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23.06.2017 09:50
В Усинске самый модный комар в мире

В эту среду, жители Усинска стали свидетелями модного преображения памятника Комару в студенческом сквере.

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Фото — пресс-служба администрации МО ГО "Усинск"

Ещё в середине мая среди образовательных организаций Усинска был объявлен конкурс «Комариное дефиле» (как один из этапов фестиваля «Комариные ночи Усинска»). Педагоги вместе со своими воспитанниками проявили не только фантазию, но и мастерство кройки и шитья, создавая, таким образом, для скульптуры комара яркие, красочные и полноценные костюмы.

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В конкурсе приняли участие пять команд из первой, четвёртой и пятой школ, усинского филиала УГТУ и УПТ. 21 июня конкурсанты представили на суд жюри свои работы с краткой презентацией. Об одной из них УН рассказала преподаватель уроков технологии первой школы, член комитета Усинского представительства МОД «Коми войтыр» Светлана Бадретдинова:

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– Свою работу мы выполнили в этностиле, на основе коми национального костюма. Считаю, что такой вид «одежды» повысит интерес усинцев к истории, традициям и культуре коренного населения республики. А её красочный вид придаст хорошее настроение, украсит город в серый или дождливый день, а у тех, кто впервые увидит «одетых» комаров, вызовет приятное удивление.

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Что ж, перед жюри стоит сложная задача выбора победителя, поскольку каждая модель интересна и уникальна. Объявление результатов конкурса и награждение состоятся на праздновании Дня молодёжи, 25 июня, после чего скульптуру комара «оденут» в костюм, признанный лучшим.

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(с) Газета «Усинская Новь».

Комментарии (16)

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  • Ирина Сатдарова
    23.06.2017, 10:51:11
    0
    мимимитр зашкаливает
  • LoL
    23.06.2017, 11:24:02
    6
    Освоение бюджетных средств прошло успешно, о целесообразности проводимого мероприятия и его смысловой нагрузке речи быть не может...

    Псы: Зато на строительство детских садиков в Усинске на бюджетные средства выделено аж НИЧЕГО, и строить будут как обычно нефтяники...

    ПРАЗДНЫЙ АБСУРД ПОВСЕМЕСТНО...
    • Гость
      23.06.2017, 12:28:15
      2
      Абсурд ныть и ничего не делать. Ребята постарались, проявили фантазию. Уважение им и благодарность
    • Олимп
      24.06.2017, 11:19:16
      2
      О боже! Сколько же денег было освоено администрацией! Наверняка пару миллиардов! Какой простор для воровства бюджетных денег! Это же целых несколько костюмов пошить нужно! Наверняка, если бы не стали проводить этот "конкурс для мажоров", то денег хватило бы на строительство детских садиков! Интересно, а какая вообще целесообразность бывает у детских конкурсов? Дороги от них ровнее не становятся, садики не строятся, зарплаты не растут. Может вообще все эти ненужные детские конкурсы отменим?)
  • Геннадий Букин
    23.06.2017, 11:31:50
    5
    Смысл этого мероприятия - непонятен! Так, для галочки и при отсутствии фантазии в нашем городе (видимо) всё чаще будут появляться арт-объекты типа "Волги" разукрашенной или "затоптанного" массива в близи с новым молодёжным центром. Но всё бы ничего, но перед тем как натягивать на комара одежду могли бы фундамент привезти в порядок, ведь знали, что будут фотографировать и обсуждать. Ну просто нет слов.... так происходит, когда делается формально
    • -=-=
      24.06.2017, 10:05:05
      2
      молодцы
      Может для того, чтобы просто УЛЫБНУТЬСЯ, а не ныть по поводу и без подвода.
      Видно мы давно уже не дети, а трухлявые старики...
  • Житель
    23.06.2017, 11:32:04
    5
    Это мероприятие какой то очень, очень умный человек придумал, ничего мы не понимаем.
  • Александр
    23.06.2017, 11:53:03
    8
    А давайте памятник нефтяника оденем!
    • LoL
      23.06.2017, 11:55:01
      0
      АЗАЗАЗА
      Да нефтяник на полощади и так с протянутой рукой стоит, надо сходить позолотить ручку...
  • ))
    23.06.2017, 12:25:16
    2
    ЗДОРОВО!
    Здорово, а то один костюм Деда мороза -синий и красный. А тут вон какое разнообразие.
    Молодцы мастерицы!!!
  • красиво!
    23.06.2017, 12:51:09
    0
    интересно придумали
    • так
      23.06.2017, 13:30:42
      5
      Чем бы дитя не тешилось, лишь бы.... пиво по подъездам не пили...
  • Ыыыыы
    23.06.2017, 15:43:27
    -3
    Лучше бы дороги сделали, чем комарами заниматься!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • иииии
      23.06.2017, 15:47:13
      5
      Ученики что ли вам дороги делать будут7
  • Комариха
    23.06.2017, 23:00:40
    -1
    Мой друг комар смотрится красивее всех в коми наряде.Этому наряду 1-е место!!!
    • TroLoLoLoLo
      24.06.2017, 15:16:56
      0
      Обкомарились штоль уже
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