Рейды КПДН выявили в Усинске 13 подростков гуляющих после 22:00

Лето – жаркая пора во всех отношениях. По статистике, именно в этот период увеличивается количество преступлений, совершённых подростками. Причем, именно эти ребята на период летних каникул остаются в категории незанятых: незанятых трудоустройством, спортом, летним отдыхом в детских специализированных лагерях.

Территориальной Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся межведомственные рейды по излюбленным местам сбора подростков. Это помогает не только держать на контроле проблемных ребят и выявлять юных правонарушителей, но и осуществлять надзор за соблюдением «комендантского часа».

Согласно закону Республики Коми подросткам запрещено с 22.00 до 06.00 находиться на улице и в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей. Если речь идёт об учебном годе, то к этому добавляется ещё и запрет на посещение культурно-развлекательных заведений в урочное время, если это не предусмотрено планом учебно-воспитательной работы и дети находятся, к примеру, в кинотеатре без своего учителя.

С начала года комиссией проведено 20 рейдов по городу и выявлено 13 несовершеннолетних без сопровождения родителей. Среди них есть и в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, это ещё одна проблема среди несовершеннолетних. Часто именно алкоголь становится тем самым катализатором, который «снимает барьеры» и подталкивает ребёнка на совершение преступления.

Комиссия по делам несовершеннолетних столкнулась с еще одной проблемой, навеянной неразумными модными тенденциями – это экстремальные селфи. Не обошла опасная мода и Усинск.

По словам представителей Комиссии по делам несовершеннолетних участились случаи, когда усинские подростки срывают замки проникают на крыши домов, в заброшенные здания для того, чтобы сделать такой снимок.

В современном мире тяга подростков к опасным развлечениям растет, трагедий с участием детей становится больше. Пример – игры с пневматическим оружием. Причем некоторые опасные «игрушки» были куплены самими же подростками через Интернет. А все от того, что зачастую родители не контролируют «сетевую» жизнь своего ребенка: посещаемые им сайты, покупки через интернет. Зафиксировано уже несколько уголовных дел на эту тему. Некоторые из этих случаев имели печальные последствия жизни и здоровья несовершеннолетних.

Таким образом, очевидно, что требуется более обратить внимание, в первую очередь – родителям, на те вещи, которые дети покупают через Интернет, приносят в школу или во двор. Вполне возможно, что некоторые из них могут быть опасны для здоровья и жизни.

Ситуации бывают разными, но неизменным остаётся одно: уважаемые родители, будьте всегда внимательны к своим детям, старайтесь разделять их интересы и быть в курсе событий, происходящих в их жизни. Только при таком отношении сложный подростковый период пройдёт для ребёнка и вашей семьи без особых трудностей, и уж точно без участия инспекторов по делам несовершеннолетних.