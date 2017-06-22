На улицах Усинска будет проводиться ремонт участков теплосети

ООО «Усинская ТК»сообщает о проведении капитального ремонта участка теплосети на некоторых улицах поселка Парма и Усинска.

Ремонт будет осуществляться в пгт. Парма по ул. Мира -ул. 40 лет Победы (срок с 12.06.2017 по 24.07.2017), ул.Школьная ( срок с 09.07.2017 по 15.08.2017), ул. Аэродромная (срок с 12.06.2017 по 29.07.2017).

В Усинске по ул.Строителей — РЦ «Томлун» (срок с 05.06.2017 по 04.08.2017, 15.06.2017 по 28.07.2017) , ул. Парковая (срок с 12.06.2017 по 28.07.2017).