительством дальше, бред, надзорные органы бред, учителя бред, этой стране действительно не хватает хорошего встряха, для того чтобы мозги начали работать у населения.
  • Бэлла
    23.06.2017, 6:36:23
    6
    Ну уж наказание из ряда вон выходящее.А почему ничего не сказано про наказание родителей?В первую очередь надо их привлечь за халатное отношение .А разве учитель или директор обязан проверять портфель или карманы и смотреть,что принесли дети в школу?Или выходить на улицу и смотреть на перемене за учениками или готовиться к уроку?Какая то нелепица.Почему все валят на учителей,обязаны- должны воспитывать,а на кой х... тогда родители?Все начинается с рождения и первых дней воспитания.Что подадут родители,то и получат в ответ.Наказание педагогов несправедливо!Если они не чувствуют за собой вины,пусть оспаривают это и борются за свою честь педагога и просто ЧЕЛОВЕКА!!!
  • Галина
    23.06.2017, 7:22:03
    5
    наказали тех кто не виновен
    Согласен, учителя и директор абсолютно не причем так же как и кл. руководитель. Что бы уж там УО моги найти, что бы их привлечь к выговору. помогли бы лучше , а то только наказывать все могут.
    • так
      23.06.2017, 8:34:32
      4
      Ну если школа не виновата, тогда можно считать:- Если на производстве случилось чп, то никто не виноват, кроме пострадавшего, так как он взрослый человек, пришёл работать по специальности на которую учился, значит сам несёт ответственность за свою безопасность.
  • LoL
    23.06.2017, 9:06:56
    4
    Ой-ой-ой, как у учителок пригорело, прямо вулканы из под юбок, запомните и перечитайте свои должностные инструкции и обязанности, что зайдя за забор школы, попав на территорию школы, ребенок находится под ответственностью директора школы, и остальных должностных лиц, и никто более за его безопасность и здоровье отвечать не будет.

    Псы: Сначала попустительством занимаются на протяжении многих лет, и все сходит с рук, все заминается в школах и детских садах, а как только вылезает в прессу, так "Мы нИ винАваты, он сам пришел в школу с пистолетом (пускай даже пневматическим) , как мы можем за таким количеством детей смотреть, детей плохо воспитали". А вы то для чего в школах?! для оказания услуг?! Или для воспитания будущих поколений, которые будут созидать в процессе своей жизнедеятельности?! Риторический вопрос!.
  • так не прав
    23.06.2017, 9:10:27
    1
    Взрослый человек сам несет за себя ответственность. Не привязался - полез, не бери - взял. Он обучался охране труда и безопасности на производстве. За несовершеннолетнего несут ответственность родители. Не сам же ученик купил пистолет. Значит родители оставили пистолет без присмотра и не объяснили отпрыску об опасности и ответственности.
    • так
      23.06.2017, 13:34:47
      4
      как знать...
      В Усинске и пиво, вино и курево, не сами дети покупают.
    • так
      23.06.2017, 19:12:17
      3
      прав
      Взрослый человек на работе,под началом директора,инженера по тех. безопасности и т.д. И они за него отвечают.
  • я
    23.06.2017, 9:37:14
    1
    Школа виновата!!! Школа купила пистолет, школа дала пистолет в руки мальчику! Ну и, соответмтвенно, задание-стреляй!!! О законы наши!!! А Управления образования вместо того, чтобы защитить директора, выслуживается перед городской администрацией. А что с родителями? Какое наказание им? Школа учит! Воспитывают родители!
    • LoL
      23.06.2017, 9:49:04
      2
      Кракатау АЗАЗАЗАЗАЗЗА
      А что учителя впервые видели что школьник приносит пистолет в школу, или учащиеся не видели и не говорили об этом учителям, почему не приняли никаких мер для предотвращения возникшей ситуации, а потому что халатно относятся к своим должностным обязанностям, потому что занимаются попустительством в отношении нарушения правил пребывания и поведения в школе, потому что просто наплевать на школьников и их родителей, на безопасность детей, вы нам за ремонт бабла занесите, на празднички скинтесь бабками, на учебнички занесите деньжат, а то у министерства образования денег ведь нет совсем, а как ответственность нести так школа тут ни при чем... Мерзкие, лживые, трусливые твари... УЧИТЕЛЬ - это звучит ГОРДО, но это не про вашу братию нынешнюю... Взрывайся дальше повесели нас еще...
      • Lolу
        23.06.2017, 10:56:05
        1
        Как же жалко Вас, сердешный! Вот прям обнять и плакать! Не нервничайте, откупорьте шампанского бутылку иль перечтите "Женитьбу Фигаро" - жизнь наладится!
        • LoLyy
          23.06.2017, 11:18:51
          1
          Жалко Вас убогих, сирых, не считающих нужным отстаивать свои права и законные интересы, плюющих на соблюдение законодательства должностными лицами, плюющих на то что должностное лицо хамит вам в лицо, а вы утираетесь и идете писать гневные постики в социальные сети, и потом ноющих по своим бетонным курятникам на кухнях что виновато правительство, правительство не дало работу, правительство не проследило за прокуратурой, правительство не проследило за безопасностью ваших детей, правительство вашими же руками давало взятку гаишнику чтобы права не отобрали за вчерашний праздник жизни, правительство давало взятку врачу в военкомате чтобы дитятко не призвали в армию... убогое сирое стадо овец, которое так и будет обсираться себе под ноги и блеять что, виноваты вокруг все кроме них, Законы написаны и приняты, Конституция РФ не отменена, так берите и требуйте выполнения норм права, но ведь это так сложно...
