Усинск по-прежнему будет муниципалитетом-донором

Дискуссия о методике распределении субсидий между муниципалитетами вызвала споры в Госсовете.

На заседании Государственного Совета Коми 22 июня депутаты рассмотрели два десятка проектов законов и постановлений. «КомиОнлайн» подготовил интересный материал и знакомит с самыми важными и интересными из них. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

После утверждения отчета об исполнении бюджета за прошлый год, который мало кому уже интересен в середине этого года, парламентарии рассмотрели законопроект, вводящий новую методику распределения дотаций местным бюджетам. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований существует в регионе с 2005 года, и все это время действовал принятый десятилетие механизм. В Минфине его усовершенствовали, включив в формулу новые параметры, но суть от этого не изменилась: деньги из богатых городов – Сыктывкара, Ухты и Усинска – перераспределяются в бедные районы. Такой подход в принципе не устраивает часть депутатов, считающий, что это приводит к иждивенчеству одних муниципалитетов и отсутствию стремления наращивать доходы у других. Другие парламентарии ссылались на протесты с местах. Законопроект обсуждали почти час, но сумели принять только в первом чтении. В итоге Минфин во время работы над бюджетом на 2018-2020 годы будет пользоваться старой методикой.

Не менее жаркими были споры и по законопроекту, предусматривающий льготные тарифы по теплу и воде для прочих потребителей (соцучреждения, предприятия, малый бизнес) на селе. В первой половине этого года тарифы для них не повысились, а вот с 1 июля могли увеличиться на 50-70 процентов. Поэтому правительство нашло деньги, чтобы рост составил не более 25 процентов. Разница между льготными и экономически обоснованными тарифами в виде компенсации будет перечисляться поставщикам ресурсов. Еще весной, когда этот закон был принят в первом чтении, многих не устраивал такой большой рост – 25 процентов. В правительстве ссылались на отсутствие денег на покрытие убытков, но парламентарии сумели договориться о том, чтобы рост составил 15 процентов. Однако на заседании вновь произошла дискуссия – одни предлагали, чтобы роста вообще не было, другие хотели вычленить из группы прочих потребителей малый бизнес и повысить им тарифы, как и населению, – всего на 4 процента. Едва-едва нашлось необходимое число депутатов, поддержавших этот законопроект.

Внесены поправки в республиканский закон, регламентирующий деятельность регионального фонда капремонта. Согласно изменениям, капитальный ремонт в домах, пострадавших в результате аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, будет производиться без включения таких зданий в краткосрочный план. Объем работ ограничен – в случае необходимости работники лишь ликвидируют последствия аварий и чрезвычайных ситуаций.

Чтобы народные дружинники выгляди единообразно, а не кто во что горазд, решено закупить для них специальные жилеты-накидки. Мало того что они, скорее всего, будут какого-нибудь кислотного цвета, так еще и светиться будут. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность народных охранников в темное время службы и чтобы люди, увидев и узнав дружинника, чувствовали себя спокойнее. Вот только казакам не очень понравились светоотражающие элементы.

С реализацией закона о тишине в Коми не все в порядке. Дело в том, что составлением протоколов занимаются работники местных администраций и делают это плохо. Реально наказывается всего 5 процентов правонарушителей. Было бы проще, если бы протоколы составляли сотрудники полиции. Но для этого республике надо заключить соглашение с МВД России и оплачивать их работу. Но прежде чем заключить договор, надо выбрать орган госвласти в Коми, который бы контролировал весь процесс. Им станет Минюст Коми – соответствующие поправки внесены в закон об административной ответственности.