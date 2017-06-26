В Усинске с размахом отметили День молодежи

В молодежном сквере Усинска состоялось одно из самых ярких мероприятий этого лета - День Молодежи - фестиваль «Нескучный sad». В этом году праздник прошел в совершенно новом формате, сообщает пресс-служба администрации Усинска.

Начиная с оформления сквера, к слову, скамейки и столики были сделаны из деревянных поддонов (в рамках года Экологии) и, заканчивая интерактивными площадками - все было настолько продуманно современно и уютно, что каждый горожанин на этом празднике нашел себе занятие по душе.

Для самых маленьких был организован импровизированный летний детский садик, где малыши весело, активно и с пользой провели время: ECO зоопарк, яркие раскраски, детская фотозона, прогулки на лошадях.

Для любителей необычных образов работал салон красоты, где плели различные косы, украшали лица аква-гримом, рисовали на теле хной - мехенди.

Помимо этого, работали фитнес и йога зоны, где каждый желающий мог обрести гармонию и привести свое тело в тонус. Что немаловажно, формат праздника не подразумевал продажу и употребление алкоголя и сигарет.

В этот день в сквере была организована и выставка-ярмарка изделий ручной работы. Ну, конечно же, не обошлось и без вкусностей. В фуд- зоне продавали бургеры, шашлыки, молочные коктейли, пирожные. Насладиться всем этим можно было в лаунж-зонах или расположившись на мягкой траве.

Отдых на свежем воздухе можно было чередовать с экскурсией по новому «дому» Молодежного центра. Долгожданное открытие МЦ состоялось в торжественной обстановке с разрезанием красной ленты.

Этой почетной миссии удостоились руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин, директор Молодежного центра Альбина Севанян и заместитель председателя Молодежного парламента Сергей Семенихин. После чего Станислав Юрьевич вручил директору центра символический ключ.

Не обошлось и без традиций - считается, что при переезде на новое место жительства первой в дом нужно запустить кошку. Затем гид организовал экскурсию по просторному и солнечному Молодежному центру.

Символично, что именно в День молодежи в новом Молодежном центре состоялось знаменательное событием для 14-летних усинцев - им вручили основной документ гражданина Российской Федерации - паспорт.

Далее, Станислав Хахалкин вручил молодым семьям свидетельства на приобретение жилья. Скоро еще 8 молодых усинских семей, благодаря полученным сертификатам, станут счастливыми обладателями собственного жилья.

Не обошлось в День молодежи и без награждений. Станислав Юрьевич вручил благодарственные письма за помощь в организации мероприятия тем, кто вкладывал свои силы в благоустройство сквера, его оформление.

В этот день денежные призы получили и участники конкурса «Комариное дефиле», старт, которому был дан 3 июня.

Завершился фестиваль запуском в небо воздушных шаров. Все прошло хорошо. Организаторы уставшие, но довольные, а гости счастливые и отдохнувшие, им этот яркий праздник запомнится надолго.