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26.06.2017 08:24
В усинских болотах спасли рыбака
Сотрудники Усинского противофонтанного аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" спасли мужчину, который ушел на рыбалку и потерялся.
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Как пояснили в отряде, сообщение о пропавшем поступило из Единой диспетчерской службы 23 июня в 8.21. После согласования выезда с Сыктывкаром прочесывать территорию по берегу отправились шестеро спасателей, руководитель отряда вылетел на поиски на частном самолете "Робинсон". К поискам подключилась полиция.

На болотах в пойме реки Черная в нескольких километрах от Усинска рыбака обнаружили. Как выяснилось, мужчина пошел на реку и сбился с пути из-за паводка. Попал в болото, очень долго по нему ходил, в результате сбил себе ноги и идти дальше не смог. Спасатели вывели его к реке и передали ГИМС на лодке, после чего с рыбаком начала работать полиция.

Напомним, 9 июня в Ижме пропали двое местных жителей, рыбаки ушли в свою избушку, чтобы потом проверить сети, и должны были вернуться домой на следующий день, но перестали выходить на связь.

В поиске мужчин также задействовали Усинский противофонтанный АСО и пятиместный самолет "Робинсон". Власти Усинска выделить вертолет родственникам для нужд спасателей отказались. Пилоты Николай Шустров и Александр Маковицкий предложили свои услуги бесплатно, хотя один час полета на самолете стоит больше 130 тыс р.

Из аэропорта Усть-Цильмы спасатели и родственники, которые хорошо знают местность, вылетели в Няшабож Ижемского района, откуда оказались родом пропавшие рыбаки. В это же время на катерах по Печоре на поиски выдвинулись местные жители.

Ранее мобильные телефоны и куртки местные жители обнаружили в избе, сами мужчины и лодка пропали. Избу затопило паводковыми водами, в нескольких километрах нашли резиновый сапог.

За час обследования на самолете спасатели обнаружили около десяти бесхозных лодок. Поиски мужчин продолжаются.

Юлия Николаева, Комиинформ

Комментарии (11)

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  • ...
    26.06.2017, 8:34:04
    10
    Смешались в кучу люди, кони... Усинск, Ижма, вертолеты, самолет...
    • любопытно
      26.06.2017, 8:47:57
      12
      По какой причине власти Усинска отказали в помощи? Чужая беда мимо пройдёт? А если сами в беду попадут и им фигу покажут?
      • Актёр
        26.06.2017, 9:08:04
        3
        А вот на случай, если сами потеряются, что бы топливо для них было. Ато сожгут всё топливо на двух каких-то мужиков. Нельзя так, вы что))
  • Ангел
    26.06.2017, 9:40:03
    13
    я даже по чему то не удивлена, таким положением вещей! Наша власть вообще уже охренела...пусть люди погибают, и не важно свои или с соседнего района, лишь бы им хорошо было!!!! Администрацию города на мыло!
  • ну что!
    26.06.2017, 9:46:08
    13
    кто там говорил Афган, помощь ближнему и прочее.... вот так меняет власть и деньги людей!
  • Пенсионер
    26.06.2017, 16:52:12
    0
    Читайте правильно. Пропали 9 июня в Ижме. И при чём власти Усинска. В Ижме свои власти есть.
    • ...
      26.06.2017, 17:59:05
      5
      Читайте правильно.Власти Усинска выделить вертолет родственникам для нужд спасателей отказались.
      • :-)
        26.06.2017, 19:33:43
        0
        Главное чтоб кунаки были не с нашего района.
  • гость
    26.06.2017, 23:37:13
    3
    почему с рыбаком в первую очередь не медики стали работать ,а полиция?
    • )))))
      27.06.2017, 18:31:15
      1
      Не...ну это если бы депутат потерялся на рыбалке-то уже бы три Робинсона кружило над болотами((((
  • Дон
    28.06.2017, 1:20:46
    0
    Абсурдно............ и печально все это.
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