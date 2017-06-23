В стране появится Кодекс защиты прав потребителей

В кодексе будут собраны уже действующие нормы закона «О защите прав потребителей» и других актов, например, об обязанности продавцов принимать карты «Мир» и отмене «мобильного рабства». Также в документ в соответствии с нормами международного права могут быть включены и новые пункты, в том числе о распространении действия кодекса на потребителей госуслуг.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Кодексе будут гармонизированы нормы действующего законодательства, не всегда согласующиеся между собой. Соответствующие предложения и результаты разработки Кодекса ведомство направит президенту до 1 декабря.

— В числе особо значимых вопросов, которые предстоит решить до 1 декабря 2017 года, — подготовка предложений по кодификации законодательства РФ о защите прав потребителей, состоящего сегодня из большого массива нормативных правовых актов, не во всем и не всегда гармонизированных между собой, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Любая кодификация несет с собой удобство применения. Когда нормы сведены в кодексе, их гораздо удобнее использовать, чем когда они «разбросаны» в разных законах. Соответственно, может быть меньше ошибок и сложностей в работе судов, Роспотребнадзора, юристов.

Напомним, что с 2010 года общее число обращений в территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора по защите прав потребителей возросло практически вдвое: в 2010 году в службу поступило 357 тыс. претензий, а в 2016-м — уже 695 тыс.