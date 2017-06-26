Колвинский мост под угрозой разрушения

Уже сейчас введено ограничение - 5 тонн.

Первый колвинский мост начал разрушаться.

Управление по делам ГО и ЧС Усинска сообщило, что в связи с ремонтными работами на 1-м мосту через реку Колву с 25.06.2017 года установлено ограничение массы транспортных средств до 20 тонн. Ограничена перевозка крупнотоннажного груза.

Эксперты сообщают, что реально ограничение не 20 тонн, а 5.

Сообщается, что в Усинск выехала республиканская Комиссия, которой предстоит дать оценку и выявить причины повреждения.

Уже сегодня МЧС в рабочем порядке будет принимать решение о закрытии моста или ограничении движения по времени.

Для обеспечения соблюдения ограничений, возле моста будет стоять экипаж ДПС.

С утра работает комиссия, которая примет решение о том, пригоден ли мост к эксплуатации или нет, поскольку разрушения критические и могут повлечь обрушение всего моста.

(с) Усинск.Онлайн