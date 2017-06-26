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26.06.2017 12:35
Усинские выпускники попрощались со школой
В субботу, 24 июня, в Усинске состоялся Выпускной бал.
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Мероприятие началось на ступенях Усинского дворца культуры. Выпускники 2017 года, их родители и педагоги выстроились вдоль стилобата дворца.

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В тот миг настал торжественный для ребят момент выпуска их в новую взрослую жизнь. В небо были запущены алые воздушные шары, как символ будущей счастливой жизни и голуби, символизирующие мир, добро, спокойствие и удачу.

Продолжился праздничный вечер в фойе дворца культуры, где ребят ждала развлекательная часть мероприятия.

Далее уже со сцены выпускников поздравляли руководство муниципалитета.

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В этот вечер лучшие из лучших – выпускники, окончившие школу с золотыми и серебряными медалями, получили свои награды – Медаль Российской Федерации «За особые успехи в учении» и благодарность администрации муниципального образования городского округа «Усинск» «За особые успехи в учении», Медаль Республики Коми «За особые успехи в учении». В этом году в Усинском районе 18 золотых , 6 серебряных медалистов, 243 выпускника 11-ых и 488 выпускников 9-х классов .

Еще много наград – дипломов в различный номинациях, благодарственных писем, было вручено в этот день и сказано много теплых и душевных слов благодарности в адрес педагогов и родителей.

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Торжественная часть выпускного бала закончилась стихотворными строками:

Родной наш город, нам пора проститься,

Мы скоро разлетимся кто куда.

Но край, где повезло нам жить, учиться,

Останется в сердцах у нас всегда!

(с) Пресс-служба МО ГО "Усинск"

Комментарии (13)

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  • мда
    26.06.2017, 12:44:05
    20
    ноги то можно и поуже поставить
    • БГБ
      26.06.2017, 12:47:42
      14
      Ветер
      боковой.
      • это всё стринги
        26.06.2017, 14:25:19
        11
        проклятые
        • комерс \ г г о
          26.06.2017, 14:58:12
          12
          стринги, стринги жизнь поделили на две половинки, 8 сантиметров ткань и резинка - стринги!
    • zzz
      26.06.2017, 13:02:38
      9
      Видно привычка,ноги раздвигать всем))
    • Гость
      26.06.2017, 13:33:01
      -20
      А по твоему надо стоять потолки вместе носочки врозь, как на утреннике. Видимо ты так и стоишь
  • ZZZZZ
    26.06.2017, 13:15:13
    -8
    У детей выпускной, радостные лица на фото.
    А вы придурки, кто о чем. У кого видимо, что болит
  • а где открытие
    26.06.2017, 13:34:30
    12
    молодёжного центра 25го?Аа..
  • Спасибо
    26.06.2017, 16:45:28
    11
    Учителям
    Больше спасибо учителям 3 школы !
    96-100 баллов по русскому языку!
    86 баллов по математике!
    89 баллов по физике!
    92 балла по биологии!
    Браво учителям!!! Молодцы ребята!!! Настоящие отличники, олимпиадники, истинные золотые медалисты!!! Удачи вам и всех благ!
  • !!!
    26.06.2017, 20:26:40
    3
    учителя
    Все слова благодарности учителю 3 школы, классному руководителю Орловой Екатерине Григорьевне за то, что была в эти 2 года с нашими детьми. Вы были настоящим наставником для них. Мы любим вас!
  • ПОЖЕЛАНИЕ!!!
    26.06.2017, 23:18:20
    5
    ЖЕЛАЮ всем выпускникам 2017 года поступить в те ВУЗЫ, которые загадывали ранее, пусть все ваши мечты сбудутся!!! Счастья вам, выпускники 2017 года!!!У вас всё получится, нужно только захотеть!!!
    • присоединяюсь
      27.06.2017, 13:36:55
      1
      пусть деткам повезёт! Хоть есть и медалистки, которые ЕГЭ откровенно завалили. Всем вам удачи, детки!
  • СПАСИБО!!!ШКОЛЕ №4
    26.06.2017, 23:27:39
    0
    СПАСИБО ТАМАРЕ ИВАНОВНЕ КОЩЕЕВОЙ!!! Тамара Ивановна, Вы настоящий Учитель! Спасибо Вам огромное за Ваш труд, терпение, понимание, доброту, за Вашу заботу и понимание учеников и родителей! Желаем Вам здоровья и побольше талантливых учеников!!!!
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