В Усинске пройдёт "ВелоКвест"

Уже в ближайшую субботу в городе пройдёт традиционный праздник для велосипедистов, организаторами которого выступает "Усинск.Онлайн".

"ВелоКвест" проходит в городе уже не в первый раз. Организаторами его, как и "Велоночей" трёх предыдущих лет, выступает информационное агентство "Усинск.Онлайн".

Правила квеста просты: создаётся команда - на этот раз от 2 до 4 человек - которая выполняет предложенные задания.

На этот раз в маршрутном листе будет около 20 заданий, "разбросанных" по всему городу.

Победит команда, которая приедет раньше всех и выполнит максимальное количество заданий. Но выиграть может и команда, прибывшая позже - ведь в приоритете именно задания квеста. Каждое из них будет иметь свою ценность, которая зависит от сложности этапа.

Регистрация и заявки на участие осуществляется непосредственно перед квестом.

Старт мероприятия - 18.00, регистрация участников начнется с 17.00. Место старта - площадь Босовой.

Посмотреть информацию и фото с прошлых велоквестов можно в группе проекта.

(с) Усинск.Онлайн