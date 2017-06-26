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26.06.2017 10:25
В Усинске пройдёт "ВелоКвест"
Уже в ближайшую субботу в городе пройдёт традиционный праздник для велосипедистов, организаторами которого выступает "Усинск.Онлайн".
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"ВелоКвест" проходит в городе уже не в первый раз. Организаторами его, как и "Велоночей" трёх предыдущих лет, выступает информационное агентство "Усинск.Онлайн".

Правила квеста просты: создаётся команда - на этот раз от 2 до 4 человек - которая выполняет предложенные задания.

На этот раз в маршрутном листе будет около 20 заданий, "разбросанных" по всему городу.

Победит команда, которая приедет раньше всех и выполнит максимальное количество заданий. Но выиграть может и команда, прибывшая позже - ведь в приоритете именно задания квеста. Каждое из них будет иметь свою ценность, которая зависит от сложности этапа.

Регистрация и заявки на участие осуществляется непосредственно перед квестом.

Старт мероприятия - 18.00, регистрация участников начнется с 17.00. Место старта - площадь Босовой.

Посмотреть информацию и фото с прошлых велоквестов можно в группе проекта.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (4)

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  • Муфлон
    26.06.2017, 10:32:04
    -4
    Уху, едем!! Какие призы?
    • Яя
      26.06.2017, 11:08:59
      5
      Подзатыльник и лещ
      • йцук
        26.06.2017, 11:38:16
        1
        Для чушек типа тебя это не приз, а стандартное угощение ;)
  • Велосипедист 696
    26.06.2017, 12:32:46
    3
    Никуда я не поеду, буду дома сидеть и кушать плюшки.
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