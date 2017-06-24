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24.06.2017 13:29
Сегодня весь день можно сдать шубу на ремонт лично
Сегодня, 24 июня, в нашем городе работает всем известное ателье "Мехаша", которое зарекомендовало себя с хорошей стороны и действительно завоевало доверие прекрасной половины нашего города.
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Ателье "Мехаша" - это специалисты и профессионалы мехового искусства, способные из старенькой шубки сотворить действительно новую вещь. Самое главное, чтобы мех был в удовлетворительном состоянии, тогда шуба прослужит долгие годы.

С самого начала работы на каждого человека строится лекало, обсуждается и рисуется будущая модель, далее мех проходит специализированную чистку, благодаря чему становится блестящим и рассыпчатым.

После необходимых процедур изделие подготавливают к примерке, где уже совместно с заказчиком вносятся корректировки. Далее шуба попадает в отшив и дизайнерская вещь готова. Мы готовы предложить много интересных предложений и самых ярких решений.

Самое лучшее время для перекрой, ремонта и пошива шубы - это лето. Для предварительной записи звоните по телефонам 8-912-94-122-52 и 8-912-94-79-749.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • Нн
    24.06.2017, 22:42:56
    2
    что за реклама?и дибильное название заголовка?
  • Нн
    24.06.2017, 22:44:41
    0
    УО заплатили походу за эту статью...че то впервые слышу про это всем известное ателье
  • Усинка
    28.06.2017, 0:16:05
    0
    Мехаша
    И как можно из старого меха сшить новую шубу?
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