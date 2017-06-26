Колвинский мост под угрозой разрушения

Первый колвинский мост начал разрушаться.
Управление по делам ГО и ЧС Усинска сообщило, что в связи с ремонтными работами на 1-м мосту через реку Колву с 25.06.2017 года установлено ограничение массы транспортных средств до 20 тонн. Ограничена перевозка крупнотоннажного груза.
Эксперты сообщают, что реально ограничение не 20 тонн, а 5.
Сообщается, что в Усинск выехала республиканская Комиссия, которой предстоит дать оценку и выявить причины повреждения.
Уже сегодня МЧС в рабочем порядке будет принимать решение о закрытии моста или ограничении движения по времени.
Для обеспечения соблюдения ограничений, возле моста будет стоять экипаж ДПС.
С утра работает комиссия, которая примет решение о том, пригоден ли мост к эксплуатации или нет, поскольку разрушения критические и могут повлечь обрушение всего моста.
(с) Усинск.Онлайн
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Внимание!
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Усинск» доводит до руководителей организаций, что в связи с ремонтными работами на 1-м мосту через р. Колва, с 25.06.2017 г. установлено ограничение массы транспортных средств до 20 тонн. Просим ограничить перевозку крупнотоннажного груза.
В Усинск выехала республиканская Комиссия, которой предстоит дать оценку и выявить причины повреждений.
Увы, нам до таковой ещё очень далеко )