В усинских болотах спасли рыбака

Сотрудники Усинского противофонтанного аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" спасли мужчину, который ушел на рыбалку и потерялся.

Как пояснили в отряде, сообщение о пропавшем поступило из Единой диспетчерской службы 23 июня в 8.21. После согласования выезда с Сыктывкаром прочесывать территорию по берегу отправились шестеро спасателей, руководитель отряда вылетел на поиски на частном самолете "Робинсон". К поискам подключилась полиция.

На болотах в пойме реки Черная в нескольких километрах от Усинска рыбака обнаружили. Как выяснилось, мужчина пошел на реку и сбился с пути из-за паводка. Попал в болото, очень долго по нему ходил, в результате сбил себе ноги и идти дальше не смог. Спасатели вывели его к реке и передали ГИМС на лодке, после чего с рыбаком начала работать полиция.

Напомним, 9 июня в Ижме пропали двое местных жителей, рыбаки ушли в свою избушку, чтобы потом проверить сети, и должны были вернуться домой на следующий день, но перестали выходить на связь.

В поиске мужчин также задействовали Усинский противофонтанный АСО и пятиместный самолет "Робинсон". Власти Усинска выделить вертолет родственникам для нужд спасателей отказались. Пилоты Николай Шустров и Александр Маковицкий предложили свои услуги бесплатно, хотя один час полета на самолете стоит больше 130 тыс р.

Из аэропорта Усть-Цильмы спасатели и родственники, которые хорошо знают местность, вылетели в Няшабож Ижемского района, откуда оказались родом пропавшие рыбаки. В это же время на катерах по Печоре на поиски выдвинулись местные жители.

Ранее мобильные телефоны и куртки местные жители обнаружили в избе, сами мужчины и лодка пропали. Избу затопило паводковыми водами, в нескольких километрах нашли резиновый сапог.

За час обследования на самолете спасатели обнаружили около десяти бесхозных лодок. Поиски мужчин продолжаются.

Юлия Николаева, Комиинформ