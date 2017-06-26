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26.06.2017 15:31
В Усинске с размахом отметили День молодежи
В молодежном сквере Усинска состоялось одно из самых ярких мероприятий этого лета - День Молодежи - фестиваль «Нескучный sad». В этом году праздник прошел в совершенно новом формате, сообщает пресс-служба администрации Усинска.
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Начиная с оформления сквера, к слову, скамейки и столики были сделаны из деревянных поддонов (в рамках года Экологии) и, заканчивая интерактивными площадками - все было настолько продуманно современно и уютно, что каждый горожанин на этом празднике нашел себе занятие по душе.

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Для самых маленьких был организован импровизированный летний детский садик, где малыши весело, активно и с пользой провели время: ECO зоопарк, яркие раскраски, детская фотозона, прогулки на лошадях.

Для любителей необычных образов работал салон красоты, где плели различные косы, украшали лица аква-гримом, рисовали на теле хной - мехенди.

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Помимо этого, работали фитнес и йога зоны, где каждый желающий мог обрести гармонию и привести свое тело в тонус. Что немаловажно, формат праздника не подразумевал продажу и употребление алкоголя и сигарет.

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В этот день в сквере была организована и выставка-ярмарка изделий ручной работы. Ну, конечно же, не обошлось и без вкусностей. В фуд- зоне продавали бургеры, шашлыки, молочные коктейли, пирожные. Насладиться всем этим можно было в лаунж-зонах или расположившись на мягкой траве.

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Отдых на свежем воздухе можно было чередовать с экскурсией по новому «дому» Молодежного центра. Долгожданное открытие МЦ состоялось в торжественной обстановке с разрезанием красной ленты.

Этой почетной миссии удостоились руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин, директор Молодежного центра Альбина Севанян и заместитель председателя Молодежного парламента Сергей Семенихин. После чего Станислав Юрьевич вручил директору центра символический ключ.

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Не обошлось и без традиций - считается, что при переезде на новое место жительства первой в дом нужно запустить кошку. Затем гид организовал экскурсию по просторному и солнечному Молодежному центру.

Символично, что именно в День молодежи в новом Молодежном центре состоялось знаменательное событием для 14-летних усинцев - им вручили основной документ гражданина Российской Федерации - паспорт.

Далее, Станислав Хахалкин вручил молодым семьям свидетельства на приобретение жилья. Скоро еще 8 молодых усинских семей, благодаря полученным сертификатам, станут счастливыми обладателями собственного жилья.

Не обошлось в День молодежи и без награждений. Станислав Юрьевич вручил благодарственные письма за помощь в организации мероприятия тем, кто вкладывал свои силы в благоустройство сквера, его оформление.

В этот день денежные призы получили и участники конкурса «Комариное дефиле», старт, которому был дан 3 июня.

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Завершился фестиваль запуском в небо воздушных шаров. Все прошло хорошо. Организаторы уставшие, но довольные, а гости счастливые и отдохнувшие, им этот яркий праздник запомнится надолго.

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Комментарии (54)

Добавить комментарий
  • э
    26.06.2017, 15:47:44
    15
    т.е. газоны вытоптали?
    • Местный.
      26.06.2017, 16:19:08
      -13
      Причём тут газоны??? Для людей детей делалось мероприятие а Вы всё про газоны!!! Зелёный чтоль???
      • Местному
        26.06.2017, 20:39:45
        7
        не зелёному
        А газоны для кого?
    • КС
      27.06.2017, 9:18:35
      0
      Газон для того и сделан, чтоб на нем можно было отдыхать... Забудьте уже глупые таблички "по газонам не ходить"...

      А вот вопрос в том, знает ли кто английский из организаторов?
      Или я что-то не понимаю? Ведь SAD - грустный, унылый, скучный...
      И что получилось, #Нескучный_скучный???
      • Лол
        27.06.2017, 9:21:50
        -2
        В этом как бы и прикол, если что
        • КС
          27.06.2017, 9:49:24
          5
          Поведайте в чем же?

