"Снайперы" портят автомобили усинцев

Неизвестные стреляют из "пневматики" по транспорту на стоянках.

В полицию уже неоднократно обращались усинцы с жалобами на отверстия и царапины на припаркованных автомобилях.

Так, на минувшей неделе владелец Toyot'ы, припаркованной возле "Норд-Хауса", обнаружил отверстия от пулек. Эксперты выясняют, откуда были произведены выстрелы, но уже сейчас понятно, что это было мощное оружие - до ближайшего дома - 50 метров.

Также хулиганы разбивают плафоны освещения, фонари, лампочки - и тоже с использованием "пневматики".

Полицейские пока не могут обнаружить вредителей, но уже имеются определенные наработки. В частности, свидетели утверждают, что так хулиганят вооруженные школьники.

(с) Усинск.Онлайн