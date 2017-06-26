Усинские выпускники попрощались со школой

Мероприятие началось на ступенях Усинского дворца культуры. Выпускники 2017 года, их родители и педагоги выстроились вдоль стилобата дворца.
В тот миг настал торжественный для ребят момент выпуска их в новую взрослую жизнь. В небо были запущены алые воздушные шары, как символ будущей счастливой жизни и голуби, символизирующие мир, добро, спокойствие и удачу.
Продолжился праздничный вечер в фойе дворца культуры, где ребят ждала развлекательная часть мероприятия.
Далее уже со сцены выпускников поздравляли руководство муниципалитета.
В этот вечер лучшие из лучших – выпускники, окончившие школу с золотыми и серебряными медалями, получили свои награды – Медаль Российской Федерации «За особые успехи в учении» и благодарность администрации муниципального образования городского округа «Усинск» «За особые успехи в учении», Медаль Республики Коми «За особые успехи в учении». В этом году в Усинском районе 18 золотых , 6 серебряных медалистов, 243 выпускника 11-ых и 488 выпускников 9-х классов .
Еще много наград – дипломов в различный номинациях, благодарственных писем, было вручено в этот день и сказано много теплых и душевных слов благодарности в адрес педагогов и родителей.
Торжественная часть выпускного бала закончилась стихотворными строками:
Родной наш город, нам пора проститься,
Мы скоро разлетимся кто куда.
Но край, где повезло нам жить, учиться,
Останется в сердцах у нас всегда!
(с) Пресс-служба МО ГО "Усинск"
А вы придурки, кто о чем. У кого видимо, что болит
96-100 баллов по русскому языку!
86 баллов по математике!
89 баллов по физике!
92 балла по биологии!
Браво учителям!!! Молодцы ребята!!! Настоящие отличники, олимпиадники, истинные золотые медалисты!!! Удачи вам и всех благ!