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26.06.2017 11:20
Колвинский мост под угрозой разрушения
Уже сейчас введено ограничение - 5 тонн.
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Первый колвинский мост начал разрушаться.

Управление по делам ГО и ЧС Усинска сообщило, что в связи с ремонтными работами на 1-м мосту через реку Колву с 25.06.2017 года установлено ограничение массы транспортных средств до 20 тонн. Ограничена перевозка крупнотоннажного груза.

Эксперты сообщают, что реально ограничение не 20 тонн, а 5.

Сообщается, что в Усинск выехала республиканская Комиссия, которой предстоит дать оценку и выявить причины повреждения.

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Уже сегодня МЧС в рабочем порядке будет принимать решение о закрытии моста или ограничении движения по времени.

Для обеспечения соблюдения ограничений, возле моста будет стоять экипаж ДПС.

С утра работает комиссия, которая примет решение о том, пригоден ли мост к эксплуатации или нет, поскольку разрушения критические и могут повлечь обрушение всего моста.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (49)

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  • Имя *
    26.06.2017, 11:24:08
    19
    В Усинске как обычно ж*** и разруха
    • ))))))
      26.06.2017, 12:49:58
      0
      УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА Я РАЗВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • Ааа
        26.06.2017, 13:38:02
        13
        Наши поздравления
      • LSD
        26.06.2017, 14:14:18
        2
        Окажите консультативные услуги пожалуста
      • 132
        26.06.2017, 14:47:10
        0
        И чё???
      • скобкам
        26.06.2017, 22:27:06
        1
        Интересно, как радуется разводу ваша бывшая половинка...
      • )))))для )))))))
        27.06.2017, 18:19:51
        0
        так это не вы своим видом напугали усинцев???празднуя развод))))
    • Йо
      26.06.2017, 13:39:18
      -2
      Это твоё имя
    • А где праздник
      26.06.2017, 13:40:34
      -2
      А где праздник молодёжи? Почему за ночь не написали???? Где фото нескучного пивного сада
  • Имя2
    26.06.2017, 11:47:39
    12
    В Усинске всё как обычно через ж***
  • гость
    26.06.2017, 11:53:50
    -1
    Давно пора было запретить ездить нефтевозам, круглые сутки летают там. Пусть в трубу сливаются.
    • Кукуруз
      26.06.2017, 11:56:16
      9
      Тебе что ли решать кому ездить, а кому в трубу сливаться? Как им экономически выгодно так они и делают и твоё мнение не кому не интересно.
    • БГБ
      26.06.2017, 12:34:55
      8
      У нефтевозов 40 тонн на 6 осей и воздух.
      А самосвал 40 тонн с +, на три и рессора. Кошину и Хахалкину с его весовым контролем привет. Видимо надо Сыктывкарцам опять в командировку на "нулевой" собираться.
      • ЧЕРТИ СЫКТЫВКАРСКИЕ
        26.06.2017, 13:08:20
        -3
        ТОЛКУ С ТВОИХ СЫКТЫВКАРСКИХ НАХУ....И ШТРАФОВ В БЮДЖЕТ СЫКТЫВКАРА .ДА И ОНИ НЕ ТОЛЬКО ГРУЗОВЫЕ ШТРАФОВАЛИ ВСЕХ ПОДРЯД ВСЕХ КОГО НЕ ЛЕНЬ ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ НЕТ НАРУШЕНИЙ .ПОРЯДКИ НАВОДИЛИ ЛОЛ. ПОРЯДКИ В САМОЙ СИСТЕМЕ ГИБДД НАДО НАВЕСТИ И В ЗАКОНАХ И В ДУМЕ И В УСИНСКОЙ МЕРИИ.А ПОТОМ УЖЕ ЛЮДЕЙ ТРОГАТЬ. ЕСЛИ У НАС ТАКИЕ ПОРЯДКИ В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ ТО И ЛЮДИ БУДУТ ТОЖЕ ТАК ДЕ ЛОЖИТЬ БОЛТ НА ВСЕ
