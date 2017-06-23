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23.06.2017 18:18
Усинск по-прежнему будет муниципалитетом-донором
Дискуссия о методике распределении субсидий между муниципалитетами вызвала споры в Госсовете.
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На заседании Государственного Совета Коми 22 июня депутаты рассмотрели два десятка проектов законов и постановлений. «КомиОнлайн» подготовил интересный материал и знакомит с самыми важными и интересными из них. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

После утверждения отчета об исполнении бюджета за прошлый год, который мало кому уже интересен в середине этого года, парламентарии рассмотрели законопроект, вводящий новую методику распределения дотаций местным бюджетам. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований существует в регионе с 2005 года, и все это время действовал принятый десятилетие механизм. В Минфине его усовершенствовали, включив в формулу новые параметры, но суть от этого не изменилась: деньги из богатых городов – Сыктывкара, Ухты и Усинска – перераспределяются в бедные районы. Такой подход в принципе не устраивает часть депутатов, считающий, что это приводит к иждивенчеству одних муниципалитетов и отсутствию стремления наращивать доходы у других. Другие парламентарии ссылались на протесты с местах. Законопроект обсуждали почти час, но сумели принять только в первом чтении. В итоге Минфин во время работы над бюджетом на 2018-2020 годы будет пользоваться старой методикой.

Не менее жаркими были споры и по законопроекту, предусматривающий льготные тарифы по теплу и воде для прочих потребителей (соцучреждения, предприятия, малый бизнес) на селе. В первой половине этого года тарифы для них не повысились, а вот с 1 июля могли увеличиться на 50-70 процентов. Поэтому правительство нашло деньги, чтобы рост составил не более 25 процентов. Разница между льготными и экономически обоснованными тарифами в виде компенсации будет перечисляться поставщикам ресурсов. Еще весной, когда этот закон был принят в первом чтении, многих не устраивал такой большой рост – 25 процентов. В правительстве ссылались на отсутствие денег на покрытие убытков, но парламентарии сумели договориться о том, чтобы рост составил 15 процентов. Однако на заседании вновь произошла дискуссия – одни предлагали, чтобы роста вообще не было, другие хотели вычленить из группы прочих потребителей малый бизнес и повысить им тарифы, как и населению, – всего на 4 процента. Едва-едва нашлось необходимое число депутатов, поддержавших этот законопроект.

Внесены поправки в республиканский закон, регламентирующий деятельность регионального фонда капремонта. Согласно изменениям, капитальный ремонт в домах, пострадавших в результате аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, будет производиться без включения таких зданий в краткосрочный план. Объем работ ограничен – в случае необходимости работники лишь ликвидируют последствия аварий и чрезвычайных ситуаций.

Чтобы народные дружинники выгляди единообразно, а не кто во что горазд, решено закупить для них специальные жилеты-накидки. Мало того что они, скорее всего, будут какого-нибудь кислотного цвета, так еще и светиться будут. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность народных охранников в темное время службы и чтобы люди, увидев и узнав дружинника, чувствовали себя спокойнее. Вот только казакам не очень понравились светоотражающие элементы.

С реализацией закона о тишине в Коми не все в порядке. Дело в том, что составлением протоколов занимаются работники местных администраций и делают это плохо. Реально наказывается всего 5 процентов правонарушителей. Было бы проще, если бы протоколы составляли сотрудники полиции. Но для этого республике надо заключить соглашение с МВД России и оплачивать их работу. Но прежде чем заключить договор, надо выбрать орган госвласти в Коми, который бы контролировал весь процесс. Им станет Минюст Коми – соответствующие поправки внесены в закон об административной ответственности.

Комментарии (24)

