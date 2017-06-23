Ложные вызовы пьяниц отвлекают полицейских от работы

Нетрезвые граждане сообщают в правоохранительные органы о странных "преступлениях".

В полицию обратился мужчина, который пришёл в увеселительное заведение, по его словам, сразу с тремя "айфонами". Все устройства он выложил на свой столик, а позже вдруг обнаружил, что одного аппарата нет. Он позвонил полицейским, которые, прибыв на место преступления, начали работать: опрашивали свидетелей, проверяли записи камер видеонаблюдения. Сам же потерпевший направился в отдел, где до полночи давал показания, писал заявления и очерчивал круг подозреваемых.

Когда же он, спустя несколько часов, вернулся домой, вдруг обнаружил, что "потерянный" телефон ждёт его дома. Позже мужчина вспомнил, что телефон с собой не брал вовсе.

Ещё один мужчина позвонил в полицию и заявил, что у него украли в одном из кафе Пармы портмоне с документами и деньгами. Полицейским не удалось найти ни одного подозреваемого, а после осмотра заявителя портмоне нашли в его куртке - оно провалилось в дыру в кармане и находилось в подкладе.

Уголовные дела по данным фактам, естественно, возбуждены не были, но вот к административной ответственности оба гражданина, вполне вероятно, будут привлечены за ложный вызов.

Необходимо отметить, что подобные вызовы лишь отвлекают полицейских от разбирательств по настоящим преступлениям, особенно в тех случаях, когда реакция правоохранителей не требует отлагательств.

(с) Усинск.Онлайн