          Словосочетание завершается тем, что указывает скучность происходящего...
          В чем тайный смысл? Туда поскучать пришли?
    • север
      27.06.2017, 12:08:52
      2
      то есть то, что машины ставят на газоны вас не беспокоит?
  • отличный праздник!
    26.06.2017, 15:53:38
    1
    мне понравилось этот мероприятие, молодцы организаторы!и ребенку было интересно.
  • ...
    26.06.2017, 16:13:58
    23
    Количество английских слов на одно мероприятие зашкаливает.
    • ***
      27.06.2017, 9:08:27
      3
      Нескучный "зад" - это здорово...
  • Миша
    26.06.2017, 16:21:30
    13
    День молодёжи - 27 июня , зачем бежать вперёд паравоза ?
    • Местный.
      26.06.2017, 16:28:29
      9
      Последнее воскресенье июня...
    • МИШЕ
      26.06.2017, 22:44:42
      -1
      ТЫ писать научись слово ""паравоз""
    • МИШЕ
      26.06.2017, 22:46:17
      2
      МИША, ты за собой следи , за своей грамотностью
  • Да, английских слом много,
    26.06.2017, 16:24:16
    11
    но в этом и вся наша молодежь!
  • Атеист
    26.06.2017, 16:30:23
    23
    Как написали в комментариях выше - для детей делали и детям понравилось.
    Хотя вроде бы отмечали день молодежи, а это от 14 до 25. А все что было в этот день напоминало детский утренник.
    Так же, как все заметили люди отходили от парка буквально на пару метров и устраивали там курилки, куча полицейских ходили и ничего не делали по этому поводу. Мое мнение праздник не удался (как день молодежи). Такого формата нужно проводить на день защиты детей.
    • замыленный глаз
      26.06.2017, 16:35:16
      14
      так же как и открытие центра, в которм явно ещё идёт ремонт
      • Атеист
        26.06.2017, 16:58:13
        16
        И рядом с которым находится ЛВЗ.
        • ЛВЗ
          26.06.2017, 17:40:54
          8
          видимо предписание получит на закрытие магазина. Да уж, на ум приходят слова из ДМБ "... и вся твоя жизнь военный-реклама безопасного секса...."
    • АТЕИСТУ
      26.06.2017, 22:48:47
      -8
      А ты сам что-нибудь подобное сделал для города? Нужно начинать с себя!
  • Хам
    26.06.2017, 17:13:48
    2
    А комар то БДСМщик.
    • яяя
      26.06.2017, 18:17:57
      2
      Лютый негр)))
    • ХАМУ!
      26.06.2017, 22:51:24
      -9
      КАКИЕ же вы неблагодарные к тому, что делается хорошее для нашего города!!!
  • ///
    26.06.2017, 17:54:22
    8
    Будут бегать за бутылочкой))
  • Я
    26.06.2017, 17:55:36
    9
    Всю травку вытоптали.
  • травник
    26.06.2017, 18:53:48
    24
    Траву реально знатно вытоптали, в некоторых местах до земли. За собой все барахло не убрали, на этих "столиках" и стульчиках теперь бухают и будут бухать дальше, тут же в траве складывать тару. Молодежный центр, уберите за собой все барахло, верните сквер в прежний вид. Природная красота неподражаема, ваши ленты совершенно не к месту.
    • КС
      27.06.2017, 9:21:36
      -1
      Какой у этого сквера был прежний вид??? Три скамейки и пять алкашей? Или засыпанный зимой снегом и не чищенный?
      Администрация давно болт положила на этот сквер, а тут нашли как бесплатно найти тех кто за ним следить будет.
      И почему у вас такое странное отношение к траве? Вы ее там высадили?
      • КС-у
        27.06.2017, 19:05:32
        0
        А вы пришли и всё исправили,украсили и придали газону свежий вид...
    • Злой
      27.06.2017, 15:35:37
      -4
      Вчера проходил, трава на месте. Газоны создаются, чтобы по ним ходили, это по клумбам - нельзя. Лучше авто с придомовых территорий убрать, хоть какая-то растительность появится.
  • Дедок
    26.06.2017, 20:35:29
    7
    Сидеть по узбекски почти на земле за картонным столиком как то в моем возрасте неудобно. Я еле поднялся. Деткам конечно весело но не более. Опять всё на пару дней сделали. Сделали бы раз на то пошло нормальный сквер с нормальной "мебелью". Очень низкие скамеечки.
    • Дедку
      26.06.2017, 20:43:16
      -4
      Вы самый молодой дед в Усинске!!!
  • !!!!СПАСИБО!!!
    26.06.2017, 22:43:25
    -8
    ВСЕМ, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ!!! ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ДВИЖЕНИЙ В НАШЕМ СЛАВНОМ ГОРОДЕ УСИНСКЕ!!!
  • !!!
    26.06.2017, 22:53:01
    1
    Я ЛЮБЛЮ СВОЙ УСИНСК!!!!
  • лига
    26.06.2017, 23:35:30
    -2
    Спасибо всем кто организовал этот праздник, молодёжи за их работу, всё было сделано своими руками, ярко,необычно и красиво. Мне понравился праздник, не смотря на пасмурную погоду пришло много народу и всем было интересно. Новый формат праздника и новое место, надеюсь постоянное, создали настроение. Кто-то писал про вытоптанную траву,а то что много лет этот участок стоял как заросший сорняк, парк для алкашей, никто не вспомнил. Конечно, нужно обязательно всё обхаять,травку пожалеть, а вот прийти и спросить,ребята может вам помощь нужна,это нет. Вы нам сделайте, а мы обосрём! И то что дальше будет с этим парком это то же зависит от горожан, будем там бухать и ломать, то конечно так и останется алкопарком. Люди, давайте любить свой город, и радоваться вот таким праздникам, полностью подготовленным и организованным молодёжью нашего города, за бесплатно, просто за желание что-то интересное сделать для остальных горожан.
    • Да
      27.06.2017, 1:42:42
      10
      Да, жалко траву. Потому что север. Так как дело не в празднике, а в подходе к организации. такие мероприятия нужно проводить на площади. Сквер отличный, и не какой не алкопарк, там гуляют люди вечерами, наслаждаются видом зеленых насаждений. Заросший сорняк?!!!! С каких катушек вы слетели? На севере и заросший?!!!
      Блин, вот эти вот поклонники любой гулянки по любому поводу, лишь бы как скроенной просто вообще без соображений.
  • Ливингстон
    27.06.2017, 9:51:23
    7
    sad [sæd] прил. - печальный, грустный, унылый, скорбный, горестный, тоскливый