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  • усинка
    23.06.2017, 19:48:24
    12
    Господи, как же все уныло и убого, опять Усинск -донор , опять повышение тарифов на вся и все. Радуемся только за дружинников и за их кислотного цвета жилеты.
  • 12345
    23.06.2017, 19:58:22
    12
    Я правильно понимаю, что Безрук и Оборонков, будучи депутатами Госсовета, приняли этот закон, а теперь никто отменить не может его?))) Ох годе-депутаты)) Ладно Оборонков - он неместный, но Безрук-то... Жаль, что это только сейчас вскрывается
    • 3,14здец
      23.06.2017, 21:08:02
      5
      им то что, их миллиардам ничто не угрожает.
      • 123
        24.06.2017, 0:36:01
        2
        Хлебокомбинат продали - можно и проголосовать, подумаешь дотации какие-то))
    • Яг Морт
      25.06.2017, 22:49:00
      1
      Какой такой Оборонков?
      Лейфрид там уже, хотя с учетом той скорости как они меняются уследить сложно....
  • у меня вопрос
    23.06.2017, 21:24:14
    19
    опубликуйте пожалуйста позицию наших депутатов и администрации. Какие ответы были подготовлены и как отстаивали "деньги" Усинска наши избранники!
  • Имя *
    23.06.2017, 21:41:13
    15
    Почему город донор такой убогий, убитый, ущербный и зачуханый?
  • Фамилия
    23.06.2017, 21:55:48
    7
    Потому что донор .
    • Отчество
      23.06.2017, 22:02:07
      0
      Потому что налоговая система всей Федерации так устроена. Иначе бы территория России состояла из суверенных княжеств, богатых и бедных. Богатые их поглощали бы и распределяли свои доходы на эти территории. Но единства страны не было бы.
      А нам бы всего чуть чуть: миллиард на все дороги всего на 5 лет. И Усинск бы выглядел достойно. Хотя он и так на фоне остальных районов достоен.
      • Йоу
        23.06.2017, 23:33:40
        17
        Задрыпаный Усинск на фоне задрыпаной Коми может и достойно, но после отпуска сюда возвращаться до мерзости противно
        • уцй
          24.06.2017, 6:29:42
          10
          Природа украсила Усинск красивыми цветами бесплатно . И то скосили. На западе деревья не срубают. бережно к природе относятся. А на улице строителей перерыли и деревья на боку лежат. Корни на боку. Их даже если опять посадить , они будут плохо расти. Зеленых на вас нет. Уроды!!!!!
          • так
            24.06.2017, 9:49:27
            4
            Мне тоже не понятно зачем теплотрассу делать под газонами,а не под, допустим, тротуаром. Тротуар и сам требует время от времени ремонта- это неизбежно, а деревья на газонах могут столетиями расти и радовать жителей.
        • Скатертью дорога
          24.06.2017, 18:56:13
          4
          Один раз не вернись,и будет хорошо.
    • так
      24.06.2017, 9:44:09
      0
      Потому, что ему шоколадку не дали, после донорства, как положено, только "Алкомаркет" около школ....
  • гость
    24.06.2017, 6:25:30
    4
    йоу оставайся там че вы претесь в усинкс
    • Йоу
      24.06.2017, 7:47:27
      -1
      Лично я не прусь, а возвращаюсь, но надеюсь споро свалить из этого убожества
  • )))
    24.06.2017, 7:51:30
    3
    Вали вали отсюда огородами
  • Геннадий Букин для редакции УО
    24.06.2017, 9:12:47
    10
    Предложение и пожелание: после принятия столь важных для города решений Гос советом почему бы вам не публиковать официальные ответы Усинских депутатов,Главы города и руководителя Администрации. Дмую жителям будет интереснее читать мнения и позицию наших властей, чем переписанный текст из других источников. Два очень важных вопроса обсуждали, которые затрагивают будущее Усинцев, а мы не знаем, что думают по этому поводу наши избранники.
    • Меня зовут
      24.06.2017, 9:22:00
      8
      Думается что тем кого ты перечислил, глубоко все равно и они ни чего не думают по этому вопросу. У них уже давно дома и квартиры в других регионах и они не связывают себя и город. Тупо досидеть тихо мирно до определенного момента что бы ни кто не трогал и свалить на радостях
      • так
        24.06.2017, 9:52:45
        6
        для тех, кого зовут
        Вероятно поэтому он и сделал такое предложение и пожелание, чтобы работали с населением, пока не свалили.
        • согласен
          24.06.2017, 11:02:20
          6
          очень хотелось бы чтобы с властью была двустроння связь. Чтобы с нами считались. А то извините наши избранники счиатают, что чем чаще у Серова в телевизоре появляются, тем больше добрых дел сделано. Очень обидно, что нет человека-руководителя, который взял бы всё и поменял, настроил всех на работу с людьми.
    • Я
      24.06.2017, 20:21:06
      1
      Вот
      Наши" избранники" амебы!!!
  • Несбыточные мечты....
    24.06.2017, 11:17:13
    8
    Усинск по-прежнему будет муниципалитетом-донором..... , пока власти не будут отстаивать интересы города и горожан , а не думать только о должности , дальнейшем росте в сторону Москвы , сыкта уже не в счёт, со всеми вытекающими.....
  • усинка
    24.06.2017, 22:41:56
    5
    НЕ В ТЕМУ
    24 апреля этого года на этом сайте была статья "в Коми пересмотрят нормативы оплаты электричества в строке ОДН" Новые тарифы должны подготовить к 1 июня. Т.к Коми входит в красную зону ( максимальные нормативы) по стоимости электроэнергии в счете за ОДН. Регион должен до 1 июня пересмотреть завышенные нормативы. Для этого муниципалитеты должны оперативно предоставить необходимую информацию в министерство строительства,тарифов ЖК и дорожного хозяйства Коми для новых расчетов. Хотелось бы узнать наша администрация предоставила до 1 июня всю информацию для перерасчета тарифов на ОДН?
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