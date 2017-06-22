За стрельбу из окна теперь придется принудительно отрабатывать

Житель усинского района отработает стрельбу из окна квартиры по администрации села.

Вечером 21 августа 2016 года проживающий в доме №12 по улице Пушкина в селе Усть-Уса местный житель, грубо нарушив общественный порядок и желая противопоставить себя обществу, из хулиганских побуждений умышленно выстрелил из ружья из квартиры в окно здания администрации, которое расположено по соседству. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело и обвинили в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Вину в инкриминируемом деянии сельчанин признал.

В тот вечер для сельчан в здании администрации, где часть помещений отведена дому культуры, организовали концерт и дискотеку, посвященные 95-летию Коми. По данным очевидцев, в результате выстрела никто не пострадал. Дробь только повредила окно на втором этаже.

Суд рассмотрел дело в особом порядке и вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Владилен Олофинский, КомиОнлайн