23.06.2017 15:35
"Снайперы" портят автомобили усинцев
Неизвестные стреляют из "пневматики" по транспорту на стоянках.
В полицию уже неоднократно обращались усинцы с жалобами на отверстия и царапины на припаркованных автомобилях.
Так, на минувшей неделе владелец Toyot'ы, припаркованной возле "Норд-Хауса", обнаружил отверстия от пулек. Эксперты выясняют, откуда были произведены выстрелы, но уже сейчас понятно, что это было мощное оружие - до ближайшего дома - 50 метров.
Также хулиганы разбивают плафоны освещения, фонари, лампочки - и тоже с использованием "пневматики".
Полицейские пока не могут обнаружить вредителей, но уже имеются определенные наработки. В частности, свидетели утверждают, что так хулиганят вооруженные школьники.
(с) Усинск.Онлайн
Понять не можем с какого окна стреляют.
Так-то большинство детей у нас делом занимаются.