          • так
            23.06.2017, 13:44:58
            3
            "LoLуу"
            А вы из другого стада??? Из тех, кто погоняет стадом?? По законам живете, не нарушая? В ваших "постиках" вы спокойны и рассудительны? Не утираетесь от плевков должностных лиц, так прям и ходите, не утёртыми? И не в бетонном курятнике живёте??? В тереме?
            • Таку
              23.06.2017, 13:55:37
              1
              Таки-Табаки всякие АЗАЗАЗА
              Перечитайте пост выше, осмыслите его и возможно поймете к какой категории людей относится автор.
      • Е.А.
        23.06.2017, 17:58:43
        0
        LoL
        О каких деньгах Вы говорите? За 9 лет обучения дочери в школе я ни на один учебник денег не сдавала. На ремонты никто не собирал. Только раз в год по 500 рублей на канцелярию и другие нужды класса. Образование нам действительно обошлось бесплатно. Я целиком и полностью защищаю учителей. Пора уже их и медиков защищать от учеников и пациентов соответственно. Каждый норовит унизить и оскорбить.
  • Гость
    24.06.2017, 8:05:05
    1
    Наказать виновного
    Мальчишку в колонию-это воспитает и его и родителей! Тюрьма его сломает конечно,но раз он такой д****, значит нечего таким по городу гулять! На месте этой девочки мог оказаться любой ребенок,не думаете об этом? А учителей жалко, как им всем углядеть за целым стадом приматов,ведь не все в школу идут учиться,кто-то просто отсидеться и похулиганить!
  • учитель
    24.06.2017, 14:50:36
    0
    у нас всегда школа виновата. не надо забывать, что теперь школа оказывает образовательные услуги???!!! Если ученик приходит в школу и не хочет эти услугами пользоваться, что школе делать? Теперь (СУМАСШЕСТВИЕ в образовании!!) на повторное обучение можно оставлять только в 4 и 9 классе. Оболтусы переходят из класса в класс автоматом- опять школа виновата? Вот такие оболтусы (вина родителей и государства) и приходят повеселиться с пистолетами, сигаретами, пивом. У школы прав никаких- пожурили и ...... В Денисовке (многие помнят) был несчастный случай на охоте с детьми- опять школа виновата- не была проведена работа с родителями. Сколько можно всучивать несвойственную работу школе! А когда-то родителей наказывали???? Полный маразм в нашем государстве!!!! Слов нет! Е наказанным коллегам я искренне сочувствую. Можно много лет отлично работать и из-за одного дурака инфаркт получить. Крепитесь, коллеги!
    • TroLoLoLoLo
      24.06.2017, 15:10:28
      1
      Вы даже услуг то оказать не можете, дрессировка на ЕГЭ, и через месяц в голове у выпускника ветер, почитайте отзывы из ВУЗов какие биомассы школы выплевывают...Услуги...Кто их (оболтусов) переводит из класса в класс, не вы ли, чтобы показатели себе не портить и премию не резать, сами навыдумывли зачетов, контрольных и д****ьный график обучения, а теперь ноют...что ж вы молчали учителя когда систему меняли обучения, когда вводили 3 недели обучения + 1 неделю отдыха в которую дети шлепают в школу какие-то зачеты досдавать, а вы молчали в тряпку и часы себе набирали, когда вам новые программы дегенеративные вводили, которые большинство детей воспринимать не может, и занимаются с репетиторами чтобы одних двоек не было, а теперь мы услуги оказываем, а что услуга по безопасности ребёнка в школе не входит в ваш перечень?! А?! или мы только для того чтобы поорать на ребенка в школе и довести его до нервного срыва, а потом рассказывать какая я крутая и что у меня 3 высших образования на уроке детям (директор 2 школы).
    • учителю.
      24.06.2017, 15:31:53
      1
      .
      Сумашествие у родителей от ваших "образовательных услуг". Ваши услуги не выдерживают критики. Без репетиторов не экзамены сдать,ни в ВУЗ поступить. Почему репетиторы могут понятно для ученика объяснять предмет, который ему трудно даётся, а учитель сваливает на то, что у него в классе оболтусы учатся? Не от вашего ли профессионального учения становятся оболтусами? Слишком эмоционально-отрицательно для хорошего учителя написан ваш коммент. Хороший учитель никогда даже слабого и хулиганистого ученика не назовёт "дураком" Вы не учите, а зарабатываете на детях.
      • TroLoLoLoLo
        24.06.2017, 18:29:03
        1
        Потому что кто репетиторством занимается, правильно те же самые училки из школ, и нехило так по 500 рубчиков за 1 занятие лупить не регистрируясь при этом через налоговую, а сами ноют что у них денег нет и зарплата маленькая...Лицемерки.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 