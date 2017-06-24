24.06.2017 09:34
Главный полицейский Усинска проведет прием по личным вопросам
На следующей неделе начальник ОМВД Усинска Владимир Хориков дважды встретится с горожанами на личном приеме.
фото: static.mvd.ru
27 июня 2017 года с 18:00 до 19:00 часов на участковом пункте полиции отдела МВД России по г. Усинску, расположенного по адресу ул. Строителей, 6А состоится прием граждан начальником отдела МВД России по г. Усинску Хорикова Владимира Валентиновича.
29 июня 2017 года с 18:00 до 19:00 часов на участковом пункте полиции отдела МВД России по г. Усинску, расположенного по адресу ул. 60 лет Октября, 2/2 состоится прием граждан начальником отдела МВД России по г. Усинску Хорикова Владимира Валентиновича
В ходе данного мероприятия вы можете задать интересующий вас вопрос начальнику отдела МВД России по городу Усинску.
Ps: а ты видимо можешь только пойти, отовариться о быдляк, а потом на других прыгать, чо не мужЫк...
Ps2: Я твою мамку в кине видал...АзАЗАЗАЗ
"Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!
Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел:
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;
быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью;
достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.
Служу России, служу Закону!"
Это так для памяти полицайкам, кому и для чего они СЛУЖАТ (Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",Статья 28. Присяга сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации)