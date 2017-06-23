Соцобслуживанием не удовлетворена почти половина населения

Онлайн-опрос Счетной палаты показал, что 48% респондентов не устраивает качество социального обслуживание, а 49% считают его недоступным.

По мнению экспертов, у граждан есть объективные основания быть недовольными. В результате оптимизации сократилось количество центров социального обслуживания. Перечень услуг скуден, а компетенция соцработников порой оставляет желать лучшего. Проблему усугубляют сложности в оформлении документов и сокращение количества социальных центров.

На федеральном уровне уже предприняты меры по улучшению ситуации в социальной сфере. В январе 2015 года вступил в силу закон «Об основах социального обслуживания». Он предполагает переход от потребительской модели (раздачи продуктов) к модели активного сотрудничества, когда с помощью соцработника решаются жизненно важные вопросы, касающиеся образования, здравоохранения и трудоустройства.

Предложения по улучшению доступности социальных услуг были у 60% участников опроса Счетной палаты. Люди считают, что нужно упростить процедуру оформления документов, создать новые центры социального обслуживания и ужесточить отбор соцработников.