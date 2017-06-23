Выгодно ли покупать товары на распродажах?

«Распродажи», «скидки», «sale» - магазины пестрят многообразием предложений. Сезонные распродажи уже стали приятной традицией, пришедшей из Европы, где торговые центры предлагают своим покупателям скидки до 30-50%, в целях ликвидации коллекций прошлого сезона. Большинство европейцев ждут именно этих распродаж для совершения выгодных покупок.

Многие Россияне же напротив, не понимают экономической целесообразности распродаж и видят в них какой-то подвох. В результате чего возникает недоверие к магазину, предлагающему приобрести товары со скидками. Конечно, все еще встречаются недобросовестные продавцы, которые сперва устанавливают завышенные цены, а затем, уже на новых ценниках, указывают реальные, при этом все происходящее преподносится под видом распродажи. Или, разместив вывеску «Распродажа», не снимают ее впоследствии на протяжении целого года.

Сегодня в Торговой сети «МИР» стартует ГЛАВНАЯ ЛЕТНАЯЯ РАСПРОДАЖА. О ее секретах и особенностях узнаем у управляющего магазином Александр Беляев.

Александр: Летний период - сезон распродаж в магазинах бытовой техники и электроники. Производители в это время обновляют модельные линейки, ведь техника постоянно совершенствуется. Для того, чтобы всегда предлагать покупателям актуальные новинки, мы делаем скидки на модели прошлого года. Кроме того, мы несем обязательства по закупкам товара у поставщиков, поэтому вынуждены освобождать полки. Именно по этой причине на самых грандиозных распродажах года продают вещи даже ниже их себестоимости, просто чтобы освободить склады для новых товаров.

Корр: Разве магазину выгодно продавать со скидками?

Александр: Большую часть скидок компенсируют производители. Этим они помогают торговым сетям увеличить оборачиваемость товара, гарантируя своим заводам постоянную загрузку на производство новых моделей.

Корр: Многие считают, что на распродажах продается только уценка и застоявшиеся товары. Так ли это?

Александр: Миф о том, что до распродаж доживает исключительно то, что никому не нужно, давно уже развеян. Напротив, за многими дорогостоящими товарами потенциальные обладатели следят с момента их появления на полках магазина, чтобы, когда придет заветное время распродаж, сделать удачное приобретение.

Политика нашей компании проводить ЧЕСТНЫЕ распродажи. Мы никогда не повышаем цену перед распродажей, чтобы затем ее снизить, ведь подобные действия негативно сказываются на репутации магазина.

Теперь становится понятно, откуда берутся скидки. Как видите, эти причины весьма просты и понятны. Главное не пропустить время распродажи и совершить выгодные покупки в проверенных магазинах, которым вы доверяете.