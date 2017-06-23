<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

23.06.2017 17:25
Подтопленных территорий по усинскому району нет
На сегодня, 23 июня 2017 г., подтопленных домов и территорий нет, сообщает ЕДДС муниципального образования городского округа «Усинск».
danisovka.jpg

Напомним, что в зоне подтопления оказались пять сельских населенных пунктов — Праскан, Захарвань, Колва, частично село Усть-Уса и деревня Васькино. Паводковая ситуация на сегодня стабилизировалась, сообщает пресс-служба мэрии Усинска.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РК принято решение о проведении дезинфицирования во всех подтопленных домах. Вакцинация будет проводиться с 26 июня. Будут привиты 89 человек, в том числе 21 ребенок.

С 19 июня 2017 года, в зоне подтопления работает комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления. Часть заявлений от жильцов ранее подтопленных домов уже собрано. Работа по оценке ущерба продолжается.

Порядок выделения и расходования средств резервного фонда администрации Усинска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий определен официальным Постановлением МО ГО «Усинск» от 06 апреля 2016 года № 532 «Об утверждении Положения о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», в ЕДДС по телефону «23215». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «010» или «101».

Комментарии (4)

Добавить комментарий
  • ))))))
    23.06.2017, 18:12:47
    4
    простите,что не по теме(
    Какая ж это падла дала распоряжение скосить такую красоту,в виде одуванчиков??????Кому они мешали??!!(((Было ярко,красиво и солнечно(((((а сейчас убогое зрелище((((Д****ы б...ть(((
    • ...
      23.06.2017, 18:14:32
      -5
      Хорошо, что скосили. Они уже отцветать начинают, понесут на себе всякую пыль, в глаза и нос лезть будут.
      • ))))))
        23.06.2017, 18:41:03
        7
        я валяюсь!!!!!
        вонь с Головных и вода с крана вонючая вас не колышит,а одуваны помешали((((
  • ххх
    23.06.2017, 21:30:53
    5
    Точно Д........лы!!!!!!!!!!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 