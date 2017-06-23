Подтопленных территорий по усинскому району нет

На сегодня, 23 июня 2017 г., подтопленных домов и территорий нет, сообщает ЕДДС муниципального образования городского округа «Усинск».

Напомним, что в зоне подтопления оказались пять сельских населенных пунктов — Праскан, Захарвань, Колва, частично село Усть-Уса и деревня Васькино. Паводковая ситуация на сегодня стабилизировалась, сообщает пресс-служба мэрии Усинска.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РК принято решение о проведении дезинфицирования во всех подтопленных домах. Вакцинация будет проводиться с 26 июня. Будут привиты 89 человек, в том числе 21 ребенок.

С 19 июня 2017 года, в зоне подтопления работает комиссия по сбору документов для выполнения компенсационных выплат, жителям, попавшим в зону подтопления. Часть заявлений от жильцов ранее подтопленных домов уже собрано. Работа по оценке ущерба продолжается.

Порядок выделения и расходования средств резервного фонда администрации Усинска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий определен официальным Постановлением МО ГО «Усинск» от 06 апреля 2016 года № 532 «Об утверждении Положения о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Усинск» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», в ЕДДС по телефону «23215». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «010» или «101».