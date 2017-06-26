<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

26.06.2017 09:42
Губернатор НАО ставит в приоритет строительство дороги на Усинск

При этом строительство стоит половину бюджета Ненецкого автономного округа.

usinsk.jpg

На очередной сессии Собрания депутатов губернатор НАО Игорь Кошин выступил с ежегодным докладом о социально-экономическом положении в регионе. Проще говоря – с бюджетным посланием, сообщает "Наръяна Вындер".

Свое выступление глава округа начал неожиданно, предложив заглянуть не в прошлое, а в будущее, спрогнозировать главные вызовы ближайших лет.

И первым таким вызовом он назвал ситуацию с занятостью.

– Порядка 20% профессий потеряют свою актуальность или попросту умрут, – пояснил свою тревогу губернатор. – Это случится в ближайшие несколько лет. Уйдут, конечно, не сами собой – их просто заменит труд машин. Что необходимо сделать? Расширить горизонты планирования и уже сегодня перестраивать систему профессионального образования.

Речь, по его словам, идет об адаптации этой системы к переменам на рынке труда, модернизации материально-технической базы образовательных учреждений, переподготовке педагогов.

– Почему это важно? Мы только что видели с вами, как менялся бюджет после падения цен на углеводороды. «Нефть» сегодняшнего дня – это компетенция и технологии. В эти направления и будем инвестировать, – отметил Игорь Кошин.

Разумеется, не смог губернатор обойти тему дороги на Усинск. Трасса, по словам Игоря Кошина, стоит более половины годового бюджета нашего округа, и своими силами региону достроить ее, конечно, нереально.

– Поэтому привлекаем федеральные средства, – подчеркнул губернатор. – Сейчас мы ограничены в передвижениях, особенно это чувствуется в осенний и весенний периоды. Дорога даст новые возможности, да и просто изменит качество нашей жизни.

Завершая выступление, глава округа сослался на слова президента Владимира Путина, который недавно сказал, что «в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем».

– И для нас это руководство к действию, – подчеркнул губернатор. – Мы создаем систему, где качество жизни и доход каждого зависит не от цены на нефть, а от собственных усилий и компетенции, а также от среды, которую формирует власть. И наша задача – сделать эту среду комфортной.

Комментарии (6)

Добавить комментарий
  • оленевод Бельдыев
    26.06.2017, 10:05:56
    10
    дорога на Нарьян Мар-называйте все своими именами!!!
    думают про НАО, там вся нефть, и грузы прямиком попрут туда.
    • Имя *
      26.06.2017, 10:13:42
      -6
      Пипец ты оленевод, а сейчас как по-твоему грузы прут в НАО? Не напрямую, а на кривую?
  • Гость
    26.06.2017, 10:07:53
    -10
    По поводу замены людей машинами - это не про Россию. А постройка дороги до Усинска приведет к повышению цен в Усинске, на ЖД, и т.п.
  • Нечто
    26.06.2017, 10:14:52
    -2
    Дорога
    Бедные нарьянмарцы, вот толкаются с этой дорогой, денег выбивают. Ну построят они её, а наши мосты через р. Колва развалятся. В чера в 18: 00 первый Колвинский мост "дал течь", дыра в полотне 1м2. Ограничение 20т. ПОКА! Уважаемый губернатор НАО Игорь Кошин, ищите ещё денушков.
    • lol
      26.06.2017, 13:56:42
      -1
      если это мост который сразу за головными, то нарьянцам он вообще не вперся.
  • Нечто
    26.06.2017, 10:36:28
    -2
    Дорога
    Смешные Вы люди, кто минусы ставит. А мост то, разваливается, а его ремонтировали в 2009г. А что будет дальше?
Последние комментарии
Последние объявления
   
 