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22.06.2017 20:24
Белорус получил 8 лет строгого режима за убийство жителя Усинска
В Усинске к длительному лишению свободы приговорен вахтовик за убийство местного жителя.
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Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему гражданину Республики Беларусь Павлу Кравченко. Он признан виновным в убийстве местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что обвиняемый приехал в Усинск на заработки. В сентябре 2016 года в одном из дачных домиков при распитии спиртного между ним и 50-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого молодой человек избил мужчину до потери сознания, после чего погрузил в автомобиль и вывез в карьер в районе поселка Парма. Там потерпевший пришел в себя и попытался убежать. Злоумышленник догнал его, удушил, а также нанес ему несколько ударов штыковой лопатой в область головы.

Приговором суда Кравченко назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Комментарии (12)

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  • Усинец
    22.06.2017, 21:13:46
    3
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  • им
    22.06.2017, 21:33:08
    12
    вахтовое убожество.
  • да
    22.06.2017, 21:57:38
    5
    народ звереет как в 90 х
  • Усинец
    22.06.2017, 22:05:53
    1
    Администрации
    Продавать алкоголь в городе при наличии местной прописки.
  • Яяя
    22.06.2017, 22:38:00
    10
    Ох...И эти уже вахтовики. На местных тут уже наезжают. Что бы он кукарекал на зоне с палкой в ж..е
  • Дон
    22.06.2017, 22:48:47
    7
    По трезвяни вряд ли такое бы сотворил. Дело не в том, что вахтовик. Синька - ч**!!!
  • Помню
    22.06.2017, 23:07:15
    5
    В прошлый раз писали что они распивали в вахтовом вагончике. И что когда он вывозил его заставил еще двух своих коллег поехать и заставил их копать яму. При них он добил его. А коллеги все же утром доложили начальству. А этот тип просил начальство дать время ему скрыться
    • Сеня
      22.06.2017, 23:35:48
      1
      Для помню
      Какой то абсурд.
  • Раз так
    23.06.2017, 10:23:48
    7
    Что за закон у нас дурной, за то что лишил жизни человека всего 8 лет !!! Смешно !
    • Разу
      23.06.2017, 10:38:39
      4
      Нормально
      Он же ничего не украл. а вот если бы украл, да еще у государства, так раскрутили б на полную катушку.
      Приехал вахтовик на заработки, вот и заработал восьмерик.
  • рр
    23.06.2017, 10:49:26
    2
    Белорус получил 8 лет. .. Как то национализмом попахивает заголовок статьи, тут и местные мочат друг друга.
  • Усинка
    23.06.2017, 13:21:32
    2
    Вообще то не 50 лет было местному!!!Молодой парень лет 30 не было.
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