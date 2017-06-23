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23.06.2017 12:05
По факту гибели рабочего на буровой в Усинске возбуждено уголовное дело

В Усинске расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Об этом трагичном случае сообщала редакция "Усинск.Онлайн" 14.04.2017г.

Как пояснили "Комиинформу" в прокуратуре Усинска, в ходе предварительного следствия установлено что мастер ООО "Буровая компания "Евразия" вместе с механиком, занятым на вышкостроении ООО "ВМУ", находились на кусте 18-ГС Усинского месторождения. С 15.00 до 16.00 часов работник "Буровая компания "Евразия", личность которого не установлена, имея ответственность за соблюдение правил безопасности при ведении монтажных работ, в нарушение правил безопасности допустил на мобильную буровую установку работников.

В ходе монтажных работ два сотрудника упали с роторного основания, и, пролетев более шести метров, упали на землю. В результате один из них получил катотравму, ЗЧМТ, сотрясения головного мозга, ЗТГК, переломы четырех ребер слева, гемоторакс слева, подкожную эмфизему слева в стадии разрешения, перелом поперечных отростков LI, L2 справа, посттравматический пневмонит слева.

Второй работник получил открытый перелом со смещением слева большой берцовой кости, рваные раны, внутреннее кровотечение, перелом кости предплечья слева, закрытую черепно-мозговую травму, смещение головного мозга, ушибленную рану лба.

Пострадавших доставили в ГБУЗ РК "Усинская ЦРБ", где второй работник скончался. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Усинску СУ СК по Коми, устанавливаются обстоятельства несчастного случая. В настоящее время допрошены работники и руководство ООО "Буровая компания "Евразия", направлены поручения и запросы в государственные органы.

Комментарии (12)

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  • q
    23.06.2017, 12:31:05
    16
    " работник "Буровая компания "Евразия", личность которого не установлена, имея ответственность за соблюдение правил безопасности "

    это как? Никто не сознается?
    • КалоШ
      23.06.2017, 15:45:50
      5
      Ну кто то уз начальства скомандовал на вышку залезать, а теперь молчит про это. но это не точно)
  • гость
    23.06.2017, 12:36:26
    4
    фигасе они там травмы получили упав с 6 метров. Сколько раз они упали ?
  • LoL
    23.06.2017, 12:46:43
    8
    Всё как всегда, несчастный случай, а не преступная халатность, неизвестный ответственный - и простые работяги не имеющие допуска до работ на высоте, чудеса да и только в нашем королевстве, а СОСИСКИ (СОСУСК) как обычно найдут крайнего козла отпущения, и всё вернется на круги своя...
  • -_-
    23.06.2017, 13:01:40
    6
    личность которого не установлена
    Оо это как вообще???
  • 123
    23.06.2017, 14:29:45
    9
    фразу "личность которого не установлена" нужно правильно читать "стрелочник еще не назначен"
    • Православный джихад
      23.06.2017, 14:37:06
      0
      Не каждый захочет на себя взять смерть человека, и нанесения тяжкого вреда здоровью второму человеку
  • Северный
    23.06.2017, 19:27:03
    10
    В таком случае, судя по тексту в Буровой компании "ЕВРАЗИЯ" работают работники с неустановленными личностями! Может проще засадить все руководство БКЕ лет на 25, за халатность, за вранье в СМИ? Как это на кустовой площадке находятся неустановленные личности, ведь на объекты ЛУКОЙЛА даже звери входят по персональным пропускам!
  • куку
    23.06.2017, 21:39:04
    1
    на объекты ЛУКОЙЛА даже звери входят по персональным пропускам!
  • Михаил
    24.06.2017, 7:16:56
    0
    Так, в итоге, что послужило причиной НС? Падение второй секции вышки? Или падение с подроторного основания?
  • Наталья
    24.06.2017, 11:01:26
    0
    Это только в "Евразии" работают неустановленные личности? Глупость однако))))))
  • НеВрач
    26.06.2017, 9:41:48
    0
    "...гемоторакс слева, подкожную эмфизему слева в стадии разрешения, перелом поперечных отростков LI, L2 справа, посттравматический пневмонит слева." - ясно. понятно.
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