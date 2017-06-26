В Усинске пройдёт "ВелоКвест"

"ВелоКвест" проходит в городе уже не в первый раз. Организаторами его, как и "Велоночей" трёх предыдущих лет, выступает информационное агентство "Усинск.Онлайн".
Правила квеста просты: создаётся команда - на этот раз от 2 до 4 человек - которая выполняет предложенные задания.
На этот раз в маршрутном листе будет около 20 заданий, "разбросанных" по всему городу.
Победит команда, которая приедет раньше всех и выполнит максимальное количество заданий. Но выиграть может и команда, прибывшая позже - ведь в приоритете именно задания квеста. Каждое из них будет иметь свою ценность, которая зависит от сложности этапа.
Регистрация и заявки на участие осуществляется непосредственно перед квестом.
Старт мероприятия - 18.00, регистрация участников начнется с 17.00. Место старта - площадь Босовой.
Посмотреть информацию и фото с прошлых велоквестов можно в группе проекта.
(с) Усинск.Онлайн
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