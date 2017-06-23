<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

23.06.2017 15:35
"Снайперы" портят автомобили усинцев
Неизвестные стреляют из "пневматики" по транспорту на стоянках.
yvy.jpg

В полицию уже неоднократно обращались усинцы с жалобами на отверстия и царапины на припаркованных автомобилях.

Так, на минувшей неделе владелец Toyot'ы, припаркованной возле "Норд-Хауса", обнаружил отверстия от пулек. Эксперты выясняют, откуда были произведены выстрелы, но уже сейчас понятно, что это было мощное оружие - до ближайшего дома - 50 метров.

Также хулиганы разбивают плафоны освещения, фонари, лампочки - и тоже с использованием "пневматики".

Полицейские пока не могут обнаружить вредителей, но уже имеются определенные наработки. В частности, свидетели утверждают, что так хулиганят вооруженные школьники.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (15)

Добавить комментарий
  • BBBBBBB
    23.06.2017, 15:40:59
    7
    Пообшаться бы с его родителями!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • LSD
      26.06.2017, 8:19:26
      1
      Его родители тебе все простят за 0,5 водочки.
  • ЛУНТИК
    23.06.2017, 15:58:17
    4
    При чем тут ближайшие дома и мощное оружие?!!! могут и метра пальнуть проходя мимо...
    • Сергей
      23.06.2017, 16:00:24
      8
      Сейчас винтовки есть, с сорока-пятидесяти метров доску пятидесятку пробивают на вылет обычной пулькой
  • Значит
    23.06.2017, 16:12:53
    16
    Молодняк, в усинске дети в основном дегенераты, это я вам как не местный скажу. Таких имбицилов мало где видел объездив всю Россию.
  • 123
    23.06.2017, 16:13:39
    14
    Живём на строителей 13,тоже на лобовом стекле мелкие сколы ,сволочи поймают вас уроют заживо мрази малолетние
  • Катя
    23.06.2017, 16:29:45
    5
    С 15 общаге постоянно тоже стреляют , по соседской машине стрельнули пару раз.
    Понять не можем с какого окна стреляют.
  • Qwerty
    23.06.2017, 18:29:27
    5
    Рано или поздно найдутся
  • Алекс
    23.06.2017, 19:11:52
    13
    Запретить продавать детям пневматику. Интернет сделать по паспортам. Меньше сооблазнов-меньше дегенератов.
  • Аня
    23.06.2017, 19:29:56
    7
    Ужас что за дети...Скоро с балконов по прохожим стрелять будут....
  • усинка
    23.06.2017, 20:04:28
    0
    Почему вы пишете, что стреляют только подростки, Приполярная 10 стреляли в лобовое стекло автомобиля и не одного, знаю, что это работа не подростков, но как говорят не пойман , не вор.
  • Гоу
    23.06.2017, 21:56:26
    4
    Поймать бы выродков и набить что бы руки отсохли!!!
    • гость
      24.06.2017, 8:40:42
      -1
      Гоу
      Аха а он потом заяву накатает побои снимет и фиг ты докажешь что не верблюд.
      • -=-=
        24.06.2017, 9:59:42
        3
        Ещё не поймали виноватых, а уже решили, что большинство детей дегенераты. Есть на кого свалить по по каким-то непонятным свидетелям,которые не помнят ни одного стрелявшего?. А может и не дети-хулиганы,а завистливые людишки или вредители из непонятно откуда.
        Так-то большинство детей у нас делом занимаются.
  • дауж
    24.06.2017, 21:48:38
    2
    все равно ведь попадутся. Ох и весело будет родителям доказывать, что их ребенок лучше всех и кошки не обидит. Каникулы, родители на работе, а подростки развлекаются....
Последние комментарии
Последние объявления
   
 