<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

23.06.2017 07:17
Соцобслуживанием не удовлетворена почти половина населения

Онлайн-опрос Счетной палаты показал, что 48% респондентов не устраивает качество социального обслуживание, а 49% считают его недоступным.

article-26816-0_result.jpg

По мнению экспертов, у граждан есть объективные основания быть недовольными. В результате оптимизации сократилось количество центров социального обслуживания. Перечень услуг скуден, а компетенция соцработников порой оставляет желать лучшего. Проблему усугубляют сложности в оформлении документов и сокращение количества социальных центров.

На федеральном уровне уже предприняты меры по улучшению ситуации в социальной сфере. В январе 2015 года вступил в силу закон «Об основах социального обслуживания». Он предполагает переход от потребительской модели (раздачи продуктов) к модели активного сотрудничества, когда с помощью соцработника решаются жизненно важные вопросы, касающиеся образования, здравоохранения и трудоустройства.

Предложения по улучшению доступности социальных услуг были у 60% участников опроса Счетной палаты. Люди считают, что нужно упростить процедуру оформления документов, создать новые центры социального обслуживания и ужесточить отбор соцработников.

Комментарии (6)

Добавить комментарий
  • оленевод Бельдыев
    23.06.2017, 8:49:51
    2
    наберите в поисковике банки Сергей Гапликов в профессиональный праздник пожелал соцработникам «терпеть и крепиться».
    Это продолжение "денег нет но вы держитесь". А наши Усинские партайгеноссе даже поздравить не соизволили социальных работников за миссионерский труд.
  • ----------
    23.06.2017, 11:03:38
    1
    столкнулся с темой лично
    социальное обслуживание в Усинске - ОТСУТСТВУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ! Всё что делается администрацией лишь для показухи и отчётов . Пенсионерка 1940 года рождения - ни разу за всё время не приходил на дом ни один врач или соц работник - НИ РАЗУ !
    • так
      23.06.2017, 13:29:05
      1
      На столе-то как богато.....нарисовано....
  • ))
    23.06.2017, 19:59:08
    0
    Ага, бабушке только рафаэлки грызть.
  • Я
    24.06.2017, 3:44:32
    -4
    Да в этом Усинске все не так и все ахриневшие
  • гость
    27.06.2017, 20:04:51
    0
    а может нам самим, обычным жителям Усинска, взять списки людей, которым нужна помощь, взять и помочь. я думаю не трудно взять телефон и стребовать врача для пожилых людей.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 