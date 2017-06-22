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22.06.2017 15:26
На улицах Усинска будет проводиться ремонт участков теплосети
ООО «Усинская ТК»сообщает о проведении капитального ремонта участка теплосети на некоторых улицах поселка Парма и Усинска.
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Ремонт будет осуществляться в пгт. Парма по ул. Мира -ул. 40 лет Победы (срок с 12.06.2017 по 24.07.2017), ул.Школьная ( срок с 09.07.2017 по 15.08.2017), ул. Аэродромная (срок с 12.06.2017 по 29.07.2017).

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В Усинске по ул.Строителей — РЦ «Томлун» (срок с 05.06.2017 по 04.08.2017, 15.06.2017 по 28.07.2017) , ул. Парковая (срок с 12.06.2017 по 28.07.2017).

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Комментарии (9)

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  • 123
    22.06.2017, 15:39:10
    3
    Как так? А где по традиции Молодежная?
    • Иванов
      22.06.2017, 20:00:48
      3
      говорили что будут Аллею доделывать вторую часть .... вот как сделают - сразу начнут ремонт ....:-)
  • 456
    22.06.2017, 16:21:50
    1
    Молодежная была в прошлом году
    • для 456
      22.06.2017, 17:23:14
      7
      Вы наверное новенький в городе. У нас в Усинске Молодежку ежегодно откапывают, так же как в районе ОРСа. Видимо при ремонте кто-то теряет кошелек и с приходом лета снова копают и начинают искать....
  • ну-ну
    22.06.2017, 18:09:51
    1
    а как же проезд транспорта по кругу? альтернативной дороги нет
  • Ээх
    22.06.2017, 19:10:17
    3
    Погодите. Вот как всем воду дадут. Так обязательно какайнить двор на молодежке разроют.
  • Shnek
    23.06.2017, 7:12:30
    2
    По ул. Строителей уже во всю идут работы..... обидно что деревья посаженные основателями этого годорода, отцами, дедами просто выкорчеваны и выброшены..... умом Россию не понять!
    • Ботаник
      23.06.2017, 10:23:18
      4
      А нафиг ваще теплотрассу ремонтировать - там же деревья посажены! Отцами - основателями!!! И долгой темной холодной зимой мы будем согреваться тёплыми воспоминаниями об отцах-основателях и радость наша от спасённых деревьев будет горячей и безмерной!
  • Феня
    25.06.2017, 16:10:28
    0
    Это понятно, что отцы-основатели. Но ремонт теплотрасс никто ещё не отменял. Или хотите зимой такую же аварию как в Парме.
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