Белорус получил 8 лет строгого режима за убийство жителя Усинска

В Усинске к длительному лишению свободы приговорен вахтовик за убийство местного жителя.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему гражданину Республики Беларусь Павлу Кравченко. Он признан виновным в убийстве местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что обвиняемый приехал в Усинск на заработки. В сентябре 2016 года в одном из дачных домиков при распитии спиртного между ним и 50-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого молодой человек избил мужчину до потери сознания, после чего погрузил в автомобиль и вывез в карьер в районе поселка Парма. Там потерпевший пришел в себя и попытался убежать. Злоумышленник догнал его, удушил, а также нанес ему несколько ударов штыковой лопатой в область головы.

Приговором суда Кравченко назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.