В Усинске с размахом отметили День молодежи

Начиная с оформления сквера, к слову, скамейки и столики были сделаны из деревянных поддонов (в рамках года Экологии) и, заканчивая интерактивными площадками - все было настолько продуманно современно и уютно, что каждый горожанин на этом празднике нашел себе занятие по душе.
Для самых маленьких был организован импровизированный летний детский садик, где малыши весело, активно и с пользой провели время: ECO зоопарк, яркие раскраски, детская фотозона, прогулки на лошадях.
Для любителей необычных образов работал салон красоты, где плели различные косы, украшали лица аква-гримом, рисовали на теле хной - мехенди.
Помимо этого, работали фитнес и йога зоны, где каждый желающий мог обрести гармонию и привести свое тело в тонус. Что немаловажно, формат праздника не подразумевал продажу и употребление алкоголя и сигарет.
В этот день в сквере была организована и выставка-ярмарка изделий ручной работы. Ну, конечно же, не обошлось и без вкусностей. В фуд- зоне продавали бургеры, шашлыки, молочные коктейли, пирожные. Насладиться всем этим можно было в лаунж-зонах или расположившись на мягкой траве.
Отдых на свежем воздухе можно было чередовать с экскурсией по новому «дому» Молодежного центра. Долгожданное открытие МЦ состоялось в торжественной обстановке с разрезанием красной ленты.
Этой почетной миссии удостоились руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин, директор Молодежного центра Альбина Севанян и заместитель председателя Молодежного парламента Сергей Семенихин. После чего Станислав Юрьевич вручил директору центра символический ключ.
Не обошлось и без традиций - считается, что при переезде на новое место жительства первой в дом нужно запустить кошку. Затем гид организовал экскурсию по просторному и солнечному Молодежному центру.
Символично, что именно в День молодежи в новом Молодежном центре состоялось знаменательное событием для 14-летних усинцев - им вручили основной документ гражданина Российской Федерации - паспорт.
Далее, Станислав Хахалкин вручил молодым семьям свидетельства на приобретение жилья. Скоро еще 8 молодых усинских семей, благодаря полученным сертификатам, станут счастливыми обладателями собственного жилья.
Не обошлось в День молодежи и без награждений. Станислав Юрьевич вручил благодарственные письма за помощь в организации мероприятия тем, кто вкладывал свои силы в благоустройство сквера, его оформление.
В этот день денежные призы получили и участники конкурса «Комариное дефиле», старт, которому был дан 3 июня.
Завершился фестиваль запуском в небо воздушных шаров. Все прошло хорошо. Организаторы уставшие, но довольные, а гости счастливые и отдохнувшие, им этот яркий праздник запомнится надолго.
А вот вопрос в том, знает ли кто английский из организаторов?
Или я что-то не понимаю? Ведь SAD - грустный, унылый, скучный...
И что получилось, #Нескучный_скучный???
Словосочетание завершается тем, что указывает скучность происходящего...
В чем тайный смысл? Туда поскучать пришли?
Хотя вроде бы отмечали день молодежи, а это от 14 до 25. А все что было в этот день напоминало детский утренник.
Так же, как все заметили люди отходили от парка буквально на пару метров и устраивали там курилки, куча полицейских ходили и ничего не делали по этому поводу. Мое мнение праздник не удался (как день молодежи). Такого формата нужно проводить на день защиты детей.
Администрация давно болт положила на этот сквер, а тут нашли как бесплатно найти тех кто за ним следить будет.
И почему у вас такое странное отношение к траве? Вы ее там высадили?
Блин, вот эти вот поклонники любой гулянки по любому поводу, лишь бы как скроенной просто вообще без соображений.
тупой креатив
спасибо!
А вот задроты как раз те, кто не додумался все по человечески сделать. Почему каждый должен думать, что может со своими тусовками лезти в каждому в окно, и что всем от этого должно быть хорошо?
Со стороны это выглядело как гулянки во время 9 мая на площади... только возле жилого дома.
Мне вообще интересно, кто нибудь подписи собирал у жителей дома, а не против ли они?
Единственный нормальный большой парк в Усинске, и вы умудрились его превратить в маскарад...
Речь не про то что молодежь не молодежь, а то что возле жилого дома, в выходной день.
Раз мне приходится печатать сообщение тут второй раз, плюсов на мое сообщение больше, а на твоем минусы одни, это говорит о том, что ты пишешь ответ на мое сообщение, и даже не вникаешь в то, что написано в моем.
:) почему люди не вникают с первого раза, я не знаю.... :) Читать что ли разучились.
Кому было бы приятно, если под домом начались бы такие мероприятия на весь выходной день??
Это еще раз подчеркивает что народ у нас терпит, и молчит... А надо закидывать власть жалобами и требованиями... Но у нас как всегда....
аж бесите!!!!!!!!!!!!!!!
вышли бы на улицу, воздухом подышали, поучаствовали в мероприятии может быть ваша злость покинула бы вас!
честно, мне вас жалко!
Была бы музыка хорошая, можно было бы покойно делами заниматься дома. Однако музыка была отвратительная.
Реагировали спокойно, потому что ну, не каждый день. Можно один разок и вынести с утра до вечера шум и балаган под окнами. Но думается, что людям с детьми, гипертоникам и просто плохо чувствующим себя людям без возможности выйти из дома было трудно выносить этот рев колонок целый день.
Место не предрасположено к такого рода мероприятиям. Так как праздник проходил буквально в каждой квартире этого дома.
Если молодежный центр возьмет на себя инициативу расчищать парк зимой, ну, что тут сказать, честь и хвала им.
Но на будущее, не стоит проводить общегородской праздник под окнами жилых домов. У нас есть лесной массив на лыжной трассе - все массовые мероприятия туда.
А ежели административный ресурс включит мозги и поднимет задницы, то можно облагородить территорию создав там пятачок для проведения концертов и т.д. Сделают, наконец, освещение по всему периметру. Остается только надеяться, что наш народ не раскурочит это за два дня.
В целом же, прогулялись вышли из дома, праздник как праздник. Вполне мило оформили зону. Оригинальностью наша молодежь не отличается к сожалению, практически все идеи кем-то уже когда-то воплощались в жизнь. Это грустно, но простительно.
Ленты протянутые и брошенные как попало столики и скамейки смотрятся не ахти, но глянув вчера и сегодня из окна заметила, что на лавочках посиживают не только любители пивка, но и мамочки с колясками, особенно под тенью деревьев. После праздника мусор оперативно был убран дворниками.
Унылые люди за чистый воздух, красивый, а не заморенный вид города ратуют, А вы, весёлые, за то что лишнее место, где можно по-тусоваться, намусорить, испортить и уйти довольными? Вам молодёжный центр подарили, а старикам и мамам с малыми детьми и посидеть негде, природой по-любоваться. Тропу и ту загадили весёлые и не унывающие люди.
Кстати, зоофилы, а то что ваши бродячие собачки гадят на газонах ,вас, неуважаемых, не напрягает ?
И да, вы там с восемью щеночками на заправке порешайте уж сами . Не вынуждайте меня задницу отрывать и прогульнуться до них .
https://vk.com/club77912620?w=wall-77912620_14020%2Fall
Гнилые поддоны и катушки от кабеля! В совковые времена больше креатива было!