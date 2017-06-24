Главный полицейский Усинска проведет прием по личным вопросам

На следующей неделе начальник ОМВД Усинска Владимир Хориков дважды встретится с горожанами на личном приеме.

фото: static.mvd.ru

27 июня 2017 года с 18:00 до 19:00 часов на участковом пункте полиции отдела МВД России по г. Усинску, расположенного по адресу ул. Строителей, 6А состоится прием граждан начальником отдела МВД России по г. Усинску Хорикова Владимира Валентиновича.

29 июня 2017 года с 18:00 до 19:00 часов на участковом пункте полиции отдела МВД России по г. Усинску, расположенного по адресу ул. 60 лет Октября, 2/2 состоится прием граждан начальником отдела МВД России по г. Усинску Хорикова Владимира Валентиновича

В ходе данного мероприятия вы можете задать интересующий вас вопрос начальнику отдела МВД России по городу Усинску.