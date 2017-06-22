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22.06.2017 16:58
За стрельбу из окна теперь придется принудительно отрабатывать
Житель усинского района отработает стрельбу из окна квартиры по администрации села.
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Вечером 21 августа 2016 года проживающий в доме №12 по улице Пушкина в селе Усть-Уса местный житель, грубо нарушив общественный порядок и желая противопоставить себя обществу, из хулиганских побуждений умышленно выстрелил из ружья из квартиры в окно здания администрации, которое расположено по соседству. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело и обвинили в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Вину в инкриминируемом деянии сельчанин признал.

В тот вечер для сельчан в здании администрации, где часть помещений отведена дому культуры, организовали концерт и дискотеку, посвященные 95-летию Коми. По данным очевидцев, в результате выстрела никто не пострадал. Дробь только повредила окно на втором этаже.

Суд рассмотрел дело в особом порядке и вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Владилен Олофинский, КомиОнлайн

Комментарии (2)

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  • Нн
    22.06.2017, 21:30:48
    1
    Почти целый год не могли назначить наказание что ли??ппц.
  • Сава
    22.06.2017, 22:50:51
    1
    Имя героя в студию!!!
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