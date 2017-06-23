В Усинске самый модный комар в мире

В эту среду, жители Усинска стали свидетелями модного преображения памятника Комару в студенческом сквере.

Фото — пресс-служба администрации МО ГО "Усинск"

Ещё в середине мая среди образовательных организаций Усинска был объявлен конкурс «Комариное дефиле» (как один из этапов фестиваля «Комариные ночи Усинска»). Педагоги вместе со своими воспитанниками проявили не только фантазию, но и мастерство кройки и шитья, создавая, таким образом, для скульптуры комара яркие, красочные и полноценные костюмы.

В конкурсе приняли участие пять команд из первой, четвёртой и пятой школ, усинского филиала УГТУ и УПТ. 21 июня конкурсанты представили на суд жюри свои работы с краткой презентацией. Об одной из них УН рассказала преподаватель уроков технологии первой школы, член комитета Усинского представительства МОД «Коми войтыр» Светлана Бадретдинова:

– Свою работу мы выполнили в этностиле, на основе коми национального костюма. Считаю, что такой вид «одежды» повысит интерес усинцев к истории, традициям и культуре коренного населения республики. А её красочный вид придаст хорошее настроение, украсит город в серый или дождливый день, а у тех, кто впервые увидит «одетых» комаров, вызовет приятное удивление.

Что ж, перед жюри стоит сложная задача выбора победителя, поскольку каждая модель интересна и уникальна. Объявление результатов конкурса и награждение состоятся на праздновании Дня молодёжи, 25 июня, после чего скульптуру комара «оденут» в костюм, признанный лучшим.

(с) Газета «Усинская Новь».