        • 2558
          26.06.2017, 13:19:18
          10
          СТОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫВОЗЯТ ПО ЭТОМУ МОСТУ ЛУКОЙЛ И СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ И ПРОЧИЕ А ВОТ МОСТ СДЕЛАТЬ НЕ СУДЬБА
          В ДРУГИХ РЕГИОНАХ НЕФТЯНИКИ МИЛЛИАРДЫ СРЕДСТВ ТРАТЯТ НА ДОРОГИ, КЛУБЫ, САДЫ ДЕТСКИЕ. А НАШИ ЖАЛКИЕ КОПЕЙКИ. ПОЧИТАЙТЕ ИХ ОТЧЕТЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ, ТАМ ТАКИЕ СУММЫ НА ХМАО , ЯМАЛ И ПРОЧИЕ
          • житель
            26.06.2017, 21:28:08
            10
            Аляски
            А на Аляске каждому жителю страны отстёёёёгивают прибыль с продажи полезных ископаемых, потому что эти ископаемые принадлежат народу!!!
            А у нас ТОКА РЕКЛАМА : ГАЗПРОМ - НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ!
            смените рекламу, господа буржуи
  • Северный
    26.06.2017, 12:14:35
    2
    Как сказал Кличко, Мост устал!
  • я валяюсь
    26.06.2017, 12:18:52
    13
    Пока на страницах УО не сказали, что мост сыпется,походу Администрация и не знала! Я говорю, надо Усинск-онлайн сделать официальным информатором для наших руководителей, что в городе происходит ))))
    • Роллтон
      26.06.2017, 12:23:54
      20
      А местное МЧС то от куда знает про дырку в мосте? Они же ни когда не про что не вкурсе пока их носом не тыкнут )))))
      • Меня зовут
        26.06.2017, 12:42:09
        16
        Видимо ткнули....
      • Ден
        26.06.2017, 15:50:54
        1
        Дырка в жопе,
    • ватсон
      26.06.2017, 12:33:36
      13
      То что у нас в городе происходит находится под неофициальным запретом.А на экраны ив газеты мизерные крохи чего то положительного .Вот так и до разрухи доживаем.№0 лет прошло после развала СССР вот теперь техногенных аварий неизбежать.На модернизацию и ремонт деньги не резервируются все по карманам растаскивается
      • БГБ
        26.06.2017, 12:40:24
        1
        У РЖД бабла валом.
        А мост в угрюмом состоянии. Даже компенсаторы смазать некому. Солнышко выходит - грохот над рекой стоит. Про авто только маты.
      • Холмс
        26.06.2017, 12:52:25
        -13
        Ну прямо в разрухе ты. Бедный, читай больше и прочтешь))))
      • Всё
        26.06.2017, 21:31:39
        0
        хорошо..
        ...прекрасная маркиза! Всё хорошо, всё хорошо!!!!
    • 07
      26.06.2017, 12:47:42
      0
      А ты сайт администрации смотришь?там Об этом еще 25 июня написано
    • да ладно
      26.06.2017, 12:51:06
      1
      я еще вчера инфу про мост читал на городском сайте
    • Гость
      26.06.2017, 12:51:35
      1
      Об этом я официально еще вчера прочел.http://city.usinsk.ru/?p=94677
      25 июня 2017, 18:15 http://city.usinsk.ru/?p=94677
      Внимание!
      МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Усинск» доводит до руководителей организаций, что в связи с ремонтными работами на 1-м мосту через р. Колва, с 25.06.2017 г. установлено ограничение массы транспортных средств до 20 тонн. Просим ограничить перевозку крупнотоннажного груза.

