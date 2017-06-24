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24.06.2017 09:34
Главный полицейский Усинска проведет прием по личным вопросам
На следующей неделе начальник ОМВД Усинска Владимир Хориков дважды встретится с горожанами на личном приеме.
Horikov_priem.jpg
фото: static.mvd.ru

27 июня 2017 года с 18:00 до 19:00 часов на участковом пункте полиции отдела МВД России по г. Усинску, расположенного по адресу ул. Строителей, 6А состоится прием граждан начальником отдела МВД России по г. Усинску Хорикова Владимира Валентиновича.

29 июня 2017 года с 18:00 до 19:00 часов на участковом пункте полиции отдела МВД России по г. Усинску, расположенного по адресу ул. 60 лет Октября, 2/2 состоится прием граждан начальником отдела МВД России по г. Усинску Хорикова Владимира Валентиновича

В ходе данного мероприятия вы можете задать интересующий вас вопрос начальнику отдела МВД России по городу Усинску.

Комментарии (23)

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  • Вопрос:
    24.06.2017, 13:51:40
    12
    Когда наведут порядок
    В культуре??? В частности, в школе искусств. Когда закончится этот беспредел? Когда у руля будут люди, которым кроме денег интересно ещё развитие наших детей?
    • Вопросу
      24.06.2017, 16:50:08
      -9
      Короткостриженной
      Задолбала ты уже всех. Бери и увольняйся, если тебя руководство не устраивает. Хватит мутить.
      • 2345
        24.06.2017, 22:56:19
        5
        Короткостриженная это Попова?
    • Макар
      24.06.2017, 21:35:34
      -4
      В чем вопрос?
      А что у нас с культурой не так? Филиппову вроде оправдали, значит все в норме. Усинск - культурная столица Коми!!!
      • унв
        24.06.2017, 22:54:21
        8
        Филлиповой повезло уйти от ответственности , а поллимона она заплатила. В следующий раз посадят, так как деньги сильно любит.
      • Тамара
        24.06.2017, 23:44:06
        4
        Макару
        На то ты и Макар
  • ответ
    24.06.2017, 15:13:26
    4
    Хориков ведет приём по Строителей 6А и 60 лет2/2 27 и 29 июня. На этом сайте он пока не принимает.
    • LoL
      24.06.2017, 18:23:20
      8
      Особенно прикольный топорный пункт пилиции на 60 лет 2/2, все прошлое лето быдляк с 4 этажа с балкона орал благим матом, плевал им на головы, кидал бычки, врубал быдляковую музыку, бухал, кидал бутылки, а полицейские ходили мимо и ничего не видели... ссыкуны усравшиеся...они только там где баблишко можно рубануть, как вороны на золотишко или воронье на трупаки налетают...
      • Наталья
        25.06.2017, 23:23:59
        -2
        Лолу
        А выскажите свое мнение лично участковым, в глаза, раз считаете, что они плохо работают. Или трусите?
        • TroLoLoLoLo
          26.06.2017, 8:50:56
          1
          Я это их насяльнику на личном приеме Писькуну говорил, и что в итоге, насяльника посол собак объедать, а нам в Усинск нового в ссылку прислали видимо у себя в Марий-Эл усрался так, что решили подальше запихнуть, как говорится "Чтобы ни слуху о нем ни духу не было". Да говорили неоднократно что они ничего не могут сделать, импотентная полиция, малолеток бухающих из подъезда прогнать не могут, алкашей унять не могут, гастеров повсеместно разогнать не могут, они могут только жрать пиццу и семки в рабочее время у себя в кабинетиках, и как бабки сплетницы обсуждать жалобы граждан...абсолютно беззубая и ненужная структура в МВД, законодательство не знают, взаимодействовать не умеют, общению с гражданами не научены, на замечания реагируют неадекватно, повсеместно нарушение формы одежды, смотришь на них и думаешь: "И на это д***** уходят наши налоги..."
  • лолу
    24.06.2017, 18:48:37
    -2
    не трогай быдляк он пьет на свои и твои записи не читает
    • LoL
      24.06.2017, 21:32:36
      4
      Быдляк людям по ночам месяц спать не давал, пусть пьет в своей хатынке задрапировавшись в хлам, пусть хоть как свиньи ужрутся и друг друга на мясо порежут, плакать никто не будет, а вот спать ночью хочется, а не слушать визги быдляка
      • ЛИЛ
        25.06.2017, 23:13:46
        -4
        Ты мужик или сыкло вонючее, если тебе это быдло мешало, почему не пошел и не поставил на место этого быдляка, а молча сидел в своей хате язык в жопу засунув. Как вижу ты только писать мастак , а на остальные подвиги кишка тонка
        • СЛИЛ
          26.06.2017, 8:52:31
          0
          Я пилицию позвал а ана ни приехала, кушала долго где то за городом...
        • Мамку твою в кино видел
          26.06.2017, 9:07:13
          0
          Зачем мне уголовка по хулиганке, я ж не быдляк кулаками махать, у нас есть органы исполнительной власти, которые на обращения граждан не реагируют, было сделано обращение, месяц слушал музыку весь район, вот и весь ответ, видимо скоро нужны будут народные суды Линча, раз органы исполнительной власти бездействуют
          Ps: а ты видимо можешь только пойти, отовариться о быдляк, а потом на других прыгать, чо не мужЫк...
          Ps2: Я твою мамку в кине видал...АзАЗАЗАЗ
    • лиза
      25.06.2017, 23:49:04
      2
      лолу
      нормальные там участковые работают, просто никто не ходил и не жаловался на этого соседа. Он действительно включал музыку очень громко, но ровно в 22 час. выключал. Я пришла пожаловалась участковым и через 2 дня сосед пропал на 2 недели, а когда появился то музыку громко уже не включал. Как выяснилось его в ИВС на 2 недели закрыли и в колонках дырок наделали. Интересно кто это сделал? История об этом умалчивает.
      • TroLoLoLoLo
        26.06.2017, 15:06:55
        0
        А они дырок наделали в колонках и всьёо...АЗАЗАЗА
        Самое важное РАБОТАЮТ, они не работают А НЕСУТ СЛУЖБУ... вот в этом вся и беда нынешних полицейских что они считают что они работают...такие работники ни в одном бизнесе неделю бы не проработали, а вот в полиции годами сидят тюфяки, да еще и звания имеют за свою работу...

        "Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!
        Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел:
        уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;
        быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью;
        достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.
        Служу России, служу Закону!"
        Это так для памяти полицайкам, кому и для чего они СЛУЖАТ (Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",Статья 28. Присяга сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации)
  • БГБ
    24.06.2017, 20:15:52
    4
    +++
    Хорошо начинает.
  • !
    25.06.2017, 9:41:05
    -3
    Попова молодец. Не то что некоторые
    • 543
      25.06.2017, 10:29:01
      2
      Молодец среди овец, а среди молодца сам овца.
    • ывап
      25.06.2017, 14:38:58
      3
      Конечно молодец -в школе ничего не делает, а деньги получает. Давно на пенсию пора. Во все комиссии влезла. Всем подружкам грамоты сделала. Тем, которые совсем это не заслуживают. Попова, тебе на пенсию пора!
  • Филя
    25.06.2017, 16:07:47
    -3
    По себе не судят.
  • манька облигация
    27.06.2017, 23:20:30
    0
    интересно почему уволили пискуна
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