В Усинске директор школы получила выговор после ранения ученицы из пистолета

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Усинска, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении ученика усинской школы №2 2001 года рождения. К настоящему времени установлено, что он днем 12 мая находился возле учебного заведения и произвел не менее шести выстрелов из пневматического пистолета марки Stalker S92 RL в сторону других учащихся школы. Подросток действовал из хулиганских побуждений, грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу. В результате стрельбы одна из учениц 2003 года рождения получила телесные повреждения в виде травмы глаза, от чего испытала физическую боль и моральные страдания.
Ведется расследование дела. Несовершеннолетнего допросили в качестве подозреваемого, он дал признательные показания.
Специалисты городского управления образования провели проверку школы№2, по результатам которой директору объявлен выговор. Кроме того привлекли к дисциплинарной ответственности заместителей по воспитательной работе и безопасности, классного руководителя стрелявшего и педагога по соцработе.
Прокуратура Усинска при проверке в школе нашла нарушения закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Директору внесено представление об их устранении.
Псы: Сначала попустительством занимаются на протяжении многих лет, и все сходит с рук, все заминается в школах и детских садах, а как только вылезает в прессу, так "Мы нИ винАваты, он сам пришел в школу с пистолетом (пускай даже пневматическим) , как мы можем за таким количеством детей смотреть, детей плохо воспитали". А вы то для чего в школах?! для оказания услуг?! Или для воспитания будущих поколений, которые будут созидать в процессе своей жизнедеятельности?! Риторический вопрос!.