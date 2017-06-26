Усинские выпускники попрощались со школой

В субботу, 24 июня, в Усинске состоялся Выпускной бал.

Мероприятие началось на ступенях Усинского дворца культуры. Выпускники 2017 года, их родители и педагоги выстроились вдоль стилобата дворца.

В тот миг настал торжественный для ребят момент выпуска их в новую взрослую жизнь. В небо были запущены алые воздушные шары, как символ будущей счастливой жизни и голуби, символизирующие мир, добро, спокойствие и удачу.

Продолжился праздничный вечер в фойе дворца культуры, где ребят ждала развлекательная часть мероприятия.

Далее уже со сцены выпускников поздравляли руководство муниципалитета.

В этот вечер лучшие из лучших – выпускники, окончившие школу с золотыми и серебряными медалями, получили свои награды – Медаль Российской Федерации «За особые успехи в учении» и благодарность администрации муниципального образования городского округа «Усинск» «За особые успехи в учении», Медаль Республики Коми «За особые успехи в учении». В этом году в Усинском районе 18 золотых , 6 серебряных медалистов, 243 выпускника 11-ых и 488 выпускников 9-х классов .

Еще много наград – дипломов в различный номинациях, благодарственных писем, было вручено в этот день и сказано много теплых и душевных слов благодарности в адрес педагогов и родителей.

Торжественная часть выпускного бала закончилась стихотворными строками:

Родной наш город, нам пора проститься,

Мы скоро разлетимся кто куда.

Но край, где повезло нам жить, учиться,

Останется в сердцах у нас всегда!

(с) Пресс-служба МО ГО "Усинск"