    тупой креатив
  • "
    27.06.2017, 10:23:00
    2
    Может это нескучный САД?
    • ***
      27.06.2017, 10:28:24
      4
      Был сад, пока не вытоптали нескучные люди.
  • девушка
    27.06.2017, 12:14:52
    -4
    блин, опять недовольные нашлись! Господи, усинцы, вы от куда такие унылые и злые взялись??????????????????? чт вам ни сделай, все плохо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! траву им жалко! так вы сами ставите свои машины на эти самые газоны!!!!!!!!!!!!!!!!!! место отличное! организаторы и участники молодцы!!!!!!!!!!!!!!!теперь есть еще одно милое место для прогулок!
    спасибо!
    • Имя *
      27.06.2017, 12:23:19
      -5
      Нормальные усинцы
      Дело в том, что на этом сайте сидит десяток задрот, которые пускают сопли по любому поводу и тем самым формируют мнение обо всех горожанах.
      • 111
        27.06.2017, 13:33:44
        7
        Нормальные не задроты, думают дважды прежде чем перед жилым домом устраивать тусовку с музыкой на весь день до вечера в выходной день, никого не спросив об этом.
        А вот задроты как раз те, кто не додумался все по человечески сделать. Почему каждый должен думать, что может со своими тусовками лезти в каждому в окно, и что всем от этого должно быть хорошо?

        Со стороны это выглядело как гулянки во время 9 мая на площади... только возле жилого дома.

        Мне вообще интересно, кто нибудь подписи собирал у жителей дома, а не против ли они?
        Единственный нормальный большой парк в Усинске, и вы умудрились его превратить в маскарад...
        • Олол
          27.06.2017, 13:43:05
          -6
          Во ты как раз один из тех задрот даже сам этого не осознавая. Молодежь гуляла шумно, но она для этого и молодежь что бы шуметь. Личны мы за них порадовались. А вот вы были бы довольны если бы они с вами на лавочке у подъезда посидели и попускали бы сопли, это бы вас устроило, и подписи собирать не надо было бы)))
          • 111
            27.06.2017, 15:15:05
            4
            про "сопли", это лично к вам. родителям. как воспитаешь, так и вырастет.
            Речь не про то что молодежь не молодежь, а то что возле жилого дома, в выходной день.
            Раз мне приходится печатать сообщение тут второй раз, плюсов на мое сообщение больше, а на твоем минусы одни, это говорит о том, что ты пишешь ответ на мое сообщение, и даже не вникаешь в то, что написано в моем.

            :) почему люди не вникают с первого раза, я не знаю.... :) Читать что ли разучились.

            Кому было бы приятно, если под домом начались бы такие мероприятия на весь выходной день??