      В Усинск выехала республиканская Комиссия, которой предстоит дать оценку и выявить причины повреждений.
    • и я валяюсь
      26.06.2017, 13:08:53
      8
      им некогда,они ноги раздвигали на выпускном.фото есть как доказательство в статье повыше.это все на что они способны для города.ну еще может поздравить,букетик подарить,грамоту вручить,ленточку перерезать, пожелания с бумажки им написаной прочитать.
      • 1
        26.06.2017, 14:20:56
        -9
        Вот ты придурок
  • ротенберг
    26.06.2017, 12:32:02
    15
    не надо было ломать держитесь там
  • Геннадий Букин
    26.06.2017, 12:41:05
    11
    зря вы так
    Я слышал, то после отчёта в Сыктывкар о готовности к паводку и оперативному реагированию наше руководство и ГО и ЧС хотят наградить грамотами и нагрудными знаками. Для примера всей Республики как надо оперативно решать ситуации ЧС характера.
  • Идите работайте
    26.06.2017, 13:00:33
    -2
    Идите работайте
    Идите работайте, хватит штаны просиживать и коммены писать
  • )))
    26.06.2017, 13:16:59
    0
    НЕФТЯНИКИ БАБЛО КАЧАЮТ А МОСТ СДЕЛАТЬ ДЕНЕГ ЖАЛКО
    НЕФТЯНИКИ БАБЛО КАЧАЮТ А МОСТ СДЕЛАТЬ ДЕНЕГ ЖАЛКО
    • гость
      26.06.2017, 16:05:43
      5
      Нефтяники за это налоги платят чтоб ездить по дорогам, а "мост устал от времени" как сказал Кличко в Киеве после обрушения моста
  • Хм
    26.06.2017, 13:38:57
    0
    Обед
    Обед, затянулись офисные писаки
  • Знать
    26.06.2017, 13:59:31
    7
    Невероятно вроде мы сверхдержава а тут такая мелочь, похоже на саботаж, может хохлы?
    • Афанасий
      26.06.2017, 14:09:23
      4
      Скорее всего хохлы с жидами. А руководили пендосы злые.
      • НК
        26.06.2017, 14:36:25
        7
        Дотянулся, проклытяй Обама!
    • Да уж
      26.06.2017, 15:44:58
      2
      Про сверхдержаву вы в путин-тв узнали?))))
      Увы, нам до таковой ещё очень далеко )
      • Афанасий
        26.06.2017, 19:46:36
        4
        RE:
        На самом деле смотрю на этот сарказм-и нравится, что не все население отупело тут. Это безусловно, радует, что есть еще здравомыслящие люди тут
      • 11
        26.06.2017, 23:20:27
        -1
        а ты это по трамп-тв узнал?
  • Габе
    26.06.2017, 15:10:03
    0
    ну шо тут казати - молодцы - довели мост до аварийного состояния...сейчас бы в 2к17 обследование конструкций не производить....
  • Медведев
    26.06.2017, 15:57:26
    6
    Мост
    Денег нет ну вы держитесь там, хорошего вам настроения, а мост заменят летающие машины, подъезжает значит машина к берегу, разворачивает крылья и перелетает реку на другом берегу сворачивает крылья и дальше едет по своим делам, это решение президента и правительства единой России. Самое главное Москва а остальное обождёт. Дружно голосуем за единую Россию холопы и не возникаем.
  • чубайс
    26.06.2017, 17:02:26
    2
    нано технологии
    сейчас работаем над проектом чтобы был один мост с Усинска прямо до н мара деньг выделены держитесь
    • чуб айсу
      26.06.2017, 21:01:42
      1
      Но-но, технологии...
  • Гость
    26.06.2017, 17:26:05
    0
    Бедный
    ЕНИСЕЙ НПЗ закрыли теперь тут и мост закрыли я сочувствую им
  • Пукин
    26.06.2017, 17:41:23
    4
    мост
    Зачем мост? путинская нефть течёт сразу на побережье и в танкера, а Усинску кремлёвские государственные жулики похоже уже подписали каюк.
  • хохол
    26.06.2017, 22:34:26
    -1
    моэги
    хорошо все будет хорошо
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