            Это еще раз подчеркивает что народ у нас терпит, и молчит... А надо закидывать власть жалобами и требованиями... Но у нас как всегда....
        • БГБ
          27.06.2017, 13:49:46
          0
          Чего Вы ждали
          от резерва власти? С ними разговаривать невозможно, одни дартаньяны и констанции.
        • девушка
          27.06.2017, 15:53:33
          -7
          вам лиж бы придраться!!!!!!!!!!!!! музыка была слыша только возле купола и метров 10 т него в сторону дороги, ну никак не в квартирах дома!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не трындите!!!!!!!!!!!!!!!!!
          аж бесите!!!!!!!!!!!!!!!
          вышли бы на улицу, воздухом подышали, поучаствовали в мероприятии может быть ваша злость покинула бы вас!
          честно, мне вас жалко!
          • 36
            27.06.2017, 16:45:58
            5
            Я живу на Нефтяников 36 на верхнем этаже. мы закрывали окна на целый день, так как было действительно очень громко. Беситесь сколько хотите. Мы отбесились :)
            Была бы музыка хорошая, можно было бы покойно делами заниматься дома. Однако музыка была отвратительная.
            Реагировали спокойно, потому что ну, не каждый день. Можно один разок и вынести с утра до вечера шум и балаган под окнами. Но думается, что людям с детьми, гипертоникам и просто плохо чувствующим себя людям без возможности выйти из дома было трудно выносить этот рев колонок целый день.
            Место не предрасположено к такого рода мероприятиям. Так как праздник проходил буквально в каждой квартире этого дома.
            Если молодежный центр возьмет на себя инициативу расчищать парк зимой, ну, что тут сказать, честь и хвала им.
            Но на будущее, не стоит проводить общегородской праздник под окнами жилых домов. У нас есть лесной массив на лыжной трассе - все массовые мероприятия туда.
            А ежели административный ресурс включит мозги и поднимет задницы, то можно облагородить территорию создав там пятачок для проведения концертов и т.д. Сделают, наконец, освещение по всему периметру. Остается только надеяться, что наш народ не раскурочит это за два дня.
            В целом же, прогулялись вышли из дома, праздник как праздник. Вполне мило оформили зону. Оригинальностью наша молодежь не отличается к сожалению, практически все идеи кем-то уже когда-то воплощались в жизнь. Это грустно, но простительно.
            Ленты протянутые и брошенные как попало столики и скамейки смотрятся не ахти, но глянув вчера и сегодня из окна заметила, что на лавочках посиживают не только любители пивка, но и мамочки с колясками, особенно под тенью деревьев. После праздника мусор оперативно был убран дворниками.
          • БГБ
            27.06.2017, 20:51:49
            1
            "аж бесите!!!!!!!!!!!!!!!"
            Замуж пора тебе.
          • 111
            27.06.2017, 22:14:45
            1
            Бесим? Иди замуж!!!!
    • девушке
      27.06.2017, 13:01:14
      4
      с блинами
      Машины заездили, люди затоптали... Наше лето такое короткое и не всегда жаркое, Каждой травинке рады, но, похоже, не все. А жаль.
      Унылые люди за чистый воздух, красивый, а не заморенный вид города ратуют, А вы, весёлые, за то что лишнее место, где можно по-тусоваться, намусорить, испортить и уйти довольными? Вам молодёжный центр подарили, а старикам и мамам с малыми детьми и посидеть негде, природой по-любоваться. Тропу и ту загадили весёлые и не унывающие люди.
    • Затойчи
      27.06.2017, 13:34:31
      -4
      Банда зоофилов-веганов здесь лютует . Вот вытопчат всю траву - что они жратЪ будут ?
      Кстати, зоофилы, а то что ваши бродячие собачки гадят на газонах ,вас, неуважаемых, не напрягает ?
      И да, вы там с восемью щеночками на заправке порешайте уж сами . Не вынуждайте меня задницу отрывать и прогульнуться до них .
      https://vk.com/club77912620?w=wall-77912620_14020%2Fall
      • для Затойчи
        27.06.2017, 19:10:42
        0
        А вам только бы "пожрать" было что, остальное не важно?
  • прохожий
    27.06.2017, 22:33:17
    1
    А праздник катился к закату....
    В Усинске с размахом отметили День молодежи... Особенно девицы 13-16 лет глотавшие шампусик из горла у магазина София около 21 часа под орущий из драндулета непонятной модели музон
  • Avgur
    28.06.2017, 0:07:32
    0
    Вы что твари в америке? По русски не пишется?
    Гнилые поддоны и катушки от кабеля! В совковые времена больше креатива было!
  • Макар
    28.06.2017, 0:22:22
    0
    Не обнаглели???
    Галлямов Вильдан - начальник ПТО Управления образования МО г Усинск, правая рука Орлова получает сертификат на приобретение жилья в день молодежи красуясь перед камерами. Совпадение? И что он будет делать со своей квартирой на Молодежной 9? Сдавать? Мне кажется не самый нуждающийся человек в нашем городе раз на Крузаке новом гоняет. Помогли бы лучше сироте или малоимущему какому. Совсем не стесняются. Навального не хватает в Усинске.
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